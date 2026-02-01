Chùm ảnh: “Đặc quyền” dành cho các fandom tại Gala WeChoice Awards 2025, xuất hiện “sít rịt” trước giờ G

Trong khuôn khổ Gala WeChoice Awards 2025, khu vực booth IDOL14 đang nhận được sự chú ý, là một trong những điểm dừng chân không thể bỏ lỡ. Đây là không gian quy tụ các fandom nghệ sĩ trẻ, nơi fan có thể trực tiếp tham gia các hoạt động tương tác và cùng nhau truyền lửa và lan tỏa tình yêu dành cho thần tượng.

Từ ngày 6/2, tại IDOL14, không khí lễ hội được đẩy lên cao trào với sự góp mặt của hàng loạt booth nghệ sĩ trẻ đang được yêu thích nhất hiện nay. Mỗi booth là một màu sắc riêng biệt, được chính các fandom đầu tư trang trí và vận hành đầy sáng tạo tạo thành “vũ trụ” fandom, hội tụ theo cách ấn tượng nhất.

Tại đây, người hâm mộ được đắm chìm trong không gian của dàn nghệ sĩ tài năng nhất hiện nay: buitruonglinh, CONGB, Hermosa, Đình Khang, Đỗ Nhật Hoàng, CAPTAIN BOY, Phương Mỹ Chi, LEZII, BEX, LEON, LAVM, PN, lighT, Thái Lê Minh Hiếu và Hồ Đông Quan.

Một số booth của các nghệ sĩ tại IDOL14

Khu vực này có 2 photobooth IDOL14, mỗi máy có hàng chục frame idol khác nhau để fan thoải mái lựa chọn. Người tham gia có thể chụp cá nhân hoặc chụp cùng nhóm bạn, số lượng ảnh in ra không giới hạn. Ngoài ra, fandom zone còn chuẩn bị sẵn nhiều phụ kiện như banner cầm tay, slogan, sticker, standee mini, lightstick mini… giúp người chụp dễ dàng tạo dáng và lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ trước thềm Gala WeChoice Awards 2025.

Đừng lo về việc thiếu chỗ chơi vì IDOL14 có hàng loạt hoạt động tương tác xuyên suốt. Từ các trò chơi minigame có thưởng, check-in nhận quà đến những buổi mini fanmeeting đầy cảm xúc.

Vào chiều ngày 6/2, CONGB và Khang Ki cũng có mặt tại IDOL14 và giao lưu cùng các fan. Ngoài ra “sít rịt” của chiều 6/2 là sự xuất hiện của 2 diễn viên Mưa Đỏ - Hứa Vĩ Văn và Lê Hoàng Long - check-in tại booth của Đình Khang và Đỗ Nhật Hoàng.

CONGB giao lưu với fan chiều 6/2

Diễn viên Hứa Vĩ Văn và Lê Hoàng Long check-in tại booth của Đình Khang và Nhật Hoàng

Theo dự kiến, chiều ngày 7/2, buitruonglinh sẽ xuất hiện và giao lưu với fan tại IDOL14.

Điểm nhấn đột phá tại khu vực IDOL14 chính là hệ thống màn hình LED khổng lồ. Không chỉ là nơi trình chiếu các project đặc biệt do fan thực hiện, màn hình LED còn là "Threads Wall" khổng lồ, lần đầu tiên xuất hiện tại Đông Nam Á để bạn gửi gắm những lời nhắn nhủ thân thương đến idol.

Threads Wall đầu tiên tại Đông Nam Á

Đây cũng là lần đầu tiên Threads kết hợp cùng WeChoice Awards 2025 đem tới Threads Wall - tổng hợp những xu hướng, nội dung hot nhất giải thưởng năm nay. Vì vậy đến với Gala WeChoice Awards, check-in và gửi những lời yêu thương qua topic WeChoice 2025 để có cơ hội được thần tượng thấy lời nhắn của bạn ngay trên màn hình lớn.

Không dừng lại ở đó, lần đầu tiên WeChoice Awards 2025 tổ chức Watching Party - phát livestream trực tiếp đêm Gala WeChoice Awards 2025 miễn phí ngay bên ngoài địa điểm tổ chức. Bạn có thể vừa tham gia hoạt động tại booth, vừa cùng "đồng đội" hò reo cổ vũ khi thần tượng được vinh danh trên sân khấu lớn.

Thông tin tham gia Watching Party: Vào cửa: Hoàn toàn miễn phí. Thời gian: 17:30 - 23:45, ngày 7/2/2025. Địa điểm: Khu vực IDOL14, Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) - 799 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Mỹ, TP.HCM.

Hãy cùng đến IDOL14 để cùng nhau lan tỏa tinh thần Viết tiếp câu chuyện Việt Nam và tạo nên những kỷ niệm vô giá tại mùa WeChoice năm nay!

Một số hình ảnh tại IDOL14 vào chiều ngày 6/2: