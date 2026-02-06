4 MC được chọn mặt gửi vàng tại Gala WeChoice Awards 2025: Từ nhan sắc đến học vấn đều quá peak!

Gala vinh danh và trao giải WeChoice Awards 2025 với chủ đề “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam” sẽ chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm SECC (TP.HCM) vào ngày 7/2/2026. Bên cạnh những nhân vật truyền cảm hứng, đề cử ở các hạng mục, chương trình còn quy tụ nhiều nghệ sĩ, dàn trai xinh gái đẹp và khách mời đình đám trong nhiều lĩnh vực và dự kiến có nhiều màn collab đáng chú ý.

Và một trong những sự kết hợp được quan tâm của 2 bộ đôi MC Gala WeChoice Awards năm nay. Được biết MC thảm đỏ tại chương trình là YouTuber - MC Thiện Khiêm (Khiemslays) và diễn viên - MC Thảo Tâm. Trong khi đó bộ đôi MC dẫn dắt xuyên suốt đêm Gala là MC Vĩnh Phú và MC Khánh Vy.

Dàn MC tại Gala Vinh danh và Trao giải WeChoice Awards 2025

Không chỉ sở hữu ngoại hình sáng bừng, bộ tứ MC năm nay còn khiến công chúng xuýt xoa bởi profile và học vấn đáng nể. Sự giao thoa giữa nhan sắc và trí tuệ chuẩn “con nhà người ta” hứa hẹn sẽ mang đến một đêm Gala bùng nổ cảm xúc.

MC Vĩnh Phú: Từ tấm bằng loại ưu Học viện Hàng không đến gương mặt vàng trong làng MC

MC Vĩnh Phú (tên đầy đủ là Phạm Vĩnh Phú, sinh năm 1991) là nam MC được đông đảo khán giả yêu mến nhờ lối dẫn dắt thông minh và phong cách lịch lãm.

Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình, anh sở hữu bảng thành tích học tập đáng nể với 12 năm học sinh giỏi và tấm bằng loại Ưu chuyên ngành Quản trị Hàng không tại Học viện Hàng không Việt Nam. Tuy nhiên, thay vì theo đuổi ngành nghề đã đào tạo, Vĩnh Phú lại gây bất ngờ khi quyết định rẽ hướng sang lĩnh vực nghệ thuật.

Cơ duyên đến với nghề cầm mic của Vĩnh Phú bắt đầu từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Từ một chàng trai có phần nhút nhát và khép kín, việc tích cực tham gia các câu lạc bộ và hoạt động ngoại khóa đã giúp anh hoàn toàn lột xác. Trong thời gian học đại học, anh từng giữ vị trí Phó chủ nhiệm CLB Tiếng Anh của trường và là thành viên cốt cán tại Marketing Group (Đại học Kinh tế TP.HCM). Chính từ những lần được phân công dẫn dắt các sự kiện của trường, Vĩnh Phú đã nhận ra niềm đam mê của mình. Với anh, nghề MC không chỉ là sự nghiệp mà còn là cơ hội để anh trải nghiệm những điều chưa từng có trên sách vở, được đi nhiều nơi và thấu hiểu nhiều mảnh đời khác nhau trong cuộc sống.

Sự nỗ lực bền bỉ đã sớm mang lại cho MC Vĩnh Phú những quả ngọt đầu tiên qua các giải thưởng uy tín như: Giải Ba Cầu vồng MC (VTV6), danh hiệu Én Đồng tại Người dẫn chương trình truyền hình 2014 và lọt vào chung kết cuộc thi "Let Us Show". Sau đó Vĩnh Phú liên tục được "chọn mặt gửi vàng" cho các sự kiện tầm cỡ như Miss Universe Vietnam 2023, Sun Memory Ký ức số 3 hay Triển lãm công nghệ Fantasy Rainforest tại Gem Center. Không dừng lại ở vai trò MC, Vĩnh Phú còn chứng tỏ sự đa năng khi lấn sân sang điện ảnh với vai chính trong bộ phim Vợ chồng trẻ con của NSƯT Lê Cung Bắc và Việt Trinh, khẳng định vị thế của một nghệ sĩ trẻ năng động và đầy thực lực.

MC Vĩnh Phú

Với WeChoice Awards, MC Vĩnh Phú là người quen. Đúng 5 năm trước, anh cùng với MC Phí Linh đảm nhận vai trò MC của đêm Gala. Chia sẻ về vị trí tại Gala WeChoice Awards. MC Vĩnh Phú cho biết năm nay mình quay lại sân khấu WeChoice với tâm thế trưởng thành hơn.

Từ một MC trẻ đầy nhiệt huyết và khát khao học hỏi, nay anh trở lại với sự lắng nghe sâu sắc, hiểu rõ bản thân và lòng biết ơn. WeChoice Awards 2025 với thông điệp “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam” cũng là cột mốc quan trọng trong hành trình nghề nghiệp của Vĩnh Phú. Sự thay đổi lớn nhất là cách đối thoại tinh tế, điềm tĩnh hơn với khán giả và chính mình. Năm nay, anh tiếp tục tin tưởng WeChoice 2025 sẽ tiếp tục mang đến những khoảnh khắc xúc động, lan tỏa cảm xúc và mở ra những thay đổi ý nghĩa.

“5 năm trước, lần đầu tiên mình được đứng trên sân khấu WeChoice. Lúc đó, mình là một MC trẻ háo hức, nhiệt thành và đầy khát khao được học hỏi bạn dẫn chị Phí Linh, đạo diễn anh Việt Tú và cả ekip. WeChoice với mình khi ấy giống như một tổng thể rất trọn vẹn và độc đáo, nơi gom góp những khoảnh khắc lay động nhất của một năm, nơi mà cảm xúc và cảm hứng được chưng cất thành nghệ thuật để nhắc nhớ một năm đã qua. 5 năm sau, hôm nay mình sẵn sàng trở lại…

… Năm nay, mình rất vui khi được cùng cô em gái, một MC trẻ trung, thông minh đồng hành dẫn dắt. Và mình tin, sẽ lại có những câu chuyện khiến trái tim khán giả rộn ràng bằng những cái ôm siết chặt đầy yêu thương, và biết đâu, cả những thay đổi lớn sẽ bắt đầu từ chính khoảnh khắc vỡ oà hạnh phúc trong lễ trao giải WeChoice 2025” - trích từ chia sẻ của MC Vĩnh Phú.

MC Khánh Vy - “Gương mặt thân quen” tại WeChoice Awards

MC Khánh Vy (tên đầy đủ là Trần Khánh Vy, sinh năm 1999) là một gương mặt đã quá quen thuộc với người trẻ nói riêng và công chúng nói chung. Ở bất cứ bối cảnh nào, lên sóng truyền hình hay xuất hiện trước công chúng, Khánh Vy luôn khiến mọi người thích thú vì nụ cười sáng bừng, phong cách dẫn thông minh và nguồn năng lượng vui vẻ, tích cực.

MC Khánh Vy

Khánh Vy lần đầu được biết đến rộng rãi từ năm 2016 với màn “bắn” 7 thứ tiếng thú vị. Hành trình từ một hiện tượng mạng vươn đến vị trí MC như hiện tại của Khánh Vy là một chặng đường tràn đầy cảm hứng. Sau khi vụt sáng, Khánh Vy trở thành sinh viên của Học viện Ngoại giao Việt Nam. Vừa học vừa làm rất nhiều công việc khác nhau, Vy vẫn tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu.

Thời điểm Khánh Vy bắt đầu theo đuổi công việc MC là khi cô bạn chỉ mới 18 tuổi. Vị trí thử sức trong vai trò dẫn chương trình là ở bản tin thời sự của VTC1, trở thành MC thời sự nhỏ tuổi nhất thời điểm bấy giờ.

Năm 2021 - khi mới 22 tuổi, Khánh Vy bắt đầu làm MC của chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia và cũng là MC trẻ nhất trong lịch sử từng dẫn chương trình đình đám này. Thành công tiếp nối, Khánh Vy được nhiều sự kiện lớn “chọn mặt gửi vàng”, có nhiều cơ hội ấn tượng như phỏng vấn Thủ tướng Hà Lan, gặp gỡ nhiều sao quốc tế đến Việt Nam,... và giành được học bổng toàn phần của chính phủ Anh.

Đầu năm 2025, Khánh Vy trở thành người dẫn chương trình tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025 (AFF 2025) - một trong những sự kiện đa phương lớn nhất do Việt Nam chủ trì tổ chức trong năm 2025.

Riêng với WeChoice Awards, Khánh Vy cũng là “người quen”. Cô từng là thành viên trẻ tuổi nhất trong Ban sứ giả WeChoice Awards 2018 và bắt đầu đồng hành với giải thưởng từ đây. Hơn ai hết, Khánh Vy cũng luôn dành sự quan tâm cho hành trình lan toả những giá trị sống tích cực đến mọi người. Tại WeChoice Awards 2023, Khánh Vy là MC thảm đỏ.

Khánh Vy là MC thảm đỏ tại Gala WeChoice Awards 2023

Năm nay, cô cùng với MC Vĩnh Phú sẽ trực tiếp dẫn dắt trên sân khấu chương trình. Cùng chờ xem sự kết hợp của bộ đôi MC xịn xò này nhé!

YouTuber - MC Thiện Khiêm: Từ “hot boy IELTS” đến gương mặt đa tài

Nguyễn Thiện Khiêm (còn gọi là Khiemslays, sinh năm 2001) là gương mặt tiêu biểu của thế hệ Gen Z sở hữu bảng thành tích "chuẩn con nhà người ta".

Xuất thân từ lớp chuyên Anh, trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) - ngôi trường danh tiếng bậc nhất miền Trung, Thiện Khiêm sớm bộc lộ năng khiếu ngoại ngữ vượt trội. Anh chàng từng đạt giải Nhất Olympic Tiếng Anh qua Internet (IOE) cấp Quốc gia, giải Nhất học sinh giỏi tỉnh và giải Ba học sinh giỏi Quốc gia môn Tiếng Anh năm học 2017 - 2018. Ngay trong lần thi đầu tiên, Thiện Khiêm đã gây ấn tượng mạnh khi "chốt" ngay điểm số IELTS 8.0 (hiện tại đã nâng lên 8.5) và giành học bổng 100% vào Đại học RMIT Việt Nam.

MC Thiện Khiêm

Tận dụng lợi thế về ngoại ngữ, Thiện Khiêm lấn sân sang lĩnh vực truyền hình và nhanh chóng trở thành MC trẻ tuổi nhất của chương trình IELTS Face-Off trên sóng VTV7 khi mới 18 tuổi. Trong vai trò host, anh cùng dàn MC đình đám đã dẫn dắt khán giả khám phá những vùng đất và chủ đề mới lạ bằng tư duy nhạy bén cùng khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát.

Không chỉ dừng lại ở vai trò MC, Thiện Khiêm còn khẳng định sức viết qua cuốn sách đầu tay "Tiếng Anh không khó, đừng nhăn nhó!" (đồng tác giả cùng MC Khánh Vy) - một cẩm nang chia sẻ kinh nghiệm học tập thực chiến cho các bạn trẻ.

Bên cạnh công việc truyền hình và tác giả sách, Thiện Khiêm còn được biết đến là một nhà sáng tạo nội dung có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Các nội dung của Khiêm không chỉ dừng lại ở các mẹo học tiếng Anh hiệu quả mà còn mở rộng sang lối sống, trải nghiệm du lịch và phát triển bản thân. Với ngoại hình thư sinh, gương mặt thanh tú cùng phong cách gần gũi, Thiện Khiêm được người hâm mộ ví như một “cây ăng-ten” luôn phát đi nguồn năng lượng tích cực và tử tế.

Với những nỗ lực không ngừng, Thiện Khiêm vinh dự là 1 trong 34 đại biểu chỉ định tại Đại hội Đại biểu Sinh viên Việt Nam toàn quốc 2023. Sự đa năng đã đưa Thiện Khiêm vào danh sách những Gen Z có sức ảnh hưởng nhất hiện nay.

Tại WeChoice Awards 2025, sự góp mặt của Thiện Khiêm trên thảm đỏ chắc chắn sẽ mang đến một làn gió mới, đại diện cho tinh thần dám nghĩ, dám làm và không ngừng hoàn thiện của giới trẻ Việt Nam.

Diễn viên - MC Thảo Tâm: “Bông hồng lai” giữa nghệ thuật và học thuật

Người bạn đồng hành cùng Thiện Khiêm trong thời gian thảm đỏ WeChoice Awards 2025 chính là Nguyễn Lâm Thảo Tâm (sinh năm 2000).

MC Thảo Tâm

Giống với bạn dẫn, Thảo Tâm cũng có thành tích học tập ấn tượng thời phổ thông. 15 tuổi, cô xuất sắc giành Huy chương Vàng Olympic tiếng Anh toàn quốc. Chỉ một năm sau, Thảo Tâm đoạt giải Nhất cuộc thi hùng biện quốc tế EF Challenge Vietnam và trở thành đại diện Việt Nam tham dự Diễn đàn Lãnh đạo Trẻ Thế giới tại Brazil. Đặc biệt, dấu ấn "8.5 IELTS ngay trong lần thi đầu" sau chỉ 2 tuần ôn luyện cấp tốc đã biến cô thành hình mẫu học tập lý tưởng của hàng triệu bạn trẻ.

Cánh cửa nghệ thuật mở rộng với Thảo Tâm khi cô được đạo diễn Victor Vũ chọn vào vai cô giáo Hồng trong "siêu phẩm" 180 tỷ Mắt Biếc (2019). Dù nhận được vô số lời mời diễn xuất sau thành công của phim, Thảo Tâm vẫn quyết định tạm gác con đường nghệ thuật để tập trung hoàn thành chuyên ngành Nghiên cứu Nghệ thuật và Truyền thông tại Đại học Fulbright Việt Nam. Với cô, quãng thời gian trau dồi tri thức tại trường đại học chính là nền tảng quan trọng giúp cô có tư duy sắc sảo hơn trong việc đọc kịch bản và phân tích nhân vật.

Sau khi tốt nghiệp, Thảo Tâm chính thức quay trở lại đường đua nghệ thuật với vai chính đầu tay trong phim điện ảnh Fanti (2023) và để lại dấu ấn diễn xuất thực lực bên cạnh các nghệ sĩ gạo cội.

Không bó hẹp mình trong vai trò diễn viên, cô còn là một MC song ngữ hoạt ngôn, từng dẫn dắt các sự kiện quốc tế lớn như buổi giao lưu cùng dàn sao Netflix toàn cầu. Thảo Tâm đang xây dựng hình ảnh một "Edutainer" (kết hợp giữa Giáo dục và Giải trí) - một người hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp nhưng luôn tâm huyết trong việc chia sẻ kinh nghiệm học tập và truyền cảm hứng tri thức cho thế hệ trẻ.

Đến với WeChoice Awards 2025, Nguyễn Lâm Thảo Tâm là mảnh ghép cuối cùng hoàn hảo, tạo nên bộ tứ MC “con nhà người ta” được chọn mặt gửi vàng, hứa sẽ đem đến những khoảnh khắc đáng nhớ tại sự kiện.