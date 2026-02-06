Mẹ đơn thân có 2 con riêng lấy ca sĩ Việt đình đám: "Biết ơn chồng vì chưa bao giờ chê mình"

Mới đây, Cindy Lư – vợ ca sĩ Đạt G – thu hút sự chú ý khi đăng tải dòng trạng thái dài chia sẻ về sự thay đổi của bản thân sau nhiều năm, đặc biệt là kể từ khi có người đồng hành bên cạnh.



Cindy Lư mở đầu bằng việc nhìn lại chính mình của quá khứ và hiện tại, cô cho rằng điều thay đổi lớn nhất không nằm ở hoàn cảnh hay ngoại hình mà là ánh mắt: "Mình của 5 năm trước và của hiện tại, mình nghĩ điều thay đổi lớn nhất là ánh mắt", vợ Đạt G viết.

Hình ảnh trước và sau của Cindy Lư.

Theo Cindy Lư thời điểm đó, cô không thấy bản thân có gì nổi bật hay đẹp đẽ. Cô sống đúng với con người mình, không cầu kỳ ngoại hình, không biết làm đẹp hay makeup. Và điều khiến nhiều người ngưỡng mộ là việc Cindy Lư khẳng địn, nhờ sự yêu thương vô điều kiện của người chồng hiện tại là Đạt G đã tạo ra sự thay đổi từ bên trong con người cô chứ không phải áp lực hoàn thiện bản thân vì người khác:

"Biết ơn chồng vì anh ấy đã yêu khi mình thấy mình chẳng có gì đẹp đẽ hết, không biết làm đẹp, không biết makeup, luôn có sao để vậy nhưng mà chưa bao giờ chê mình hết… Chỉ có được yêu thương nên mình tự muốn bản thân được xinh đẹp hơn, tự biết chăm chút, tìm tòi học hỏi hơn, tự tin hơn".

Không chỉ thay đổi về ngoại hình hay tâm thế sống, Cindy Lư cho biết khi bản thân tốt lên cô có thêm nhiều cơ hội tốt trong công việc ở thời điểm hiện tại, cảm xúc biết ơn dành cho chồng lại càng lớn hơn:

"Và khi hiện tại mình có thêm nhiều cơ hội tốt cho công việc hơn thì lại thấy biết ơn chồng x100 lần".

Cindy Lư và chồng.

Chia sẻ mộc mạc nhưng chân thành của Cindy Lư nhanh chóng nhận được nhiều lời xuýt xoa, trầm trồ từ cư dân mạng: "Đúng với câu: Hoa có người chăm mới nở bung tươi thắm, người có kẻ chiều mới khoe lắm mặn mà"; "Hồi đó ánh mắt buồn nhìu. Giờ thì happy ngập tràn luôn"; "Còn nhớ lần đầu gặp chị Cindy nhìn vẻ đẹp nhẹ nhàng của chị mà mê luôn"; "Đúng là gặp đúng người thi ngày càng đẹp hơn"...

Cindy Lư tên thật là Lư Bảo Ngọc, sinh năm 1995, là cháu ngoại của nghệ sĩ Bảo Quốc và em gái diễn viên Gia Bảo. Cô từng kết hôn với ca sĩ Hoài Lâm, có hai con gái là Gà và Cún. Sau khi ly hôn năm 2020, Cindy Lư nuôi hai con và ít xuất hiện trong giới giải trí.

Đạt G (tên thật Đoàn Quốc Đạt, sinh năm 1995) là nam ca sĩ – nhạc sĩ nổi tiếng với nhiều bản hit như Buồn của anh , Bánh mì không , Thêm bao nhiêu lâu , Về ,… Anh từng có mối tình với ca sĩ Du Uyên trước khi công khai quen Cindy Lư vào năm 2021.

Cặp đôi từng trải qua nhiều sóng gió và không ít hoài nghi từ công chúng. Tuy nhiên, sau một thời gian im ắng, họ tái hợp và chính thức đăng ký kết hôn vào tháng 7/2025. Sau khi kết hôn, cả hai dọn về sống cùng hai con gái của Cindy Lư tại TP.HCM.