Vũ trụ Hồng Thơ chính là Young Projects được yêu thích nhất tại WeChoice Awards 2025

Năm nay, WeChoice Awards 2025 trở lại với chủ đề “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”, kể câu chuyện mới về một Việt Nam vươn mình, nơi mà bất cứ ai cũng thấy mình là một phần trong đó.

Giống với nhiều năm trước, WeChoice Awards vẫn tiếp tục ghi dấu và lan tỏa những giá trị, nỗ lực và hành trình đáng trân trọng trong năm qua và trong cả một thập kỷ bằng những cách thức, hoạt động mang yếu tố sáng tạo, tương tác và đậm chất đời sống giới trẻ.

Tại WeChoice Awards 2025, hạng mục giải thưởng Young Projects tôn vinh các dự án/sản phẩm/sự kiện được tạo bởi những đội nhóm tài năng trên các lĩnh vực sáng tạo, cộng đồng, sự kiện, giải trí, có sức ảnh hướng lớn đến cộng đồng người trẻ nói riêng hay xã hội nói chung.

Năm nay, Young Projects không chỉ là sân chơi của những ý tưởng sáng tạo đơn thuần. Đó là nơi chứng kiến một thế hệ người trẻ đang dùng tư duy hiện đại để "đánh thức" những giá trị văn hóa, biến di sản và hơi thở đời thường thành một thứ ngôn ngữ mới vừa sống động, hiện đại nhưng cũng vừa gần gũi. Tất cả khía cạnh văn hóa được “viết tiếp” theo cách độc đáo và mới mẻ để trở thành những "hệ tư tưởng" ấn tượng.

Cùng nhìn lại 5 đề cử tại Young Projects: Đừng Ngại Nói Lời Yêu; Hiếu Văn Ngư - Cultura Fish; Nhóm bạn biến AI thành “công cụ cứu người”; OHQUAO; Vũ trụ Hồng Thơ.

Sau giai đoạn bình chọn kịch tích, ngay lúc này trên sân khấu của Gala Vinh danh và Trao giải WeChoice Awards 2025, Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Đoàn và Nhạc sĩ, Ca sĩ Bùi Công Nam công bố và trao giải đã cùng xướng tên nhóm dẫn đầu Young Projects với số lượng bình chọn là 45.062 vote.

Và đó chính là Vũ trụ Hồng Thơ!

Xuất hiện trên sân khấu nhận giải, chú Hùng (Mai Hương), cô Dung (Ngọc Thiệp), cô Hồng Thơ (Quân Trương - Con Cò Đây) và cô Lụa (Ngọc Kem) được khán giả vỗ tay rần rần. Đại diện cho nhóm, Quân Trương (Con Cò Đây) chia sẻ cảm xúc khi nhận giải Young Projects: “Chúng mình cảm thấy rất vui khi có mặt tại WeChoice Awards 2025. Bố mình có nói không vá trời lấp biển được thì hãy làm người tử tế. Vì thế, chúng mình cũng rất mong sẽ mang được nhiều nội dung giá trị hơn, có ích, sạch hơn đến mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người.

Vũ trụ Hồng Thơ chính là Young Projects được yêu thích nhất tại WeChoice Awards 2025

Năm 2025 vừa qua là năm có nhiều dấu ấn đặc biệt với Vũ Trụ Hồng Thơ nói chung và các thành viên trong nhóm sáng tạo nội dung này nói chung.

“Vũ trụ Hồng Thơ” là chuỗi tiểu phẩm do nhóm 4 TikToker gồm Quân Trương (trong vai Hồng Thơ), Ngọc Thiệp (cô Dung), Mai Hương (ông Hùng) và Ngọc Kem (Đỗ Lụa) cùng thực hiện, tạo thành nhóm Mèo Hoang. Trong series video, cả nhóm hóa thân thành hội bạn trung niên cùng đi du lịch, kể những câu chuyện hài hước xoay quanh tình bạn và tình yêu gần gũi hơn với giới trẻ.

Chỉ sau vài video đầu tiên trên TikTok, “vũ trụ Hồng Thơ” đã nhanh chóng gây bão, tạo nên một "hệ tư tưởng” riêng với lượng người theo dõi đông đảo. Nhờ đó, các nhân vật trong series cũng trở thành hiện tượng mạng và được vinh danh tại các giải thưởng lớn trong nước.

Vũ trụ Hồng Thơ cho thấy sức mạnh của việc thấu hiểu đời sống và sáng tạo một cách tử tế. Không cần gây sốc hay chiêu trò, series chạm tới khán giả bằng những chi tiết rất quen thuộc, giả không chỉ xem cho vui mà còn thấy mình trong đó, tự nguyện ở lại và gắn bó.

Giữa bối cảnh nội dung mạng xã hội ngày càng ồn ào, Vũ trụ Hồng Thơ là minh chứng rằng nội dung sạch, không độc hại, nếu đủ tinh tế và chân thành, vẫn có thể lan tỏa mạnh mẽ và kết nối số đông, xứng đáng được khen ngợi không chỉ vì độ viral, mà vì giá trị rất đời, rất thật mà nó mang lại.