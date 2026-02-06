Từ hộp bánh Danisa “vạn năng” đến bản hit 27 triệu view: Cách nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và Võ Hạ Trâm viết tiếp câu chuyện tri ân

Đã bao giờ bạn tự hỏi, rốt cuộc thì điều gì đã giữ cho mình đứng vững sau những bão giông cuộc đời? Có lẽ mỗi người lại có một câu trả lời khác nhau nhưng chắc chắn sẽ nhiều đáp án mang tên Gia đình . Và khi càng thành công, càng có nhiều thành tựu trong công việc và cuộc sống, chúng ta càng muốn dành nhiều sự biết ơn và lời tri ân cho gia đình mình.

Đó cũng chính là chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Võ Hạ Trâm trong số mới nhất của Here to Hear. Khi nhìn lại “chiếc bánh” thành tựu rực rỡ năm vừa qua, hai nghệ sĩ nổi tiếng đều nhận ra rằng: Thành công dù lớn lao đến đâu cũng đều được nhào nặn từ lòng biết ơn và những bài học tri ân truyền đời của cha mẹ.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Võ Hạ Trâm

Cũng trong những chia sẻ này, cả hai nghệ sĩ cùng nhau lật mở những "thước phim" ký ức, nơi lòng biết ơn và sự tri ân trở thành sợi dây kết nối bền chặt qua nhiều thế hệ. Lòng tri ân cũng là cảm hứng để họ cùng Danisa tạo nên MV Viết Tiếp Câu Chuyện Tri Ân gây sốt dịp Tết năm nay với 27 triệu lượt xem (tính đến ngày 6/2/2026) .

“Chiếc bánh” thành tựu 2025 và ký ức về hộp bánh “vạn năng”

Có thể nói 2025 là năm thành công rực rỡ với ca sĩ Võ Hạ Trâm và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Cả hai đạt được nhiều cột mốc trong cuộc sống cá nhân lẫn công việc.

Về thành tựu cá nhân, gia đình Võ Hạ Trâm đã đón thêm thành viên mới. Về sự nghiệp, cô có thành tựu vô cùng đáng nhớ là được góp mặt trong các sự kiện quốc gia trọng đại, nhờ đó mà được đến gần hơn với khán giả.

Cuối cùng, thành tựu tâm đắc nhất của Võ Hạ Trâm là học được nhiều điều hơn trong năm nay: “Học được sự cho đi, học được sự chấp nhận và mình trưởng thành hơn trong bước đường làm nghề. Trâm nghĩ đó là những thành tựu quan trọng để cho một người có thể bước qua trang mới tươi sáng hơn, có chặng đường phát triển xa hơn” .

Võ Hạ Trâm đã có năm 2025 khá "trộm vía"

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng có 3 thành tựu vô cùng ấn tượng. Về sự nghiệp, anh có những bài hát thành công, không chỉ đơn giản là bài hit mà được rất nhiều khán giả ở đủ mọi độ tuổi, mọi ngành nghề, mọi vị trí xã hội yêu mến.

Về bản thân mình, nam nhạc sĩ đạt được thành tựu là sự bình an trong tâm hồn: “Những năm vừa qua thì mình đã cố gắng rất nhiều để tìm được sự cân bằng giữa công việc với cuộc sống và gia đình. Năm nay là năm mà mình tìm được cái điểm cân bằng đó, có khả năng chủ động hơn để giải quyết tất cả những khó khăn từng gặp phải và cảm thấy đây là thời điểm mà mình thoải mái nhất, có nhiều khả năng để làm nhiều điều ý nghĩa nhất” .

Và 2 thành tựu nói trên là tiền đề cho thành tựu thứ 3 của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Đó là mong muốn cống hiến được nhiều điều hơn, không chỉ trong âm nhạc mà còn cho xã hội, cho mọi người thông qua sở trường của mình, ví dụ như 300 bài hát thiếu nhi hay những bài hát về cộng đồng, về quê hương đất nước.

Điểm chung trong thành tựu của cả hai nghệ sĩ là sự đồng hành, cộng hưởng từ gia đình, từ những người xung quanh mình. Đó cũng chính là những nguồn cảm hứng đầu tiên cho sự kết hợp của bộ đôi nghệ sĩ với Danisa trong dự án “Viết Tiếp Câu Chuyện Tri Ân”.

Với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, dự án này như một chuyến tàu đưa anh trở về với những mảnh ghép tuổi thơ đầy màu sắc, nơi hình ảnh hộp bánh Danisa hiện lên thật thân thuộc. Anh bồi hồi nhớ lại: “Khi còn là hộp bánh mới thì nó chứa những chiếc bánh thơm ngon và qua thời gian, nó lại hóa thành một 'chiếc hộp vạn năng' của mẹ. Trong đó chứa đựng tất cả những thứ thiết yếu nhất như nút áo, cây kim, cuộn chỉ,... Với một đứa con trai hay chạy nhảy, nghịch ngợm làm đứt nút áo như anh, chiếc hộp ấy thần kỳ bởi trong hộp luôn có một cái nút vừa với cái áo của mình. Hay đứt cái nút quần cũng có cái vừa, thậm chí mẹ anh còn thay được phéc-mơ-tuya nữa”.

Trong ký ức của người nhạc sĩ, hộp bánh Danisa cũ không đơn thuần là một hộp thiếc cũ, mà còn là biểu tượng cho sự chu đáo, lặng thầm chăm sóc của mẹ. Sự quan tâm không nói thành lời nhưng đã nuôi lớn anh từng ngày. Và hiện tại, những thành tựu anh đạt được và giữ được thành công qua nhiều năm với nhiều sáng tác nổi tiếng như vậy cũng là nhờ sự giáo dục của mẹ.

Với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, hộp bánh Danisa gắn liền với kỷ niệm tuổi thơ

Nếu hộp bánh của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là kim chỉ thì với Võ Hạ Trâm, đó là nơi cất “khối tài sản” đầu tiên trong đời, nơi cô giữ từng đồng tiền lẻ được ba mẹ cho, tiền lì xì,... “Cứ đến cuối năm và Tết là mình bắt đầu mở ra đếm tiền. Mình rất là thích cảm giác đó. Đó là những kỷ niệm mà mình nghĩ là bạn nhỏ nào cũng thích và hầu như ai cũng có” - Võ Hạ Trâm kể lại.

“Viết Tiếp Câu Chuyện Tri Ân cũng là những tâm tư tình cảm chất chứa trong lòng mình. Bởi vì năm qua khá ‘trộm vía’ với mình nên có rất nhiều người, rất nhiều điều mình muốn tri ân. Trước tiên là tri ân gia đình, ba mẹ bởi vì có ba mẹ thì mới có mình. Rồi tri ân các con và ông xã bởi vì đó là nguồn năng lượng để sạc pin cho mình mỗi lúc mệt mỏi trong cuộc sống. Thứ ba là tri ân khán giả. Dù là người đã theo mình một hành trình dài hay người mới biết tới mình, họ đều dành cho mình những lời động viên tinh thần rất lớn. Cuối cùng là tri ân Tổ quốc, vì có những sự hy sinh của ông cha thì mình mới có bầu trời hòa bình đẹp thế này” - nữ ca sĩ tâm sự.

Kế thừa và “viết tiếp câu chuyện tri ân” cho thế hệ mai sau

Cuộc trò chuyện tại Here to Hear trở nên sâu sắc hơn khi các nghệ sĩ chia sẻ về cách giáo dục của ba mẹ - những bài học "truyền thừa" đã nhào nặn nên bản lĩnh của họ hôm nay - và cách họ tri ân, bày tỏ sự biết ơn với gia đình. Bởi lẽ không riêng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Võ Hạ Trâm mà bất kỳ người Việt nào cũng hiểu rõ sự tri ân và lòng biết ơn, nhất là trong những dịp Tết đến sum vầy.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gây bất ngờ khi tiết lộ về cách rèn giũa con trai kiểu “tạt nước lạnh” của mẹ: “Mẹ mình rất hay ở chỗ là vào thời điểm mình thành công nhất, mẹ cũng sẽ tìm ra một điểm để chê, để 'tạt nước lạnh' cho mình tỉnh ra, để đừng bị ngã mạn hay tự cao. Mẹ nói người tự cao sẽ rất dễ té, không ai đạp cũng sẽ té tại vì mình đứng trên cao mà. Nên quan trọng nhất đối với một con người là cho dù đang thành công ở mức nào đi nữa, mình cũng phải nhận thức được và luôn khiêm tốn”.

Bên cạnh sự khiêm nhường, mẹ còn dạy nam nhạc sĩ về chữ “uy tín” - tấm giấy thông hành quan trọng nhất khi bước ra đời: “Không phải lúc nào mình cũng thành công, sẽ có lúc thất bại hay không có tiền. Để vực dậy bản thân trong những lúc như thế, mình cần sự hỗ trợ của đồng nghiệp. Nhưng nếu không có uy tín, sẽ không ai giúp mình hết, hoặc họ chỉ giúp một lần thôi. Nếu mình không biết ơn, không trả lại những gì họ đã hỗ trợ thì chắc chắn không có lần thứ hai. Chính vì thế, mẹ luôn dạy mình: ai làm việc cho mình, mình phải trả sòng phẳng. Cho dù thiệt thòi mình cũng phải chấp nhận, bởi uy tín là thứ phải giữ lớn nhất ở trong lòng”.

Và hơn hết, đằng sau sự nghiêm khắc ấy là một tình yêu bao la. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung không bao giờ quên sự hy sinh thầm lặng của mẹ. Từ năm 2002, bà đã bỏ ra 20 triệu đồng - một con số khổng lồ lúc bấy giờ - để mua cho anh chiếc đàn Yamaha PSR 2100 đỉnh nhất để anh bắt đầu sự nghiệp, dù miệng bà vẫn "chê" nhạc anh viết toàn "yêu đương vớ vẩn".

Bộ đôi nghệ sĩ nhiều lần bày tỏ sự biết ơn với gia đình

Về phần mình, Võ Hạ Trâm học được chữ "Nhẫn" và lòng bao dung từ đấng sinh thành: “Mẹ dạy Trâm rằng khi ra đời, cả người tốt lẫn người đối xử không tốt đều là thầy của mình. Khi bình tâm nhìn lại lời ba mẹ dạy, mình nhận ra họ đang cho mình học chữ 'Nhẫn'. Và khi nào mình vượt qua được, có thể nhìn lại những người đó để nói lời cảm ơn, thì lúc ấy mình đã thực sự học được chữ 'Nhẫn' rồi. Với Trâm, gia đình chính là chiếc áo giáp bảo vệ tinh thần vững chãi nhất: Thành công đi về nhà, thất bại cũng đi về nhà. Khi sai, mình lại quay về học lại những điều bố mẹ dạy để lớn lên thêm một lần nữa” .

Từ những bài học cá nhân, bộ đôi nghệ sĩ nhận ra rằng tri ân không chỉ là nhìn về quá khứ mà còn là xây dựng tương lai. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tâm niệm: "Những gì mình học được từ ông bà cha mẹ chính là lòng biết ơn. Mẹ vẫn thường hay nói lòng biết ơn là điều quan trọng nhất. Một người không thể nào làm việc được hoặc là không thể nào thành công được nếu như họ không biết ơn. Vì tất cả những khả năng - kỹ năng, những mối quan hệ mình có đều là từ những người khác giúp đỡ mà thành” .

Với những trải nghiệm cá nhân và quan điểm chung như vậy, cả hai nghệ sĩ càng hợp tác ăn ý hơn trong MV Viết Tiếp Câu Chuyện Tri Ân. Cả hai cùng mong muốn lan tỏa thông điệp về lòng biết ơn, nhắc nhở chúng ta đừng để công nghệ và nhịp sống hiện đại làm phai nhạt việc bày tỏ sự tri ân một cách trực tiếp.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chân thành nhắn nhủ: “Với sự phát triển của công nghệ, đôi khi chúng ta chỉ nhắn tin để nói lời biết ơn mà thiếu đi những giây phút thực sự ngồi bên nhau, quay về với gia đình để nhìn mặt, chạm tay và nói lời từ đáy lòng. Trước đây mình cũng từng ỷ y, chủ quan mà không nghĩ đến sự vô thường của cuộc đời. Chỉ đến khi trưởng thành, va vấp và trải qua những mất mát, mình mới hiểu rằng hiện tại là điều quan trọng nhất. Hãy nói lời biết ơn ngay bây giờ, ngay lúc này. Hãy trân trọng những gì mình đang có và biết ơn những người đã giúp mình có được hành trình hôm nay” .

Võ Hạ Trâm cũng đang tiếp nối câu chuyện tri ân của gia đình mình bằng cách dạy con biết ơn từ những việc nhỏ nhất như cảm ơn cô lao công, chú bảo vệ. Bởi lẽ cô tin rằng: “Nếu một bạn nhỏ biết cảm ơn từ việc nhỏ thì sau này khi có giá trị lớn hơn, bạn ấy cũng sẽ hiểu và quay về nhìn lại ai đã giúp đỡ mình để bày tỏ sự biết ơn”.

Sự kết hợp giữa nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, Võ Hạ Trâm và Danisa không chỉ đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc, mà là một lời nhắc nhớ cho tất cả chúng ta. Mỗi cử chỉ quan tâm, mỗi hộp quà trao đi đều mang sức mạnh kết nối kỳ diệu giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Và Tết đầm ấm nhất chính là khi ta biết sum vầy và dành trọn lòng tri ân cho những người đã làm nên hành trình của mình.