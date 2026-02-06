WeChoice Awards 2025 chính thức đóng cổng bình chọn!

WeChoice Awards 2025 đã tiếp tục hành trình của mình, ghi dấu và lan tỏa những giá trị, nỗ lực và hành trình đáng trân trọng trong năm qua bằng những cách thức, hoạt động mang yếu tố sáng tạo, tương tác và đậm chất đời sống giới trẻ.

Những nhân vật và câu chuyện tại giải thưởng năm nay đều mang đến một thông điệp chung là Viết tiếp câu chuyện Việt Nam. Đó là hình ảnh của những người trẻ dám nghĩ khác và tạo ra thay đổi, của những ý tưởng và sản phẩm mang dấu ấn Việt ngày càng hiện diện rõ nét, và của những con người lặng lẽ gìn giữ sự bình yên, bền bỉ lan tỏa các giá trị tốt đẹp. Từ những nỗ lực lớn lao đến những đóng góp thầm lặng, tất cả đang cùng nhau kiến tạo cho một Việt Nam đi lên bằng chính nội lực của mình.

Trong thời gian bình chọn, WeChoice Awards 2025 luôn nhận được sự đồng hành và ủng hộ từ cộng đồng, cùng giải thưởng lan tỏa niềm cảm hứng tích cực. Ở tất cả các hạng mục giải thưởng đều nhận được sự chú ý cũng như lượng bình chọn lớn. Những cuộc đua vote cũng vô cùng hấp dẫn, góp phần tạo nên một mùa WeChoice Awards đáng nhớ.

Đúng 12h ngày 6/2/2026, cổng bình chọn tại WeChoice Awards 2025 chính thức đóng lại.

BTC quy định về tính hợp lệ của lượt bình chọn như sau: (1) Nghiêm cấm mọi hình thức sử dụng công cụ, phần mềm hoặc hành vi can thiệp kỹ thuật nhằm tạo lượt bình chọn không hợp lệ; (2) Các lượt bình chọn được xác định là không hợp lệ (vote ảo) sẽ bị loại trừ khỏi hệ thống và kết quả sẽ được cập nhật lại nếu phát hiện sai lệch.

Các đề cử chiến thắng sẽ được công bố trong đêm Gala vinh danh và trao giải WeChoice Awards 2025 diễn ra vào ngày 7/2/2026 tại Trung tâm triển lãm SECC (phường Tân Mỹ, TP.HCM) tới đây.

Trong lúc đó, hãy cùng cập nhật lượng vote tại thời điểm đóng cổng bình chọn của các đề cử WeChoice Awards 2025!

Hạng mục NHÂN VẬT TRUYỀN CẢM HỨNG

Hạng mục GIẢI TRÍ

Ca sĩ/Rapper được yêu thích nhất

Bài hát của năm

Diễn viên được yêu thích nhất

Phim điện ảnh của năm

Show giải trí của năm

Hạng mục ĐỜI SỐNG GIỚI TRẺ

Young Face

Young Projects

Rising Artist

Hạng mục DỰ ÁN CSR TRUYỀN CẢM HỨNG