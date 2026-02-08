Xả loạt ảnh nét căng của hội mỹ nhân ở WeChoice Awards 2025: Xứng danh đại tiệc nhan sắc!

Tối 7/2, Gala Vinh danh và Trao giải WeChoice Awards 2025 chính thức diễn ra với chủ đề “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”, quy tụ hàng nghìn khách mời. Không chỉ là một sự kiện tôn vinh các giá trị tích cực, WeChoice Awards 2025 còn nhanh chóng trở thành “điểm hẹn visual” của những gương mặt đình đám.

Trong đó, dàn chị đẹp xuất hiện tại gala năm nay thật sự khiến netizen phải thốt lên: “Đỉnh lắm trời ơi".

Nổi bật hơn cả là Huyền Baby!

Chị đẹp xuất hiện với visual xinh xuất thần, được nhiều người ví như “thần tiên tỷ tỷ” trong thiết kế đầm dạ hội lộng lẫy. Bộ váy giúp Huyền Baby khoe trọn lợi thế hình thể, đặc biệt là bờ vai thon cùng phần lưng trần quyến rũ nhưng vẫn tinh tế.

Huyền Baby khoe visual nét căng cỡ này.

Kiểu tóc búi gọn kết hợp với lối makeup nhẹ nhàng, nhấn nhá bằng màu son đỏ kinh điển càng khiến diện mạo của Huyền Baby thêm phần cuốn hút. Nhìn những hình ảnh được chia sẻ, nhiều netizen chỉ biết thở dài: Huyền Baby cứ trẻ và xinh mãi thôi ấy.

Một cái tên khác cũng gây chú ý không kém là Quỳnh Lương. Sau khoảng 6 tháng sinh em bé thứ hai, nữ diễn viên khiến nhiều người bất ngờ khi nhanh chóng lấy lại vóc dáng gọn gàng.

Được biết, lần này ông xã đã hộ tống Quỳnh Lương cùng con gái nhỏ từ Trà Vinh lên TP.HCM để dự gala.

Xuất hiện trong chiếc váy ôm sát hình thể, Quỳnh Lương tự tin khoe hình thể, chứng minh “mẹ hai con” vẫn giữ được phong độ visual ấn tượng. Dù có thời gian dài ở Trà Vinh làm dâu miền Tây, sinh con và chưa tham gia nhiều các sự kiện giải trí, song mỗi lần xuất hiện trở lại, Quỳnh Lương vẫn ghi điểm bởi thần thái và nhan sắc.

Thảm đỏ WeChoice Awards 2025 cũng không thể thiếu "chiếc visual không tuổi" của Ngọc Thảo (tên đầy đủ Lê Trương Ngọc Thảo, SN 1990). Không hổ danh là hot girl đời đầu tại TP.HCM, lại là tín đồ của các bộ môn thể thao, Ngọc Thảo xuất hiện với visual gần như không có góc chết. Phong thái tự tin, vóc dáng săn chắc cùng nụ cười rạng rỡ giúp cô nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của ống kính.

Không thể thoát khỏi chiếc nhan sắc này.

Cô bạn thân của Huyền Baby là Hạnh Sino cũng góp mặt với outfit lộng lẫy không kém. Chị đẹp lựa chọn trang phục dạ hội nổi bật, tôn lên vẻ sang trọng, đúng tinh thần của một đêm gala vinh danh.

Ai tin đây là mẹ 2 con cơ chứ!

Trong khi đó, Hoàng Oanh tiếp tục ghi điểm với hình ảnh ngày càng trẻ trung, xinh đẹp. Nữ MC diện một chiếc đầm dạ hội màu trắng thanh lịch, tổng thể nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ thu hút.

Hoàng Oanh luôn ghi điểm với sự chỉn chu, xinh và sang mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện.

Một trong những “sít rịt” khiến nhiều người phải nhìn đi nhìn lại chính là Hậu Hoàng. Khác hẳn hình ảnh quen thuộc thường ngày, nữ YouTuber gây bất ngờ khi “biến hình” với mái tóc vàng nổi bật cùng phong cách Y2K cá tính.

Hậu Hoàng cứ như công chúa vậy đó.

Diện mạo mới mẻ này khiến không ít netizen phải công nhận: Hậu Hoàng lên đồ là cháy!

Bên cạnh đó, Cô em Trendy Khánh Linh tiếp tục chứng minh sức hút của một fashionista chính hiệu khi xuất hiện trên thảm đỏ. Phong cách thời trang được đầu tư kỹ lưỡng, thần thái tự tin giúp Khánh Linh luôn nằm trong danh sách những gương mặt được săn đón mỗi mùa sự kiện lớn.

Thần thái quá nha.



WeChoice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức, nhằm tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng. Năm 2025, WeChoice Awards trở lại với thông điệp "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam" – kể tiếp những câu chuyện về một Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh, giàu nhiệt huyết và tinh thần cống hiến cho tương lai. Gala Vinh danh và Trao giải đã khép lại trọn vẹn hành trình truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2025. Thông tin chi tiết về kết quả các hạng mục giải thưởng, truy cập wechoice.vn.



