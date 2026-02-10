Đi đám cưới được cho vé số, nam thanh niên đổi đời ngay giáp Tết: Đại lý mang hết tiền mặt đến tận nhà

Mới đây mạng xã hội lại xôn xao trước thông tin một nam thanh niên ngoài 30 tuổi trúng độc đắc ngày giáp Tết.

Chia sẻ trên báo Thanh Niên, anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh (ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long) cho hay vừa đổi thưởng cho vị khách may mắn nói trên. Tờ vé số đem lại may mắn cho nam thanh niên là 546923, thuộc đài Trà Vinh, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 6/2.

Được biết, nam thanh niên được người quen cho 1 tờ vé số trong lúc đi đám cưới. Không ngờ sau đó đã trúng giải độc đắc, nhận giải thưởng 1,8 tỷ đồng sau khi đã trừ thuế thu nhập cá nhân). Vị khách may mắn đã nhờ đại lý đến tận nhà để đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền mặt.

Tấm vé số mang lại may mắn cho nam thanh niên (Ảnh: Người Lao Động)

Trước đó, thông tin về một đôi vợ chồng trở trúng độc đắc 14 tỷ đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân) đúng ngày Rằm tháng Chạp (15/12 âm lịch) cũng đã khiến nhiều người xuýt xoa xin vía.

Đó là đôi vợ chồng ngoài 30 tuổi, ở TP.HCM (tỉnh Bình Dương cũ). Họ mua vé số vào ngày Rằm tháng Chạp rồi bất ngờ trúng lớn. Đại lý vé số Thành Tâm 2 (TP.HCM) đã đổi thưởng cho 2 vị khách này. Đôi vợ chồng nhận 6 tỷ đồng tiền mặt, còn lại nhận qua hình thức chuyển khoản.