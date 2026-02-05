Dàn trai xinh gái đẹp xác nhận trẩy hội Gala WeChoice Awards 2025: “Đại hội” visual đỉnh nhất cuối tuần này!

Huyền Trang, Theo Đời sống và Pháp luật 21:36 05/02/2026
Có thể là chuẩn bị tinh thần từ bây giờ kẻo sốc visual.

Sự kiện được chú ý hàng đầu cuối tuần này chính là đêm Gala tôn vinh và trao giải WeChoice Awards 2025 vào ngày 7/2/2025. Đây là một trong những sự kiện được công chúng chờ đón, không chỉ bởi ý nghĩa lan tỏa điều tích cực, mà còn vì thảm đỏ của WeChoice Awards luôn quy tụ những gương mặt đình đám nhất.

Năm nay, với thông điệp “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”, Gala WeChoice Awards sẽ diễn ra tại SECC - Trung tâm hội chợ & triển lãm Sài Gòn (TP.HCM). Đặc biệt, tinh thần chủ đề của giải thưởng năm nay còn được thể hiện rõ nét qua dresscode chính thức: Vietnamese Designers & Local Brands - Trang phục đến từ các nhà thiết kế và thương hiệu thời trang Việt Nam.

Cùng xem những cái tên nào trong dàn trai tài gái giỏi, hội hot girl, nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng sẽ xuất hiện tại thảm đỏ của chương trình nhé!

Dàn trai xinh gái đẹp xác nhận trẩy hội Gala WeChoice Awards 2025: “Đại hội” visual đỉnh nhất cuối tuần này!- Ảnh 1.

Vẫn luôn được biết đến là mỹ nhân đình đám hàng đầu, dự kiến chị đẹp Huyền Baby sẽ tiếp tục giật spotlight cực mạnh tại gala WeChoice Awards năm nay.

Dàn trai xinh gái đẹp xác nhận trẩy hội Gala WeChoice Awards 2025: “Đại hội” visual đỉnh nhất cuối tuần này!- Ảnh 2.

Theo thông tin của chúng tôi, Chị đẹp Hậu Hoàng cũng đang cân nhắc trang phục xuất hiện tại thảm đỏ WeChoice Awards lắm nhé!

Dàn trai xinh gái đẹp xác nhận trẩy hội Gala WeChoice Awards 2025: “Đại hội” visual đỉnh nhất cuối tuần này!- Ảnh 3.

Không chỉ là khách mời, MC Khánh Vy còn có vai trò đặc biệt tại gala WeChoice Awards năm nay. Có ai đoán được cô nàng sẽ đảm nhận vị trí gì không?

Dàn trai xinh gái đẹp xác nhận trẩy hội Gala WeChoice Awards 2025: “Đại hội” visual đỉnh nhất cuối tuần này!- Ảnh 4.

"Phú bà" Ngọc Thảo cũng xác nhận sẽ có mặt tại thảm đỏ hot nhất cuối tuần này.

Dàn trai xinh gái đẹp xác nhận trẩy hội Gala WeChoice Awards 2025: “Đại hội” visual đỉnh nhất cuối tuần này!- Ảnh 5.

MT POP - Top 20 đề cử Nhân vật truyền cảm hứng tại WeChoice Awards 2024 có mặt!

Dàn trai xinh gái đẹp xác nhận trẩy hội Gala WeChoice Awards 2025: “Đại hội” visual đỉnh nhất cuối tuần này!- Ảnh 6.

Vẫn được biết đến là gái xinh học giỏi, năm nay Meichan sẽ xuất hiện tại WeChoice Awards như thế nào?

Dàn trai xinh gái đẹp xác nhận trẩy hội Gala WeChoice Awards 2025: “Đại hội” visual đỉnh nhất cuối tuần này!- Ảnh 7.

Quỳnh Lương - MC thảm đỏ WeChoice Awards 2024 sẽ xuất hiện cùng chồng trên thảm đỏ năm nay ở vị trí khách mời.

Dàn trai xinh gái đẹp xác nhận trẩy hội Gala WeChoice Awards 2025: “Đại hội” visual đỉnh nhất cuối tuần này!- Ảnh 8.

Quyên Qui có tạo nên cơn sốt visual không đây?

Dàn trai xinh gái đẹp xác nhận trẩy hội Gala WeChoice Awards 2025: “Đại hội” visual đỉnh nhất cuối tuần này!- Ảnh 9.

Dàn trai xinh gái đẹp xác nhận trẩy hội Gala WeChoice Awards 2025: “Đại hội” visual đỉnh nhất cuối tuần này!- Ảnh 10.

Hai couple thân thiết Linda Ngô - Phong Đạt và Trang Lacci - Trox đã sẵn sàng lên đồ "trẩy hội".

Dàn trai xinh gái đẹp xác nhận trẩy hội Gala WeChoice Awards 2025: “Đại hội” visual đỉnh nhất cuối tuần này!- Ảnh 11.

Dàn trai xinh gái đẹp xác nhận trẩy hội Gala WeChoice Awards 2025: “Đại hội” visual đỉnh nhất cuối tuần này!- Ảnh 12.

Lovvin's Family và Fansie Family cũng rất hào hứng rồi nhé!

Dàn trai xinh gái đẹp xác nhận trẩy hội Gala WeChoice Awards 2025: “Đại hội” visual đỉnh nhất cuối tuần này!- Ảnh 13.

Cặp đôi "phản diện" mạnh nhất show hẹn hò Đảo Thiên Đường đây rồi!

Dàn trai xinh gái đẹp xác nhận trẩy hội Gala WeChoice Awards 2025: “Đại hội” visual đỉnh nhất cuối tuần này!- Ảnh 14.

Nhiếp ảnh gia - YouTuber Phillip Le

Dàn trai xinh gái đẹp xác nhận trẩy hội Gala WeChoice Awards 2025: “Đại hội” visual đỉnh nhất cuối tuần này!- Ảnh 15.

Dàn trai xinh gái đẹp xác nhận trẩy hội Gala WeChoice Awards 2025: “Đại hội” visual đỉnh nhất cuối tuần này!- Ảnh 16.

Dàn trai xinh gái đẹp xác nhận trẩy hội Gala WeChoice Awards 2025: “Đại hội” visual đỉnh nhất cuối tuần này!- Ảnh 17.

Được biết, hội "nàng thơ" vừa xinh vừa giỏi gồm Vừng, Mẫn Nhi, Chou.iu sẽ tham dự gala cùng nhau.

Dàn trai xinh gái đẹp xác nhận trẩy hội Gala WeChoice Awards 2025: “Đại hội” visual đỉnh nhất cuối tuần này!- Ảnh 18.

Dàn trai xinh gái đẹp xác nhận trẩy hội Gala WeChoice Awards 2025: “Đại hội” visual đỉnh nhất cuối tuần này!- Ảnh 19.

Người mẫu Trà My (Nàng Mơ) và nhà sáng tạo nội dung Xuân Khánh cũng được dự đoán có những màn xuất hiện ấn tượng.

WeChoice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức, nhằm tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng. Năm 2025, WeChoice Awards trở lại với thông điệp "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam" – kể tiếp những câu chuyện về một Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh, giàu nhiệt huyết và tinh thần cống hiến cho tương lai.

WeChoice Awards 2025 chính thức bước sang giai đoạn bình chọn, nơi cộng đồng cùng tôn vinh những đề cử xuất sắc và xứng đáng nhất. Giai đoạn bình chọn sẽ diễn ra đến 12h00 trưa ngày 6/2 tại website wechoice.vn. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố tại đêm Gala WeChoice Awards 2025 vào ngày 7/2.

Dàn trai xinh gái đẹp xác nhận trẩy hội Gala WeChoice Awards 2025: “Đại hội” visual đỉnh nhất cuối tuần này!- Ảnh 20.

Dàn sao Việt đồng loạt "flex" thiệp mời, rộn ràng đếm ngược gala WeChoice Awards 2025!
