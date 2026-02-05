Dàn trai xinh gái đẹp xác nhận trẩy hội Gala WeChoice Awards 2025: “Đại hội” visual đỉnh nhất cuối tuần này!

Sự kiện được chú ý hàng đầu cuối tuần này chính là đêm Gala tôn vinh và trao giải WeChoice Awards 2025 vào ngày 7/2/2025. Đây là một trong những sự kiện được công chúng chờ đón, không chỉ bởi ý nghĩa lan tỏa điều tích cực, mà còn vì thảm đỏ của WeChoice Awards luôn quy tụ những gương mặt đình đám nhất.
Năm nay, với thông điệp “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”, Gala WeChoice Awards sẽ diễn ra tại SECC - Trung tâm hội chợ & triển lãm Sài Gòn (TP.HCM). Đặc biệt, tinh thần chủ đề của giải thưởng năm nay còn được thể hiện rõ nét qua dresscode chính thức: Vietnamese Designers & Local Brands - Trang phục đến từ các nhà thiết kế và thương hiệu thời trang Việt Nam.
Cùng xem những cái tên nào trong dàn trai tài gái giỏi, hội hot girl, nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng sẽ xuất hiện tại thảm đỏ của chương trình nhé!
WeChoice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức, nhằm tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng. Năm 2025, WeChoice Awards trở lại với thông điệp "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam" – kể tiếp những câu chuyện về một Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh, giàu nhiệt huyết và tinh thần cống hiến cho tương lai.
WeChoice Awards 2025 chính thức bước sang giai đoạn bình chọn, nơi cộng đồng cùng tôn vinh những đề cử xuất sắc và xứng đáng nhất. Giai đoạn bình chọn sẽ diễn ra đến 12h00 trưa ngày 6/2 tại website wechoice.vn. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố tại đêm Gala WeChoice Awards 2025 vào ngày 7/2.