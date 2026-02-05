Tưởng chỉ là bình chọn trên WeChoice Awards, ai ngờ lại có thêm cơ hội mang vàng về?

Trong những ngày cuối của giai đoạn bình chọn trên website WeChoice Awards, các đề cử thuộc nhiều hạng mục giải thưởng đang tiếp tục nhận được sự quan tâm từ cộng đồng. Mỗi lựa chọn được ghi nhận là một cách để những câu chuyện nỗ lực, bền bỉ và truyền cảm hứng được nhìn thấy rõ hơn trong hành trình Viết tiếp câu chuyện Việt Nam. Đồng hành cùng WeChoice Awards ở thời điểm này, Bảo Tín Mạnh Hải mang đến Vòng quay may mắn trên website như một hoạt động nhỏ, gắn với việc tham gia bình chọn của độc giả.

Vòng quay may mắn được mở song song với thời gian bình chọn các hạng mục giải thưởng WeChoice Awards và sẽ kết thúc vào 12h trưa ngày 6/2, trùng với thời điểm cổng bình chọn khép lại. Hoạt động áp dụng cho độc giả từ 18 tuổi trở lên, đang sinh sống tại Việt Nam và có quốc tịch Việt Nam. Trong suốt thời gian diễn ra, vòng quay hoạt động từ 8h đến 24h mỗi ngày trong giai đoạn 27/1 - 5/2, và riêng ngày 6/2, thời gian tham gia kéo dài từ 8h đến 12h trưa.

Để tham gia vòng quay, độc giả cần tích lũy WCA Points (WeChoice Awards Points) thông qua việc bình chọn cho các đề cử thuộc tất cả các hạng mục giải thưởng trên website WeChoice Awards. Với mỗi 10 WCA Points, độc giả có thể đổi một vé quay. Cách thức tham gia được thiết kế đơn giản và gắn liền với hoạt động bình chọn đang diễn ra, giúp độc giả dễ dàng tiếp cận và trải nghiệm.

Mỗi ngày, Vòng quay may mắn chọn ra 3 độc giả để trao tặng các phần quà ngẫu nhiên, bao gồm 01 Tiểu Kim Cát Tứ Quý 0,1 chỉ và 02 Charm Bạc Dấu Son Độc Lập. Tính đến ngày 4/2, các phần quà mỗi ngày đều đã tìm được chủ nhân. Chương trình vẫn tiếp tục mở cho đến trưa ngày 6/2, dành cho những độc giả chưa kịp tham gia trong các ngày trước.

Tại Vòng Quay May Mắn, Tiểu Kim Cát 0,1 chỉ thuộc BST “Tứ Quý Thịnh Vượng” của Bảo Tín Mạnh Hải đang trở thành phần quà được người người săn đón, thu hút sự quan tâm ngay từ những lượt quay đầu tiên. Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ tranh Tứ Quý danh hoa trong văn hóa Á Đông, với bốn hình tượng Mai, Trúc, Cúc, Tùng - đại diện cho vòng tuần hoàn bốn mùa thịnh vượng, trường tồn và khí chất quân tử. Bộ sưu tập gửi gắm bốn thông điệp: khởi đầu mạnh mẽ - vững vàng trong thử thách - thu hoạch viên mãn - bảo toàn giá trị theo thời gian.

Sản phẩm được chế tác bằng công nghệ đúc và khắc laser 3D hiện đại, giúp các họa tiết thể hiện rõ nét và sống động. Mỗi Tiểu Kim Cát đều trải qua quy trình kiểm định về trọng lượng và hàm lượng vàng, đảm bảo tiêu chuẩn trước khi đến tay người sử dụng. Với thiết kế nhỏ gọn, đa dạng trọng lượng, sản phẩm được thiết kế để ai cũng có thể bắt đầu tích lũy, từ những khoản nhỏ phù hợp với ngân sách cá nhân, đồng thời là lựa chọn quà tặng ý nghĩa cho các dịp Lễ Tết, ngày Thần Tài, khai trương hay những dấu mốc đáng nhớ.

Vòng quay may mắn trên website WeChoice Awards sẽ khép lại cùng thời điểm kết thúc giai đoạn bình chọn. Trong khoảng thời gian còn lại, hoạt động này tiếp tục đồng hành với độc giả như một phần trải nghiệm gắn liền với việc tham gia bình chọn. Khi hành trình Viết tiếp câu chuyện Việt Nam đi đến chặng cuối, những lựa chọn được ghi nhận cũng góp phần hoàn thiện bức tranh chung, nơi các đề cử xứng đáng dần được gọi tên.