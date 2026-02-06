Trước thềm Gala WeChoice Awards 2025: The Recognition Moment - phiên kết nối dành cho những người dẫn đầu

Đây không phải một sự kiện vinh danh độc lập, mà là một không gian kết nối có chủ đích, nơi những giá trị đã được gọi tên có cơ hội tiếp tục được đối thoại, lan tỏa và chuyển hóa thành hành động.

The Recognition Moment: Impact in Action là một phiên kết nối đặc biệt, được thiết kế riêng cho những cá nhân và tổ chức giữ vai trò dẫn dắt trong các lĩnh vực văn hóa, sáng tạo, cộng đồng, kinh tế - để gặp gỡ, trao đổi và kiến tạo khả năng đồng hành chiến lược.

Điểm khác biệt của The Recognition Moment: Impact in Action nằm ở cách tiếp cận networking. Đây không phải không gian xã giao, mà là "vùng xanh" đối thoại - nơi các cuộc gặp gỡ được thiết kế để diễn ra tự nhiên, nhưng đủ chiều sâu để mở ra sự đồng điệu, hợp tác và những cam kết có khả năng đi đường dài. Mô hình này cũng đánh dấu một định hướng mới của VCCorp: phát triển các phiên kết nối chuyên biệt trước thềm những Gala lớn trong hệ sinh thái giải thưởng như WeChoice Awards, Human Act Prize, Better Choice Awards…, nhằm tạo ra lớp kết nối chiến lược trước khi các giá trị được lan tỏa ra đại chúng.

Về trải nghiệm, The Recognition Moment: Impact in Action được tổ chức trong không gian mở theo tinh thần lounge - bar sang trọng, tiệc đứng, với dải bar trung tâm đóng vai trò là điểm chạm giao thoa cho mọi cuộc trò chuyện. Âm nhạc live (Violin/Cello kết hợp Jazz-Pop Acoustic) giữ vai trò lớp nền tinh tế, vừa định hình đẳng cấp sự kiện, vừa duy trì nhịp networking ấm cúng, liền mạch. Các điểm chạm tương tác được thiết kế để mỗi khách mời không chỉ tham dự mà còn để lại dấu ấn cá nhân trong hành trình chung.

Sự kiện xoay quanh việc định danh các giá trị sống, ghi nhận những đóng góp bền bỉ và mở ra các cam kết hành động cho chặng đường tiếp theo. Những nghi thức vinh danh, trao kỷ niệm chương và ký kết được thực hiện trong không khí gần gũi nhưng trang trọng - nhấn mạnh tinh thần: giá trị chỉ thực sự có ý nghĩa khi được tiếp nối bằng hành động.

The Recognition Moment: Impact in Action lựa chọn hạnh phúc như một nền tảng chung để kết nối - hạnh phúc không phải khái niệm trừu tượng, mà là năng lực xã hội được hình thành từ niềm tin, chuẩn mực và trách nhiệm. Khi hạnh phúc được gọi tên rõ ràng, nó trở thành điểm gặp của những con người sẵn sàng đồng hành lâu dài, thay vì chỉ đứng cạnh nhau trong một khoảnh khắc.

The Recognition Moment: Impact in Action vì thế không chỉ là phần mở đầu cho đêm Gala WeChoice Awards 2025, mà là một định dạng networking mới - nơi kết nối được đặt trên nền tảng giá trị, vai trò và khả năng thực thi, mở ra những chương tiếp theo cho hành trình tác động xã hội một cách bền bỉ và có chiều sâu.