Loạt visual bùng nổ của dàn trai xinh, gái đẹp trên thảm đỏ WeChoice Awards 2025!

Đêm Gala vinh danh và trao giải WeChoice Awards 2025 chính thức diễn ra vào tối ngày 7/2 với chủ đề Viết tiếp câu chuyện Việt Nam. Một trong những điểm nhấn không thể bỏ qua của WeChoice Awards là "siêu thảm đỏ" khi quy tụ nhiều gương mặt tiêu biểu, nhận được nhiều sự quan tâm của giới trẻ.
Với dresscode chính thức là Vietnamese Designers & Local Brands - Trang phục đến từ các nhà thiết kế và thương hiệu thời trang Việt Nam, cộng đồng đổ dồn sự chú ý vào từng khoảnh khắc những nhân vật nổi tiếng xuất hiện tại “siêu thảm đỏ” WeChoice Awards 2025. Đây thực sự là màn trình diễn visual của dàn trai xinh gái đẹp nổi bật.
Cùng điểm danh những gương mặt đình đám trên MXH đã đổ bộ "siêu thảm đỏ" WeChoice Awards 2025 nhé!
Nữ diễn viên Thảo Tâm - MC thảm đỏ của Gala WeChoice Awards 2025 xuất hiện đầy lộng lẫy
WeChoice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức, nhằm tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng. Năm 2025, WeChoice Awards trở lại với thông điệp "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam" – kể tiếp những câu chuyện về một Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh, giàu nhiệt huyết và tinh thần cống hiến cho tương lai.
Gala Vinh danh và Trao giải đã khép lại trọn vẹn hành trình truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2025. Thông tin chi tiết về kết quả các hạng mục giải thưởng, truy cập wechoice.vn.