Tưởng vô nghĩa nhưng đây là 3 việc người khôn ngoan nào cũng làm mỗi ngày

Có một giai đoạn tôi rất dị ứng với mấy lời khuyên kiểu: "Người thành công làm X mỗi ngày", "Người thông minh có thói quen Y". Nghe như thể chỉ cần dậy sớm, uống nước chanh, viết nhật ký là đời tự khắc đi lên. Thực tế thì không. Nhiều người dậy sớm chỉ để kẹt xe sớm hơn. Viết nhật ký xong vẫn không biết ngày mai tiền ở đâu ra.

Nhưng càng đi lâu, tôi càng nhận ra: người khôn ngoan không làm những việc vĩ đại mỗi ngày. Họ làm những việc nhỏ đến mức nếu kể ra, người khác sẽ bảo "thế cũng nói làm gì". Chính vì nó trông vô nghĩa nên đa số bỏ qua. Và chính vì đa số bỏ qua nên nó mới tạo ra khác biệt.

Dưới đây là 3 việc như thế.

1. Dành thời gian không làm gì có ích ngay lập tức

Người khôn ngoan mỗi ngày đều có một khoảng thời gian trông rất… vô dụng. Không học thêm kỹ năng. Không đọc sách self-help. Không họp hành. Không "tối ưu bản thân".

Họ ngồi yên. Đi bộ. Pha cà phê rồi nhìn ra cửa sổ. Lướt lại một đoạn chat cũ. Hoặc đơn giản là ngồi thẫn thờ.

Nếu nhìn bằng mắt của người bận rộn, đây là sự lãng phí. Nhưng thực ra, đó là lúc não họ xử lý lại cuộc sống.

Cuộc sống hiện tại ép chúng ta phản ứng liên tục: tin nhắn đến là trả lời, deadline tới là chạy, ai hỏi là đáp. Não quen với việc phản xạ, không quen với việc suy nghĩ. Người khôn ngoan hiểu rằng nếu không chủ động tạo ra khoảng trống, thì cả đời chỉ sống trong chế độ "trả bài".

Khoảng thời gian tưởng vô nghĩa này giúp họ nhận ra những thứ rất khó thấy khi đang bận:

Mình đang mệt vì việc gì, hay vì người nào

Mình đang cố quá vì điều mình muốn, hay vì điều người khác mong

Có thứ gì đã lệch từ lâu mà mình cứ nhắm mắt làm tiếp

Không có kết luận hoành tráng. Chỉ có sự rõ ràng dần dần. Và sự rõ ràng đó, về lâu dài, cứu họ khỏi rất nhiều quyết định ngu ngốc.

2. Làm xong việc nhỏ dù không ai ghi nhận

Người khôn ngoan có một thói quen rất chán: họ làm những việc nhỏ cho tử tế, ngay cả khi chẳng ai thấy.

Gửi một email cẩn thận dù người nhận có thể không đọc kỹ. Lưu file gọn gàng dù chỉ mình họ mở. Dọn lại bàn làm việc cuối ngày dù sáng mai sẽ bừa tiếp. Trả lời đàng hoàng một tin nhắn không mang lại lợi ích gì.

Nhìn bề ngoài, chẳng có phần thưởng. Không ai vỗ tay. Không ai tăng lương vì bạn đặt tên file đúng chuẩn.

Nhưng thứ họ đang xây không phải là hình ảnh với người khác, mà là kỷ luật với chính mình.

Người quen làm qua loa việc nhỏ sẽ rất khó làm nghiêm túc việc lớn. Không phải vì năng lực, mà vì não đã được huấn luyện rằng: "Cũng chẳng sao nếu làm đại".

Người khôn ngoan hiểu một điều rất khó nghe: Không ai lừa mình giỏi bằng chính mình.

Nên mỗi ngày, họ tự đặt ra một tiêu chuẩn tối thiểu và âm thầm giữ nó. Không phải để làm màu, mà để không đánh mất mình trong những thứ tưởng là "không quan trọng".

3. Tự hỏi một câu khó, rồi… chưa cần trả lời ngay

Mỗi ngày, người khôn ngoan thường tự hỏi ít nhất một câu làm họ hơi khó chịu.

Không phải câu triết lý cao siêu. Mà là mấy câu rất đời:

Việc mình đang cố giữ, có thật sự còn đáng không?

Nếu không sợ nghèo, không sợ bị chê, mình có còn chọn con đường này?

Mình đang né điều gì suốt mấy tháng nay?

Điểm đặc biệt là: họ không ép mình phải có câu trả lời ngay.

Họ chỉ gieo câu hỏi đó vào đầu, rồi để nó nằm đó. Vài ngày. Vài tuần. Có khi vài tháng. Trong lúc họ vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn va chạm.

Rồi đến một lúc nào đó, trong một buổi chiều rất bình thường, câu trả lời tự hiện ra. Không hùng hồn. Không chắc chắn 100%. Nhưng đủ để họ biết mình cần dịch sang trái hay sang phải một chút.

Người kém khôn ngoan thường hoặc là không dám hỏi, hoặc hỏi xong đòi đáp án liền để yên tâm. Người khôn ngoan chấp nhận sống chung với câu hỏi mở. Họ hiểu: trưởng thành không phải là có hết câu trả lời, mà là chịu được trạng thái chưa biết.