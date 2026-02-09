Đại tá, phi công cấp 1 Nguyễn Thế Dũng đứng cạnh Đại uý Đào Văn Bình: Phía sau bức ảnh gây bão mạng

Giữa hàng trăm khoảnh khắc đáng nhớ tại đêm Gala vinh danh và trao giải WeChoice Awards 2025, có một bức ảnh được cư dân mạng ưu ái gọi vui là khung hình “VUÝP” nhất lúc này. Nhân vật trong ảnh là Đại tá, Phi công cấp 1 Nguyễn Thế Dũng và Đại úy QNCN Đào Văn Bình.

Khung hình VUÝP. Nguồn: Đào Văn Bình.

Bức ảnh do Đào Văn Bình đăng tải trên TikTok cá nhân có hơn 107N người theo dõi nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn, nhận về “cơn mưa” lời khen. Không cần cầu kỳ, khung hình hai người trong lễ phục quân đội chỉnh tề, đứng nghiêm trang, vẫn khiến nhiều người phải dừng lại thật lâu để ngắm nhìn. Một Đại tá từng chinh phục bầu trời bằng Su-30MK2, một Đại úy QNCN trẻ lan tỏa tinh thần kỷ luật tới cộng đồng. Khi đứng cạnh nhau, visual lẫn khí chất đều được nhân lên gấp đôi.

Điểm chung đáng chú ý là cả 2 từng tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các sự kiện A50, A80, góp mặt trong những thời khắc mang tính biểu tượng của đất nước. Một người là chỉ huy đội hình bay, một người trực tiếp tham gia diễu binh - mỗi vị trí một nhiệm vụ, nhưng cùng chung một tinh thần cống hiến.

Đại tá, Phi công cấp 1 Nguyễn Thế Dũng là 1 trong 21 Nhân vật truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2025. Trong năm 2025, anh là người chỉ huy đội hình Su-30MK2 bay lượn, thực hiện những cú xoay 360 độ, thả bẫy nhiệt trên bầu trời trong hai ngày lễ trọng đại của dân tộc.

Đại tá Nguyễn Thế Dũng trên thảm đỏ WeChoice Awards.

Tại đêm Gala, phần xuất hiện của Đại tá Nguyễn Thế Dũng trở thành một điểm nhấn đặc biệt. Dưới ánh đèn sân khấu, nam Đại tá trong lễ phục chỉnh tề, đứng thẳng người, thực hiện khẩu lệnh chào và phần giới thiệu ngắn gọn nhưng dứt khoát. Không cần nhiều lời hoa mỹ, chính sự chuẩn mực, mạnh mẽ ấy đã khiến cả khán phòng như lắng lại, sống trong bầu không khí trang nghiêm và đầy tự hào về Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chia sẻ trên sân khấu WeChoice Awards 2025, Đại tá Nguyễn Thế Dũng nói: "Tôi xin phép gửi lời chào trân trọng nhất tới quý vị. Tôi là một người quân nhân, không biết nói văn hoa, bóng bẩy nhưng tôi xin được phép trao đổi với tình cảm, tâm tư của một người quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đất nước chúng ta đang trên con đường đổi mới nên sự đóng góp của mọi người góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp văn minh. Mỗi cá nhân, tổ chức tập thể đều phải có tinh thần cống hiến, khát khao vươn lên.

Tôi xin được chia sẻ từ cá nhân, khi chúng ta đã xác định mục đích công việc, cuộc sống thì hãy quyết tâm, nhìn về quá khứ - sự hi sinh của biết bao thế hệ, nhìn đến hiện tại và tương lai".

Phần chia sẻ của Đại tá Nguyễn Thế Dũng mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt.

Về phần Đại úy QNCN Đào Văn Bình, hiện là quân nhân chuyên nghiệp thuộc Trung đoàn 925, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không - Không quân.

Điện ảnh tuyệt đối.

Tại WeChoice Awards 2025, anh là 1 trong 10 nhân vật tại đề cử Young Face thuộc hạng mục Đời sống giới trẻ. Năm 2025 vừa, Đào Văn Bình - một quân nhân trẻ cũng để lại nhiều dấu ấn đặc biệt tại các sự kiện A50 và A80. Không chỉ tham gia diễu binh ở cả hai dịp lễ lớn, Đào Văn Bình còn được chú ý bởi cách anh lan tỏa tinh thần kỷ luật, tự học và trách nhiệm xã hội đến giới trẻ thông qua lớp học online trên livestream mang tên “Chúng ta cùng nhau đi lên”. Thông điệp mà Đào Văn Bình lan tỏa chính là sự nghiêm túc với nhiệm vụ, kỷ luật với bản thân, nhưng đủ gần gũi để đồng hành và truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Bởi thế, anh chàng có đông đảo người hâm mộ yêu mến. Khi xuất hiện, tham dự Gala WeChoice Awards 2025, Đào Văn Bình nhận về nhiều sự chú ý, nhiều người xin chữ ký, chụp hình chung.

Đào Văn Bình trên thảm đỏ WeChoice Awards 2025, đi cùng là bạn.

Trên mạng xã hội từ khóa "Đào Văn Bình", "Đào Văn Bình ở WeChoice" cũng đang lọt top tìm kiếm, thu về lượng tương tác cao.

Không chỉ gây ấn tượng bởi thành tích và tác phong, lần xuất hiện này của cả hai quân nhân còn nhận được nhiều lời khen về vẻ ngoài điển trai, điện ảnh tuyệt đối nhưng vẫn giữ trọn sự chuẩn mực, kỷ luật của người lính.

WeChoice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức, nhằm tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng. Năm 2025, WeChoice Awards trở lại với thông điệp "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam" – kể tiếp những câu chuyện về một Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh, giàu nhiệt huyết và tinh thần cống hiến cho tương lai. Gala Vinh danh và Trao giải đã khép lại trọn vẹn hành trình truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2025. Thông tin chi tiết về kết quả các hạng mục giải thưởng, truy cập wechoice.vn.

.