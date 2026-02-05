Dàn trai xinh gái đẹp xác nhận trẩy hội Gala WeChoice Awards 2025: “Đại hội” visual đỉnh nhất cuối tuần này!

Sự kiện được chú ý hàng đầu cuối tuần này chính là đêm Gala tôn vinh và trao giải WeChoice Awards 2025 vào ngày 7/2/2025. Đây là một trong những sự kiện được công chúng chờ đón, không chỉ bởi ý nghĩa lan tỏa điều tích cực, mà còn vì thảm đỏ của WeChoice Awards luôn quy tụ những gương mặt đình đám nhất.

Năm nay, với thông điệp “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”, Gala WeChoice Awards sẽ diễn ra tại SECC - Trung tâm hội chợ & triển lãm Sài Gòn (TP.HCM). Đặc biệt, tinh thần chủ đề của giải thưởng năm nay còn được thể hiện rõ nét qua dresscode chính thức: Vietnamese Designers & Local Brands - Trang phục đến từ các nhà thiết kế và thương hiệu thời trang Việt Nam.

Cùng xem những cái tên nào trong dàn trai tài gái giỏi, hội hot girl, nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng sẽ xuất hiện tại thảm đỏ của chương trình nhé!

Vẫn luôn được biết đến là mỹ nhân đình đám hàng đầu, dự kiến chị đẹp Huyền Baby sẽ tiếp tục giật spotlight cực mạnh tại gala WeChoice Awards năm nay.

Theo thông tin của chúng tôi, Chị đẹp Hậu Hoàng cũng đang cân nhắc trang phục xuất hiện tại thảm đỏ WeChoice Awards lắm nhé!

Không chỉ là khách mời, MC Khánh Vy còn có vai trò đặc biệt tại gala WeChoice Awards năm nay. Có ai đoán được cô nàng sẽ đảm nhận vị trí gì không?

"Phú bà" Ngọc Thảo cũng xác nhận sẽ có mặt tại thảm đỏ hot nhất cuối tuần này.

MT POP - Top 20 đề cử Nhân vật truyền cảm hứng tại WeChoice Awards 2024 có mặt!

Vẫn được biết đến là gái xinh học giỏi, năm nay Meichan sẽ xuất hiện tại WeChoice Awards như thế nào?

Quỳnh Lương - MC thảm đỏ WeChoice Awards 2024 sẽ xuất hiện cùng chồng trên thảm đỏ năm nay ở vị trí khách mời.

Quyên Qui có tạo nên cơn sốt visual không đây?

Hai couple thân thiết Linda Ngô - Phong Đạt và Trang Lacci - Trox đã sẵn sàng lên đồ "trẩy hội".

Lovvin's Family và Fansie Family cũng rất hào hứng rồi nhé!

Cặp đôi "phản diện" mạnh nhất show hẹn hò Đảo Thiên Đường đây rồi!

Nhiếp ảnh gia - YouTuber Phillip Le

Được biết, hội "nàng thơ" vừa xinh vừa giỏi gồm Vừng, Mẫn Nhi, Chou.iu sẽ tham dự gala cùng nhau.

Người mẫu Trà My (Nàng Mơ) và nhà sáng tạo nội dung Xuân Khánh cũng được dự đoán có những màn xuất hiện ấn tượng.