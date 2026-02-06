Nhật Lê gây sốc với hình ảnh hiện tại

Nhật Lê (biệt danh Lu, sinh năm 1999) từng là cái tên khá nổi tiếng trong làng bóng đá lẫn trên MXH. Hiện tại cô nàng vẫn cập nhật cuộc sống trên mạng xã hội nhưng có phần kín tiếng hơn so với trước. Tuy nhiên, những thông tin về Nhật Lê vẫn được cộng đồng mạng dành nhiều sự quan tâm.

Mới đây, Nhật Lê xuất hiện với vai trò đại biểu trong buổi gặp mặt các KOL Đà Nẵng - sự kiện do Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức. Nhan sắc của cô nàng nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi có nhiều sự thay đổi so với trước đây.

Hình ảnh mới nhất của Nhật Lê khiến netizen bất ngờ

Cô nàng tụt cân trông thấy, sắc vóc ngày càng thăng hạng

Nhật Lê được nhận xét là gầy đi trông thấy, từ gương mặt đến vóc dáng đều nhỏ nhắn, khác hẳn thời điểm mới nổi tiếng. Được biết gần đây, Nhật Lê dành nhiều thời gian, đam mê cho bộ môn pickleball. Trước đó, cô nàng vốn đã chăm chỉ hoạt động thể thao như tập gym, yoga,... Xong ở hiện tại, cộng đồng mạng nhiều lần thấy hình ảnh của Nhật Lê trên sân pickleball, tham gia nhiều giải đấu giao lưu.

Nhan sắc Nhật Lê trước đây, thời điểm cô cực nổi tiếng trong làng bóng đá

Mỹ nhân sinh năm 1999 cũng bày tỏ rằng bản thân không thể tăng ký

Không ít lần, Nhật Lê lọt ống kính camera thường trên sân pick. Cô nàng vẫn “cân đẹp” với vóc dáng mảnh mai nhưng vô cùng khỏe khoắn, năng động. Với những ai đam mê bộ môn này cũng cho hay Nhật Lê có kỹ thuật chơi tốt, tinh thần tập trung cao độ và luôn chuyên nghiệp khi ra sân.

Trên trang cá nhân của mình, Nhật Lê cũng chủ yếu đăng tải hình ảnh chơi pickleball. Ngoài ra, thỉnh thoảng cô mới cập nhật về cuộc sống đời thường, công việc của mình. Song, Nhật Lê không nhắc nhiều đến chuyện đời tư, mối quan hệ tình cảm hay cuộc sống hôn nhân, gia đình.

Camera thường cũng không dìm được Nhật Lê

Nhật Lê có niềm đam mê lớn với pickleball

Trước đó vào năm 2024, Nhật Lê kết hôn lần hai, cô và chồng đều kín tiếng, không công khai bất cứ hình ảnh chung nào, không tương tác trên MXH. Sau khi kết hôn, cả hai vợ chồng Nhật Lê về Đà Nẵng sinh sống. Cô mở quán bán đồ nướng, chồng lúc nào cũng ở bên cạnh phụ giúp.

Có một thời gian, MXH xuất hiện nhiều thông tin Nhật Lê đã có em bé. Song dù không công khai nhưng cô nàng có hành động thả tim khi có bình luận nhắc đến chuyện có con. Điều này khiến netizen cho rằng đây là cách mà Nhật Lê ngầm xác nhận về cuộc sống của mình. Tuy nhiên, cô nàng vẫn giữ 1 nguyên tắc không chia sẻ bất cứ hình ảnh nào về đời tư cá nhân trên MXH.

Hiện tại, công việc của Nhật Lê vẫn là kinh doanh, làm người mẫu, KOL quảng bá sản phẩm. Thỉnh thoảng, cô cập nhật hình ảnh vi vu đây đó nhưng tuyệt nhiên chỉ xuất hiện 1 mình.