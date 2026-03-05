Tình hình hiện tại của Tâm Tít

Từng là một trong những hot girl đình đám của thế hệ 9X đời đầu, Tâm Tít (Phạm Thanh Tâm, sinh năm 1989) là cái tên gắn liền với giai đoạn mạng xã hội bắt đầu bùng nổ. Hình ảnh trong trẻo, phong cách nữ tính cùng độ phủ sóng dày đặc trên các diễn đàn giúp cô trở thành gương mặt quen thuộc với giới trẻ suốt một thời gian dài. Thậm chí, Tâm Tít còn được gọi là “đệ nhất hot girl Hà thành”.

Tâm Tít ngày xưa

Năm 2015, Tâm Tít bất ngờ kết hôn với doanh nhân Ngọc Thành và có 2 em bé. Kể từ đó trở đi, cô dần vắng bóng tại các sự kiện giải trí song vẫn được quan tâm trên mạng xã hội nhờ cuộc sống viên mãn và nhan sắc bị thời gian bỏ quên.

Từ những chia sẻ của chính chủ, cuộc sống của cô hiện tại chủ yếu xoay quanh gia đình, công việc và những chuyến du lịch cùng bạn bè, người thân. Tuy nhiên Tâm Tít chỉ đăng ảnh mà không có nhiều tâm sự mới, bài đăng gần nhất của mỹ nhân cũng đã từ cuối năm 2025.

Hình ảnh gần nhất của Tâm Tít là từ ngày 31/12/2025

Về gia đình, Tâm Tít hầu như không đăng ảnh chồng trong những năm gần đây. Nhiều hình ảnh có mặt doanh nhân Ngọc Thành từng được cô đăng tải công khai đã không còn. Dù không rõ lý do là gì nhưng hành động này nhiều người không khỏi thắc mắc. Song không ít ý kiến cũng khẳng định chuyện này là bình thường bởi tháng 5/2025 vừa qua, mỹ nhân Hà thành đã trực tiếp nhắc đến chồng khi trả lời bình luận của bạn bè.

Tâm Tít trả lời bình luận nhắc đến chồng hồi tháng 5/2025

Có thể nói điều đáng chú ý nhất trong cuộc sống của Tâm Tít hiện tại chính là nhan sắc. Ở tuổi 37, cựu hot girl khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự trẻ trung, vóc dáng săn chắc của “gái hai con trông mòn con mắt”.

Đây cũng là lý do mà mỗi lần Tâm Tít diện bikini là ngay lập tức "đốt mắt" dân tình bởi visual siêu cháy, bên cạnh đó là cách chọn đồ tinh tế cùng body đẹp điên đảo. Cô cũng giữ vững phong độ thời trang, được đánh giá là có gu, hiện đại và không ngại cập nhật theo trend.

Nhan sắc không chút tì vết

Vì vậy mà phía dưới mỗi bài đăng của Tâm Tít luôn ngập tràn bình luận xuýt xoa khen ngợi, khẳng định cô ngày càng đẹp bất chấp: “Chưa thấy xấu bao giờ luôn”, “Idol của em mãi đẹp, mãi xinh nha chị”, “Luôn khoái những bộ ảnh của chị, dù không hoạt động giải trí nữa nhìn chị vẫn thu hút lắm ạ”, “Chị mãi đẹp trong lòng em”, “Tượng đài nhan sắc chưa ai lật đổ được nhé bà ơi!!!”, “Xinh xuất sắc luôn Tâm ơi. Nhan sắc trường tồn theo năm tháng”,...

Về chuyện kinh doanh, Tâm Tít hiện đang có thương hiệu thời trang thiết kế riêng và dành nhiều tâm huyết cho đứa con tinh thần của mình.

Có thể thấy dù không còn xuất hiện thường xuyên tại các sự kiện hay hoạt động giải trí, Tâm Tít vẫn giữ được sức hút riêng. Lý do được cho là nhờ vị trí “đệ nhất hot girl” khó ai thay thế cũng như sự quan tâm về cuộc sống hiện tại của cô.

Một số hình ảnh khác của Tâm Tít:

Tâm Tít thường xuyên đi du lịch

Body như tạc tượng của mẹ 2 con

