Vũ trụ Hồng Thơ khôi phục nhan sắc gốc!

Gala WeChoice Awards 2025 đã khép lại nhưng dư âm vẫn còn đó và khiến cộng đồng mạng bàn tán rôm rả. Một trong số đó là màn “khôi phục cài đặt” nhan sắc gốc của Con Cò Đây và Vũ trụ Hồng Thơ (nhóm Mèo Hoang).

Với content phụ huynh nên từ trước đến nay, hình ảnh quen thuộc của nhóm chủ yếu là hóa trang thành vai bố mẹ trung niên. Tuy nhiên tại thảm đỏ WeChoice Awards 2025, Vũ trụ Hồng Thơ với cô Hồng Thơ “thớ lợ”, chú Hùng “dấm dớ”, cô Dung “ấm ớ”, cô Đỗ Lụa “trị lám” đã có màn lột xác, quay về hình ảnh Quân Trương (Con Cò Đây), Mai Hương, Ngọc Thiệp và Ngọc Kem.

Đại gia đình này có màn lên đồ khá nịnh mắt, vừa truyền thống nhưng vẫn có những nét hiện đại, cách tân để tạo điểm nhấn. Nếu so với “giao diện” nhóm Mèo Hoang thì có thể nói là thay đổi 180 độ.

Nhóm Mèo Hoang khi bình thường...

Và nhóm Mèo Hoang trên thảm đỏ WeChoice Awards 2025

Những khoảnh khắc của Con Còn Đây và Vũ trụ Hồng Thơ cũng nhận về nhiều tình cảm từ cộng đồng mạng. Ngoài lời khen dành cho cả nhóm, nhiều người cũng bất ngờ vì hình ngoài đời của cả nhóm như Quân Trương và Ngọc Thiệp đều dễ thương, Ngọc Kem và Mai Hương gây sốc visual.

“Vỗ tay cho cả nhà yêu nhé”, “Cô Dung hết ấm ớ rồi ư? Cô cười tươi quá”, “Team này quá đáng yêu. Mình có tuổi rồi mà nhìn năng lượng của các em phải ước”, “Mai Hương cao vậy trời”, “Ông Hùng nay trông dịu keo thế”, “Đỗ Lụa ‘trị lám’ cho cả tổ chương trình à?”,... là một số bình luận từ netizen.

Ai cũng rất xinh nha!

Ngay tại sân khấu của chương trình, Quân Trương (Con Cò Đây) đại diện Vũ trụ Hồng Thơ chia sẻ cảm xúc: "Chúng mình cảm thấy rất vui khi có mặt tại WeChoice Awards 2025. Bố mình có nói với mình rằng: ‘Nếu không vá trời lấp biển được thì hãy làm người tử tế’. Vì thế, chúng mình cũng rất mong sẽ mang được nhiều nội dung giá trị hơn, có ích, sạch hơn đến mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người".

Vũ trụ Hồng Thơ trên sân khấu WeChoice Awards 2025

Ngoài ra, Con Cò Đây cũng chia sẻ nhiều về việc bản thân được vinh danh ở Top 21 Nhân vật Truyền cảm hứng và Vũ trụ Hồng Thơ chiến thắng hạng mục giải thưởng Young Projects trên tài khoản cá nhân.

Nguyên văn chia sẻ của Con Cò Đây:

Một buổi tối như một giấc mơ mà mình muốn mơ mãi. 2025 là một hành trình diệu kỳ đối với Cò. Theo đuổi con đường sáng tạo đã tròn 10 năm nhưng thú thật mình chẳng tạo ra được giá trị gì cho bản thân cả chứ nói gì là cho người khác. Hành trình ấy lắm lúc rất cô độc, tủi thân, mình giận ông trời rằng tại sao, con cố gắng đến vậy mà chặng đường phía trước vẫn chưa thấy một tia sáng nào. Từ một cậu bé học lớp 11 đi review các quán ăn để được thẻ giảm giá, từ cậu sinh viên vừa đi làm thêm, rửa cốc, ship hàng, bán cơm để theo đuổi ước mơ, từ một chàng trai đôi mươi xách vali tới một thành phố mới với đầy ắp hoài bão, hy vọng. Và từ một con cò bé nhỏ đã có thể vùng vẫy trong bầu trời của riêng mình. Sau 10 năm sự nghiệp, thứ mình nhận lại là sự yêu thương của mọi người qua những vai diễn "Bà Mẹ Miền Bắc" hay vai diễn "Hồng Thơ của nhóm Mèo Hoang", là sự công nhận của mọi người rằng mình đã làm tốt rồi. Hoá ra những năm tháng đó là bước đà cho cú nhảy vọt 2025 để tới hiện tại, mình biết ơn vì đã nhận được quá nhiều điều. Cảm ơn BTC của giải thưởng WeChoice 2025 vì đã cho em có cơ hội cầm trên tay 2 chiếc cúp mà có lẽ từ giờ về sau em sẽ không thể ngừng tự hào khi nhắc về những kết quả này. Young Projects và đề cử Nhân vật Truyền cảm hứng của năm, có nằm mơ cũng chẳng mơ thấy. Xin được cúi đầu cảm ơn các cô chú, anh chị em bạn bè, đại gia đình 'Phây' yêu thương đã luôn theo dõi và ủng hộ những nội dung mà Cò và team đã tạo ra, nhờ có mọi người mà mình mới có ngày hôm nay, cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn nhóm Mèo Hoang yêu của tớ, những mảnh ghép chẳng liên quan mà lại khớp đến từng chi tiết. Cảm ơn Ngọc Thiệp vì đã luôn nhẹ nhàng, ấm ớ, cảm ơn Ngọc Kem vì đã luôn ủng hộ những ý tưởng điên rồ và hết mình với team, cảm ơn Mai Hương vì đã luôn là cô em út thư kí nhanh nhẹn và hiểu biết. Chắc chắn nếu thiếu đi 1 trong 4 thành viên thì sẽ không có giải thưởng này, không thừa không thiếu, không thể xa nhau. Cảm ơn team của Con Cò Đây, những người thầm lặng đứng sau luôn giúp đỡ tôi, yêu mọi người rất nhiều. Năm mới sắp đến rồi, hy vọng với cái đà này, 2026 của Cò sẽ còn tiến xa hơn nữa, rực rỡ hơn nữa và sẽ làm được nhiều điều có ích hơn nữa nhé. Nói hồi, cô Thơ giật lấy chiếc điện thoại từ tay Cún, nheo mắt lại, miệng lẩm bẩm và viết: "Coi như thế là chúc đại gia đình 'Phây' yêu thương năm mới phát tài, đầu xuôi đuôi lọt, yêu thương ấm áp từ trong ra đến ngoài, mã đáo thành công lan tỏa nhé cộng đồng".

3 Nhân vật Truyền cảm hứng từ trái qua: Tiến sĩ Huy Nguyễn, Con Cò Đây, Lê Tuấn Khang

Các thành viên khác trong team như Ngọc Kem, Ngọc Thiệp và Mai Hương cũng chia sẻ hình ảnh và bài đăng, cho biết đây sẽ là những khoảnh khắc không bao giờ quên với mỗi người và cả team.