Xem trực tiếp Gala WeChoice Awards 2025 ở đâu?

Tối 7/2/2026, đêm Gala Vinh danh và Trao giải WeChoice Awards 2025 sẽ chính thức diễn ra. Chương trình được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC (phường Tân Mỹ, TP.HCM), hứa hẹn sẽ là sự kiện hoành tráng nhất đầu năm 2026.

Tiếp nối hành trình tại WeChoice Awards, đêm Gala tôn vinh những nhân vật truyền cảm hứng, cũng như lan tỏa nhiều câu chuyện đẹp về sự tử tế và tinh thần tích cực. Chủ đề Viết tiếp câu chuyện Việt Nam - thông điệp của WeChoice Awards năm nay sẽ được thể hiện ấn tượng như thế nào - hẳn rất nhiều người đang chờ đón.

Cùng với đó, nhiều dấu ấn ở WeChoice Awards qua các năm như các tiết mục trình diễn, “siêu thảm đỏ” quy tụ rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, KOL và những cái tên nổi bật ở lĩnh vực đời sống - xã hội cũng không thể bỏ qua.

Thảm đỏ sẽ bắt đầu từ 17h30 đến 19h30. Gala vinh danh và trao giải WeChoice Awards 2025 chính thức bắt đầu vào 19h45 ngày 7/2/2026.

Và câu hỏi được đông đảo mọi người quan tâm chính là: Đêm Gala Vinh danh và Trao giải WeChoice Awards 2025 với chủ đề "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam" sẽ được phát sóng trực tiếp ở đâu?

Video: Như Hoàn

Sân khấu của đêm Gala Vinh danh và Trao giải WeChoice Awards 2025 đã được hé lộ. (Ảnh: Viết Thanh)

Tất cả những diễn biến của đêm Gala WeChoice Awards sẽ được phát trực tiếp đồng thời trên đa nền tảng (mega livestream). Để theo dõi, khán giả có thể xem trên hệ thống kênh truyền thông của VCCorp và các đơn vị đồng hành.

Cụ thể như sau:

- Truyền hình trực tiếp trên sóng HTV1 của Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV).

- Livestream trên website Báo Chính phủ, kênh Fanpage và YouTube của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

- 1 Watching Party (điểm tiếp sóng trực tiếp) tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC (phường Tân Mỹ, TP.HCM).

- Website: 8 website thuộc hệ thống kênh online của VCCorp (bao gồm: Kênh 14, CafeF, Autopro, Soha, Afamily, Gamek, GenK).

- Facebook: 26 fanpage thuộc hệ thống của VCCorp (bao gồm: WeChoice, Kênh 14, CafeF, Soha, Cafebiz, Đi Soi Sao Đi, Welax…) và 23 fanpage của các đối tác (bao gồm: Vie Channel, MCV Network, 59News, Wenew Showbiz, Schannel , Đài Phát Thanh, Trạm, MZ News, Ở Đây Có Sao, Theanh28 Entertainment,...). Tổng cộng lên đến 45+ fanpage.

- YouTube: 5 kênh YouTube thuộc hệ thống kênh online của VCCorp (bao gồm: KingLive, WeChoice, Kenh14 News, Đi soi sao đi, Kenh14 Special) và 3 kênh YouTube hợp tác (Vie Channel, MCV TV, MCV XPRESS). Tổng cộng lên đến 8 kênh YouTube.

- TikTok: Bao gồm 8 kênh sau WeChoice, Kenh14, Đi soi sao đi, Kenh14 Special, Mutex, KingLive, VieOn, Theanh 28Entertainment.

- Zalo Video: Trên 2 kênh là kenh14official và WeChoice.

lần đầu tiên WeChoice Awards 2025 tổ chức Watching Party - phát livestream trực tiếp đêm Gala WeChoice Awards 2025 miễn phí ngay bên ngoài địa điểm tổ chức - Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC (phường Tân Mỹ, TP.HCM).

Tại Gala WeChoice Awards 2025, vé vào cửa là mã QR code có kèm tên của khách mời, số ghế và vị trí ngồi. Quy trình soát vé vào Gala cực kỳ nghiêm ngặt, đảm bảo quyền lợi của từng người tham gia, khách mời. Do đó, mọi người hãy cẩn trọng trước những bài đăng bán vé WeChoice Awards 2025 ngay tại thời điểm này. Nếu không thể xem trực tiếp tại Gala WeChoice Awards 2025, bạn vẫn có thể theo dõi chương trình theo hình thức livestream trực tuyến ở các kênh như đã đề cập ở trên.

Cùng chờ đón đêm vinh danh những con người, dự án và câu chuyện truyền cảm hứng của năm để cùng nhau "viết tiếp câu chuyện Việt Nam" nhé!