Chuyện gì mà Hannah Olala phải công khai xin lỗi khách hàng thế này?

Ngày 6/2 vừa qua, Hannah Olala bất ngờ đăng clip xin lỗi và gửi thông tin đến khách hàng về sản phẩm cushion của nhãn hàng T. xuất hiện trong phiên livestream 15/1 của mình.

Hannah Olala cho biết trước khi hợp tác, toàn bộ nhãn hàng phải cam kết với team cô là tất cả các sản được bán trong phiên live phải có hạn sử dụng trên 18 tháng. Hạn sử dụng cho quà tặng ít nhất là 12 tháng, nếu hạn sử dụng dưới 18 tháng thì họ phải thông báo và nêu rõ trên deal.

Sản phẩm từng được Hannah Olala giới thiệu trước đó

Tuy nhiên mới đây, team Hannah Olala mới phát hiện một số cushion tặng cho khách chỉ còn hạn sử dụng là khoảng 6 tháng. Thông tin này không phải do nhãn hàng thông báo mà khách mua hàng về kiểm tra thấy và báo lại.

“Team Na đã lập tức làm việc với họ để xử lý vì nó ảnh hưởng tới uy tín của Na. Phương án giải quyết là nhãn hàng sẽ tặng thêm voucher trị giá 100k cho những đơn hàng có quà tặng với hạn sử dụng thấp” - Hannah Olala cho biết hướng xử lý và cung cấp đường link để khách hàng điền thông tin, nhận voucher.

Nhưng Na hứa với mọi người là khi gặp bất kỳ vấn đề gì, Na sẽ luôn luôn đặt lợi ích của khách hàng lên đầu để làm việc với nhãn hàng” - cô nói thêm.

Hannah Olala trong clip xin lỗi

Phía dưới bài đăng của Hannah Olala, cư dân mạng tiếp tục đặt nhiều câu hỏi thắc mắc. Trong đó đáng chú ý là một số khách hàng không đồng tình với việc tặng voucher vì dù có voucher thì cũng phải mua hàng tiếp mới sử dụng được. Hannah Olala cho biết ban đầu nhãn hàng dự định đền cushion cho khách nhưng không đảm bảo số lượng để tặng nên chuyển phương án khác.

“Hệ thống không trừ được tiền cho những đơn đã bán ra, và họ không đảm bảo đủ hàng để bù nên bù bằng voucher, nếu mình không hài lòng với phương án này thì có thể trả hàng trong 15 ngày từ ngày nhận em nha” - Hannah Olala trả lời bình luận.

Ngoài ra nhiều người còn tiết lộ thêm một số nhãn hàng khác cũng không đảm bảo thời gian HSD như Hannah Olala vừa nói. Tất cả các bình luận này đều được phản hồi và đưa ra cách xử lý.

Hannah Olala (tên thật là Hannah Nguyễn, sinh năm 1984), được biết đến là một nữ doanh nhân và KOL nổi tiếng trong lĩnh vực làm đẹp tại Việt Nam. Cô sở hữu fanpage hơn 1,5 triệu người theo dõi cùng kênh TikTok hơn 1,9 triệu lượt follow, Hannah Olala thường xuyên chia sẻ về cuộc sống cá nhân, các phương pháp làm đẹp.

Trước đó, cô từng có thời gian theo gia đình sang Mỹ định cư từ nhỏ, nhưng đã quyết định quay về Việt Nam lập nghiệp từ năm 2011. Tên tuổi của cô còn được gắn liền với biệt danh "phú bà" vì khả năng kinh doanh đáng nể và cuộc sống sang chảnh. Hiện, cô đang sống trong căn penthouse 600m2 tại chung cư cao cấp ở TP.HCM, đồng thời sở hữu nhiều tài sản đắt đỏ khác.

Hannah Olala

(Ảnh chụp màn hình)