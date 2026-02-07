"1 triệu vé GA, 1,5 triệu vé VIP": CẢNH BÁO tình trạng phe vé trước thềm Gala WeChoice Awards 2025

Tối 7/2, đêm Gala Vinh danh và Trao giải WeChoice Awards 2025 sẽ chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC (TP.HCM). Đêm Gala sẽ tôn vinh những nhân vật truyền cảm hứng, cũng như lan tỏa nhiều câu chuyện đẹp, mang tinh thần “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam” - chủ đề của WeChoice Awards 2025.

Giống như mọi năm, Gala WeChoice Awards sẽ quy tụ hàng loạt tên tuổi của rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, KOL và những cái tên nổi bật ở lĩnh vực đời sống - xã hội. Thảm đỏ sẽ có sự xuất hiện của những cái tên nào, các phần trình diễn sẽ hoành tráng tới đâu hay sẽ có sự kết hợp “sít rịt” đặc biệt nào, tất cả đều chưa được hé lộ trọn vẹn.

Chưa đầy 24h nữa, Gala WeChoice Awards 2025 sẽ chính thức diễn ra song nhiều thông tin đặc biệt về sự kiện vẫn chưa được hé lộ

Chính vì vậy, đêm Gala Vinh danh và Trao giải WeChoice Awards 2025 trở thành sự kiện được nhiều người mong chờ nhất thời điểm này. Trên các trang MXH, công chúng liên tục “chấm hóng”, bày tỏ mong muốn được có thể chứng kiến tận mắt những nguồn cảm hứng, những điều đặc biệt tại Gala WeChoice.

Song từ tâm lý đấy, trên MXH bỗng xuất hiện tình trạng phe vé, pass vé VVIP, VIP, GA với những lời quảng cáo được gặp gỡ, ngồi cạnh nghệ sĩ, được tham gia vào sự kiện,... Đáng chú ý giá pass lại khá cao, từ 1 triệu đồng với hạng vé GA.

Càng đến giờ G của Gala WeChoice, tình trạng này xuất hiện ngày càng nhiều. Hàng loạt ảnh chụp màn hình pass vé xuất hiện trên khắp các nhóm hội, mặt trận “săn vé” khiến dân tình hoang mang. Thậm chí, có đối tượng còn sử dụng hình ảnh thư mời của nghệ sĩ tham dự Gala WeChoice Awards 2025 để chuộc lợi từ người hâm mộ.

Rao bán vé VIP với giá từ 1,5 triệu đồng

Vé GA cũng được pass lại với giá 1 triệu đồng

Rất nhiều các bài đăng thông báo pass vé Gala WeChoice, nhắn tin để "deal giá"

Thậm chí có người còn đăng thư mời của nghệ sĩ để tăng độ uy tín cho bài pass vé, nhưng đây là thông tin sai sự thật

Khán giả nâng cao cảnh giác để tránh mua phải vé giả.

Ở sự kiện WeChoice Awards 2025, vé vào cửa là mã QR code có kèm tên của khách mời, số ghế và vị trí ngồi. Quy trình soát vé vào Gala cực kỳ nghiêm ngặt, đảm bảo quyền lợi của từng người tham gia, khách mời. Do đó, mọi người hãy cẩn trọng trước những bài đăng bán vé WeChoice Awards 2025 ngay tại thời điểm này.

Hãy tỉnh táo trước tình trạng phe vé bởi tại Gala WeChoice Awards 2025, vé vào cửa là mã QR code có kèm tên của khách mời, số ghế và vị trí ngồi.

Nếu bạn không thể xem trực tiếp tại Gala WeChoice Awards 2025, bạn vẫn có thể theo dõi chương trình theo hình thức livestream trực tuyến.

Tất cả những diễn biến của đêm Gala WeChoice Awards sẽ được phát trực tiếp đồng thời trên đa nền tảng (mega livestream) lúc 20h ngày 7/2. Để theo dõi, khán giả có thể xem phát sóng trực tiếp trên hệ thống kênh truyền thông của VCCorp và các đơn vị đồng hành.

Cụ thể như sau:

- Truyền hình trực tiếp trên sóng HTV1 của Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV)

- Livestream trên Báo Chính phủ, kênh Fanpage và YouTube của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

- 01 Watching Party (điểm tiếp sóng trực tiếp) tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC (Q.7, TP.HCM).

- Website: 8 website thuộc hệ thống kênh online của VCCorp (bao gồm: Kenh14, CafeF, Autopro, Soha, Afamily, GameK, GenK)

- Facebook: 27 fanpage thuộc hệ thống của VCCorp (bao gồm:WeChoice, Kenh14, CafeF, Soha, CafeBiz, Afamily, GameK, GenK, Đi soi sao đi, AutoPro,...) và 20 fanpage của các đối tác (bao gồm: Vie Channel, MCV Network, 59News, Wenew Showbiz, Schannel , Đài Phát Thanh, Trạm, MZ News, Ở Đây Có Sao, Theanh28 Entertainment,...). Tổng cộng lên đến 45 Fanpage.

- YouTube: 9 kênh YouTube thuộc hệ thống kênh online của VCCorp (bao gồm: WeChoice, Kenh14 News, Soha Home, Soha News, Afamily Special, KingLive, Đi soi sao đi, Kenh14 Special, Welax Official) và 2 kênh YouTube của đối tác (Vie Channel, MCVMedia). Tổng cộng lên đến 11 kênh YouTube.

- TikTok: Bao gồm 6 kênh Tiktok thuộc hệ thống VCcorp (WeChoice, Kenh14, Đi soi sao đi, Kenh14 Special, Mutex, Kinglive) và 2 kênh Tiktok của đối tác (VieOn, Theanh28 Entertainment). Tổng cộng 12 kênh TikTok.

- Zalo Video: Trên 2 kênh: kenh14official và WeChoice.

- App: 8 app thuộc hệ thống kênh online của VCCorp (bao gồm: Kenh14, CafeF, Autopro, Soha, Afamily, Gamek, GenK) và 1 app của đối tác VieOn.

Cùng chờ đón đêm vinh danh những con người, dự án và câu chuyện truyền cảm hứng của năm để cùng nhau "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam".