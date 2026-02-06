5 thứ khiến tôi nghèo đi nhanh nhất trong năm 2025: Hiện tại, tôi quyết thay đổi

Năm 2025, tôi không nghèo đi vì một cú sập lớn. Không phá sản. Không đầu tư thua lỗ hàng trăm triệu. Không ai lừa tôi một vố đau. Tôi nghèo đi rất từ tốn, rất đều, rất văn minh. Mỗi ngày một chút. Như nước rò qua khe cửa, đến lúc nhận ra thì sàn đã ướt.

Dưới đây là 5 thứ khiến tôi nghèo đi nhanh nhất. Không phải lý thuyết tài chính. Là trải nghiệm sống. Là những khoản tiền đã rời đi mà tôi không kịp Ctrl+S.

Ảnh minh hoạ Pinterest

1. Tiêu tiền để “đỡ mệt”

Tôi gọi đồ ăn thay vì nấu. Tôi đi xe công nghệ thay vì chờ xe buýt. Tôi mua đồ “cho nhanh” thay vì tìm cái rẻ hơn. Tôi đăng ký đủ loại dịch vụ chỉ vì… mệt quá, không muốn nghĩ.

Mỗi khoản đều nhỏ. 40 nghìn, 70 nghìn, 120 nghìn. Không đáng để ghi sổ. Nhưng mệt mỏi cộng với tiền bạc luôn là một combo nguy hiểm. Khi bạn dùng tiền để mua lại năng lượng, bạn đang trả phí cho việc không chăm sóc bản thân từ trước.

Tôi không nghèo vì một bữa ăn đắt. Tôi nghèo vì hàng trăm lần nói với mình: “Thôi, hôm nay cho qua”.

2. Mua cảm giác mình đang tiến lên

Sách kỹ năng. Khóa học online. Workshop cuối tuần. Talkshow truyền cảm hứng. Tôi mua rất nhiều thứ không phải để dùng, mà để cảm thấy mình là người có ý thức phát triển.

Tôi có những cuốn sách chưa mở trang đầu. Những khóa học chưa xem quá 10%. Những buổi nói chuyện mà về nhà chỉ nhớ một câu quote, rồi thôi.

Tiền không mất vì học. Tiền mất vì tôi nhầm lẫn giữa học thật và cảm giác đang học. Giống như mở file nhưng không bao giờ nhấn Save.

3. Trì hoãn những quyết định khó

Có những việc tôi biết rõ cần làm: đổi việc, cắt một mối quan hệ, từ chối một dự án không xứng đáng, tăng giá công việc mình làm. Nhưng tôi sợ. Tôi trì hoãn. Tôi kéo dài.

Mỗi tháng trôi qua, tôi vẫn làm những việc không còn phù hợp, với mức thu nhập không còn công bằng. Không ai lấy tiền của tôi. Tôi tự để nó ở yên đó, không chịu đòi.

Nghèo không phải lúc không có tiền. Nghèo là khi bạn biết mình xứng đáng hơn nhưng vẫn chọn im lặng.

Ảnh minh hoạ Pinterest

4. So sánh đời mình với đời người khác

Tôi nói mình không quan tâm mạng xã hội, nhưng vẫn lướt. Tôi bảo mình hiểu mỗi người một hoàn cảnh, nhưng vẫn chạnh lòng. Tôi thấy người ta đi du lịch, mua nhà, đổi xe, khởi nghiệp, thành công sớm… và tôi tự hỏi: “Mình đang làm gì vậy?”

Thế là tôi chi tiền để đuổi theo một nhịp sống không phải của mình. Mua những thứ để “không bị tụt lại”. Đi những chỗ để “còn có cái mà kể”.

So sánh không không chỉ lấy đi năng lượng. Nó rút tiền rất nhanh, vì bạn đang sống cho ánh nhìn của người khác, không phải nhu cầu của bản thân.

5. Không nhìn thẳng vào con số

Sai lầm lớn nhất: tôi không nghèo vì thiếu tiền, mà vì không dám nhìn vào tiền.

Không tổng kết. Không ngồi xuống xem mình kiếm bao nhiêu, tiêu bao nhiêu, thất thoát ở đâu. Tôi biết đại khái, mơ hồ, áng chừng. Mà tiền thì không sống bằng “áng chừng”.

Mỗi lần nghĩ đến việc kiểm kê, tôi thấy ngại. Như mở lại một file cũ đầy lỗi chính tả. Nhưng không mở thì không sửa được. Không nhìn thì không đổi được.

Và năm nay, tôi quyết thay đổi!

Tôi không hứa sẽ giàu. Tôi chỉ hứa không để tiền rơi khỏi tay mình một cách vô thức nữa.

– Tôi học phân biệt giữa tiêu tiền để sống dễ hơn và tiêu tiền vì lười đối diện. – Tôi chỉ mua thứ gì nếu đã biết rõ mình sẽ dùng nó thế nào. – Tôi tập đưa ra quyết định khó sớm hơn, dù không hoàn hảo. – Tôi giảm so sánh bằng cách sống chậm lại với đời mình. – Và quan trọng nhất: tôi ngồi xuống, nhìn thẳng vào con số, dù nó xấu.