"Em Kim vén váy trên sân pickleball từ gợi cảm chuyển sang phản cảm"?

Mới đây, mạng xã hội tiếp tục xôn xao trước đoạn clip mới được Em Kim đăng tải, ghi lại khoảnh khắc cô xuất hiện trên một sân pickleball ở Malaysia. Cô lại tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán về trang phục và việc nhảy nhót trên sân. Đặc biệt, cách đặt camera trong clip bị đánh giá là phản cảm, khiến người xem cau mày khó chịu.

Em Kim khiến người xem khó chịu vì diện outfit siêu ngắn trên sân pickleball.

Nhiều ý kiến cho rằng vấn đề không nằm ở việc Em Kim bắt trend, mà ở cách cô sử dụng bối cảnh thể thao để thực hiện các động tác nhảy trong trang phục váy ngắn, cố tình tạo ra các khoảnh khắc hớ hênh để câu kéo sự chú ý. Một số góc máy được nhận xét là khá “hiểm”, vô tình làm lộ vòng 3, điểm nhạy cảm khi nhân vật di chuyển, bật nhảy. Điều này khiến không ít người xem cảm thấy khó chịu.

Dù việc làm content giải trí là lựa chọn cá nhân, song sự xuất hiện quá nhiều của những hình ảnh "hở trước hở sau" gắn với thể thao, đặc biệt là bộ môn pickleball vốn đã chịu nhiều thị phi, khiến Em Kim dần mất đi thiện cảm trong mắt người theo dõi.

Những hình ảnh trên sân tập trước đây của Em Kim.

Đây không phải lần đầu Em Kim vướng tranh cãi mới mô tuýp này. Người đẹp nhiều lần diện những trang phục được cho là khá táo bạo trong quá trình vận động thể thao, như lần đăng ảnh mặc bikini chơi pickleball trên bãi biển.

Sự việc nhanh chóng tạo ra hai luồng quan điểm khác nhau. Một bên cho rằng việc lựa chọn trang phục bikini trong không gian biển là điều dễ hiểu, mang tính cá nhân; trong khi đó, không ít ý kiến cho rằng mặc bikini khi vận động thể thao ở nơi công cộng có thể gây chú ý không cần thiết và dễ tạo ra những khoảnh khắc ngoài ý muốn.

Gần đây thì cô nàng lại gây chú ý khi mặc bikini đánh pickleball trên bãi biển.

Một số ý kiến của cư dân mạng về những thay đổi gần đây của Em Kim trong việc làm nội dung:

"Sao tui thấy càng ngày càng lố hơn đúng không, chứ hồi đầu vẫn thích bạn này ý", "Content thì được chứ đánh pickleball ai lại mặc như vậy", "Đừng để người khác đánh giá về thể thao nữ bạn ơi, các bạn nữ chơi thể thao họ văn minh lắm", "Mình nghĩ Em Kim đang chọn hướng đi tranh cãi nhưng như thế này là không ổn rồi"...

Trên thực tế, Em Kim bắt đầu được cộng đồng mạng biết đến rộng rãi từ chính những hình ảnh khoẻ khoắn sân pickleball.

Khoảng tháng 10/2025, cô bất ngờ “viral” trên nhiều nền tảng mạng xã hội với loạt hình ảnh vén váy khi chơi pickleball. Từ đó, biệt danh “hot girl vén váy” hay “Em Kim vén váy” cũng gắn liền với tên tuổi của cô nàng.

Em Kim nổi lên từ bộ ảnh vén váy này.

Thời điểm này, cô nàng gọi ồn ào ấy là may mắn: “Tất nhiên, cũng có người sẽ hiểu sai, nhưng mình nghĩ không sao. Ít nhất sau một năm trời tập luyện nghiêm túc với pickleball mà không ai nhớ tới mình, thì giờ mọi người nhớ tới mình - dù là qua hình ảnh gì thì mình cũng đang được quan tâm rồi. Như mình nói, ai cũng có quyền tự do ngôn luận, chỉ là mình chọn nhìn mọi thứ tích cực. Mình tin rằng khi mình sống và nghĩ tốt, năng lượng tích cực đó sẽ quay lại với mình. Mình vẫn sẽ là mình dù cho ai nói gì”.

Khi đó, Em Kim nhận được nhiều sự ủng hộ từ cư dân mạng bởi vén váy khi chơi pickleball hay các môn thể thao vận động mạnh là hành động thường thấy, nhất là với những người chơi thể thao ở cường độ cao.

Tuy nhiên, hiện tại mọi chuyện đã khác, Em Kim lại tự tạo ra nhiều nội dung gây tranh cãi về trang phục gắn với thể thao, cụ thể là pickleball khiến người xem "không cảm thụ nổi". Nhiều người đặt dấu chấm hỏi về việc: Em Kim có đang quá đà? Có nên tiết chế hơn?

Em Kim Pickleball, tên thật là Hoàng Kim, SN 2005, tại TP.HCM. Cô đang hoạt động với vai trò một KOL, nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội về thể thao, lifestyle; đồng thời phụ giúp bạn trai trong việc điều hành, quản lý một trung tâm thể thao ở TP.HCM.

Hoàng Kim sở hữu kênh TikTk có hơn 112N follower, Instagram có hơn 69 nghìn follower. Hoàng Kim nổi tiếng với các content về thể thao, du lịch kết hợp trải nghiệm các hoạt động thể thao

