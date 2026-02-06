Hồi bé xíu, trong đôi mắt hồn nhiên, lòng tri ân chỉ giản đơn như biết nói lời cảm ơn mỗi khi ông bà, cha mẹ thưởng cho cái bánh yêu thích. Khi lớn lên, tinh thần biết ơn tựa mạch nguồn vun dưỡng tâm hồn, cho ta thêm trân quý tình thân và chủ động lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình. Để từ đây, lòng tri ân không dừng lại như một kỷ niệm, mà được khơi dòng để "viết tiếp" qua nhiều năm tháng, trở thành sợi dây liên kết bền chặt giữa các thế hệ.

Trước thềm năm mới, 3 nghệ sĩ "triệu view" - ca sĩ Võ Hạ Trâm, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã bắt tay vào hành trình cộng hưởng giữa nghệ thuật và cảm xúc để tạo nên câu chuyện Tết đầy cảm hứng trong "Viết tiếp câu chuyện tri ân" của Danisa. Đây có thể được xem là một "điểm chạm ngọt ngào" khi 3 nghệ sĩ với 3 hành trình nghệ thuật riêng lại gặp nhau ở một tinh thần chung: lòng tri ân gắn liền với hộp bánh quy bơ Danisa.

Với Nguyễn Văn Chung, tri ân hiện hữu rõ nhất trong những ngày cận Tết – khi ai cũng mong được "Bắt một chuyến xe để nhanh về với bữa cơm gia đình", như chính câu hát anh viết. Nhưng anh hiểu rằng, trong đời sống bận rộn, không phải lúc nào điều mong mỏi ấy cũng thành hiện thực: vì công việc, vì gánh nặng mưu sinh, hay đơn giản là vì nghĩ rằng "năm sau vẫn còn kịp".

Còn với anh, trong những thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, những ký ức lấp lánh về mẹ đã trở thành điểm tựa bình yên, khơi dậy lòng tri ân sâu sắc. Anh chọn cách "gặp" mẹ trong từng bài học cuộc sống, lấy đó làm hành trang để vững vàng bước tiếp và yêu thương con cái mình trọn vẹn hơn.

Lục lại ngăn kéo tuổi thơ, anh vẫn nhớ như in hình ảnh mẹ cẩn thận cất từng chiếc cúc áo, tấm hình nhỏ hay món đồ chơi cũ vào hộp bánh Danisa. Chiếc hộp thiếc năm nào không chỉ chứa đựng vật kỷ niệm, mà còn gìn giữ cả sự chắt chiu và tình yêu thương vô bờ của mẹ – nơi hạt mầm tri ân của cậu bé Nguyễn Văn Chung lặng lẽ nảy mầm.

Giờ đây, khi đã trở thành một người cha, anh càng thấm thía rằng tri ân không nằm ở lời nói suông, mà ở cách ta sống xứng đáng với những gì được trao gửi. Niềm hạnh phúc của anh giờ đây là được nhìn thấy sự tiếp nối ấy hiện hữu nơi cậu con trai nhỏ – người đang học cách bày tỏ lòng biết ơn qua sự lễ phép và chăm ngoan mỗi ngày. Chính sự kế thừa âm thầm này đã thôi thúc anh dùng âm nhạc để gieo những hạt mầm tử tế vào trái tim người trẻ, để nét đẹp tri ân sẽ luôn được "viết tiếp" trong tương lai.

Đó cũng là nguồn cảm hứng để anh chấp bút nên "Viết tiếp câu chuyện tri ân" cho mùa Tết 2026. Bản nhạc không chỉ là món quà đưa anh về với những ký ức đẹp nhất, mà còn gửi đi lời nhắn nhủ: Mỗi khoảnh khắc ta chọn tỏ bày lòng biết ơn khi còn có thể, chính là lúc ta đang làm giàu thêm hành trình hạnh phúc của chính mình và những người ta yêu thương.

Đêm giao thừa năm 2007, giữa ánh đèn sân khấu và tiếng vỗ tay, Võ Hạ Trâm – khi ấy mới 17 tuổi – đã lặng lẽ khóc sau cánh gà vì nỗi nhớ nhà. Nhiều năm trôi qua, khoảnh khắc ấy vẫn ở lại trong cô, như một lời nhắc rằng lòng tri ân đôi khi bắt đầu rất giản dị: là được trở về, được ở bên, được dành trọn thời gian cho những người mình yêu thương.

Đó cũng là điều khiến Võ Hạ Trâm quyết định gửi gắm giọng ca giàu cảm xúc vào "Viết tiếp câu chuyện tri ân" – bởi với cô, từ những ngày Tết thơ bé luôn có hộp bánh Danisa trong mỗi giỏ quà gia đình đến khi trưởng thành tự tay mang quà về biếu ông bà, cha mẹ, thương hiệu ấy đã trở thành một phần ký ức gắn với lòng biết ơn mà không gì có thể thay thế. Trong MV, hình ảnh Võ Hạ Trâm thuở nhỏ được tái hiện qua một cô bé, chứng kiến cha mẹ mình nói lời biết ơn với ông bà, để rồi khi trưởng thành, chính cô tiếp tục gìn giữ và truyền lại tinh thần ấy cho con trai – như một cách "viết tiếp" lòng tri ân một cách tự nhiên và tinh tế.

Phân cảnh Võ Hạ Trâm ấn tượng nhất trong MV là lúc cô bất ngờ trở về vào đúng thời khắc đoàn viên, trao tặng hộp bánh Danisa và bắt gặp ánh mắt xúc động của cha mẹ. Với cương vị là người con, hình ảnh ấy nhắc nhớ rằng con cái dù lớn đến mấy vẫn luôn bé bỏng trong mắt cha mẹ – những người luôn sẵn sàng bảo bọc, chở che và đợi chờ dù ta có đi xa đến đâu. Đồng thời, với cương vị làm mẹ, nữ ca sĩ quan niệm, để giáo dục con về sự biết ơn, chính cha mẹ cần phải là người có ý thức thực hành lòng biết ơn thường xuyên để con dần thấm nhuần và xem như đó là truyền thống gia đình. Cô tiết lộ thêm: "Tuy khác nhau về văn hóa, nhưng vợ chồng Trâm luôn tìm thấy điểm chung ở giá trị cốt lõi: gia đình là một khối vững chắc. Dù là Diwali (Tết Ấn Độ) hay Tết nguyên đán, đó đều là cơ hội để chúng mình cùng dành cho nhau những cái ôm chân thành và trao gửi lời tri ân đến những người thân yêu".

Từ kinh nghiệm nhào nặn nên những thước phim trăm tỷ, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng tin rằng: Những xúc cảm chân thật nhất thường không đến từ những điều kỳ vĩ, mà bắt nguồn từ chính những lát cắt mộc mạc của đời sống. Cơ duyên đưa anh đến với MV "Viết tiếp câu chuyện tri ân" cũng tự nhiên như thế, bắt đầu từ một biểu tượng tinh tế đã hiện diện trong nếp nhà Việt hàng thập kỷ: Chiếc hộp bánh quy bơ Danisa.

Hoài niệm về những mùa Tết cũ, nam đạo diễn bồi hồi nhớ về hình ảnh chiếc hộp thiếc xanh vàng trang trọng – thứ vốn không chỉ đựng bánh, mà còn là nơi lưu giữ những "báu vật" của gia đình. "Hồi xưa, với thế hệ của mình, hộp bánh Danisa đẹp lắm, nên sau khi ăn hết bánh, mọi người thường cất giữ vào đó những tấm ảnh kỷ niệm hay những vật lưu niệm quý giá. Để rồi từ năm này sang năm khác, mỗi lần mở hộp là một lần ký ức ùa về", anh chia sẻ.

Chính từ những rung động đời thường ấy, Nguyễn Quang Dũng đã biến hộp bánh thân thuộc thành một "nhân vật" đặc biệt trong MV. Không còn là vật phẩm bình thường, Danisa trở thành nhịp cầu kết nối, nơi ông bà kể lại chuyện xưa, cha mẹ truyền lại nếp nhà cho con trẻ. Qua từng thước phim giàu chất tự sự, anh đã khắc họa loạt chi tiết chạm đến trái tim khán giả: chiếc hộp bánh quy bơ Danisa chính là kho báu với những tấm ảnh ghi dấu các cột mốc đáng nhớ của cả nhà: Cậu con trai nhỏ nâng niu hộp bánh Danisa như một món quà quý trên đường về trao tặng cho ông bà; Hay bố mẹ bất ngờ trở về để cả nhà được cảm nhận niềm vui sum vầy trọn vẹn. Thông qua những lát cắt tinh tế đó, anh muốn nhắn nhủ rằng: Dù Tết xưa hay Tết nay, dẫu dòng chảy thời gian có cuốn trôi bao điều thay đổi, thì giá trị của lòng biết ơn vẫn luôn là sợi dây bền chặt gắn kết mọi gia đình – là điều giản dị mà bất kỳ ai cũng muốn gìn giữ trong đời.