Loạt visual bùng nổ của dàn trai xinh, gái đẹp trên thảm đỏ WeChoice Awards 2025!

Đêm Gala vinh danh và trao giải WeChoice Awards 2025 chính thức diễn ra vào tối ngày 7/2 với chủ đề Viết tiếp câu chuyện Việt Nam. Một trong những điểm nhấn không thể bỏ qua của WeChoice Awards là "siêu thảm đỏ" khi quy tụ nhiều gương mặt tiêu biểu, nhận được nhiều sự quan tâm của giới trẻ.

Với dresscode chính thức là Vietnamese Designers & Local Brands - Trang phục đến từ các nhà thiết kế và thương hiệu thời trang Việt Nam, cộng đồng đổ dồn sự chú ý vào từng khoảnh khắc những nhân vật nổi tiếng xuất hiện tại “siêu thảm đỏ” WeChoice Awards 2025. Đây thực sự là màn trình diễn visual của dàn trai xinh gái đẹp nổi bật.

Cùng điểm danh những gương mặt đình đám trên MXH đã đổ bộ "siêu thảm đỏ" WeChoice Awards 2025 nhé!

Á hậu Cẩm Ly

Content creator Châu Bí Ngô

Cận cảnh nhan sắc Nàng Mơ

Nàng Mơ

Content creator Xuân Khánh

Thiện Khiêm và Thảo Tâm - bộ đôi MC thảm đỏ của Gala hôm nay

Lâm Minh sánh đôi cùng Vĩnh Khoa tại thảm đỏ WCA

Outfit của cả hai đều chất đỉnh nóc

Nữ diễn viên Quỳnh Lương

Thảo Tâm chính là một trong hai MC thảm đỏ của Gala WeChoie Awards 2025

Nữ diễn viên Thảo Tâm - MC thảm đỏ của Gala WeChoice Awards 2025 xuất hiện đầy lộng lẫy

