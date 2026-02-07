Gia đình chị Vàng Thị Thông, Đình Bắc và các đề cử check-in ở TP.HCM, Gala WeChoice nóng lên từng giờ!

Chỉ còn ít giờ nữa, Gala vinh danh và trao giải WeChoice Awards 2025 sẽ chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM. Trở lại với thông điệp “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”, WeChoice Awards năm nay hướng đến việc tôn vinh những con người, dự án và giá trị tích cực đã âm thầm lan tỏa trong đời sống xã hội suốt một năm qua.

Ngay trước thềm sự kiện, các đề cử đến từ nhiều vùng miền trên cả nước đã lần lượt có mặt tại TP.HCM. Không khí háo hức lan tỏa từ người hâm mộ mong chờ được gặp những nhân vật truyền cảm hứng, đến chính các đề cử - những người đang chuẩn bị bước vào một sự kiện đáng mong chờ.

Chị Vàng Thị Thông đã tới với các bạn đây. Ảnh: FBNV

Lần này, chị Vàng Thị Thông cùng anh Hà và hai con là bé Thư, bé Thắng đã di chuyển từ Bắc Hà (Lào Cai) vào TP.HCM từ sớm để tham dự sự kiện. Trên trang cá nhân, chị Thông hào hứng chia sẻ dòng trạng thái ngắn gọn: “Chào TP.HCM thân yêu”. Bên dưới, đông đảo người theo dõi nhanh chóng để lại lời chào, hẹn gặp và “đăng ký slot check-in” cùng gia đình chị tại Gala tối nay.

Nhiều gương mặt thân thiết từ chương trình Gia đình Haha như Ngọc Thanh Tâm, Jun Phạm, Duy Khánh… cũng không giấu được sự háo hức trước màn hội ngộ tại WeChoice Awards 2025.

Tại WeChoice Awards năm nay, Vàng Thị Thông là một trong 21 đề cử của hạng mục Nhân vật truyền cảm hứng và hiện đang tạm dẫn đầu với 358.747 lượt bình chọn. Câu chuyện về người phụ nữ vùng cao bền bỉ kể câu chuyện bản làng bằng ngôn ngữ của thời đại mới đã chạm đến sự quan tâm và đồng cảm của đông đảo khán giả.

Clip: Khoảng 13h30, chị Vàng Thị Thông đã có mặt tại địa điểm tổ chức Gala WeChoice Awards tối nay. Xuất hiện với nguồn năng lượng tích cực, chị không giấu được sự háo hức khi liên tục cười nói, giao lưu cùng mọi người xung quanh. Nguồn: Kim Kim

Trong khi đó, cầu thủ Nguyễn Đình Bắc hiện cũng là nhân vật nhận được nhiều sự quan tâm ở hạng mục Nhân vật truyền cảm hứng, cũng đã đáp chuyến bay đến TP.HCM vào tối 6/2. Tiền đạo sinh năm 2004 nhanh chóng thu hút sự chú ý với diện mạo trẻ trung, nụ cười rạng rỡ và sự thân thiện quen thuộc.

Đình Bắc cũng đã có mặt.

Năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt đáng nhớ trong sự nghiệp của Đình Bắc, khi anh trưởng thành rõ rệt cả về chuyên môn lẫn hình ảnh. Không chỉ góp công lớn giúp U22 Việt Nam giành Huy chương Vàng SEA Games 33, vô địch U23 Đông Nam Á, Đình Bắc còn cùng CLB Công an Hà Nội đoạt cú đúp Cúp Quốc gia và Siêu cúp. Ở đấu trường U23 châu Á 2026, tiền đạo trẻ tiếp tục ghi dấu ấn với loạt danh hiệu cá nhân ấn tượng, khép lại một năm thi đấu rực rỡ và đầy thuyết phục.

Cùng góp mặt tại TP.HCM dịp này, Đại tá Nguyễn Thế Dũng - một trong những đề cử Nhân vật truyền cảm hứng cũng đã sẵn sàng cho đêm Gala. Trong năm 2025, ông là người dẫn đầu đội hình máy bay tiêm kích SU-30MK2 tại các sự kiện lớn, tiếp nối hành trình nhiều năm gắn bó với các hoạt động bay trình diễn và nhiệm vụ đặc biệt của Không quân Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Thế Dũng trên đường từ sân bay về khách sạn, chuẩn bị dự Gala WeChoice Awards vào chiều nay 7/2.

Bên cạnh đó, nhiều đề cử khác cũng đang trên đường hội tụ về Gala WeChoice Awards 2025 như Đại úy QNCN Đào Văn Bình, HLV Mai Đức Chung, Đội Cứu hộ - Cứu nạn miễn phí 116, Nhóm bạn biến AI thành “công cụ cứu người”,… hứa hẹn tạo nên một đêm vinh danh giàu cảm xúc và đa dạng lát cắt đời sống.

Không chỉ là một đêm trao giải, Gala WeChoice Awards còn là khoảnh khắc cộng đồng cùng nhìn lại một năm đã qua, nơi những câu chuyện đến từ lớp học, bệnh viện, sân cỏ hay sân khấu được lắng nghe và ghi nhận trọn vẹn. WeChoice Awards 2025 tiếp tục khẳng định tinh thần tôn vinh những giá trị tích cực đang được viết tiếp mỗi ngày trong đời sống xã hội.

Nếu bạn không thể xem trực tiếp tại Gala WeChoice Awards 2025, khán giả vẫn có thể theo dõi chương trình theo hình thức livestream trực tuyến.

Tất cả nội dung của đêm Gala WeChoice Awards sẽ được phát trực tiếp đồng thời trên đa nền tảng (mega livestream) lúc 20h ngày 7/2. Để theo dõi, khán giả có thể xem phát sóng trực tiếp trên hệ thống kênh truyền thông của VCCorp và các đơn vị đồng hành.

Đặc biệt, năm nay khán giả còn có thể theo dõi chương trình bằng hình thức Watching Party (điểm tiếp sóng trực tiếp) tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC (Q.7, TP.HCM).

Cùng chờ đón đêm vinh danh những con người, dự án và câu chuyện truyền cảm hứng của năm để cùng nhau "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam".

Danh sách các kênh, nền tảng phát sáng trực tiếp Gala WeChoice Awards tối 7/2.

WeChoice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức, nhằm tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng. Năm 2025, WeChoice Awards trở lại với thông điệp "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam" – kể tiếp những câu chuyện về một Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh, giàu nhiệt huyết và tinh thần cống hiến cho tương lai. Cổng gửi bình chọn đã chính thức khép lại, kết quả chính thức của các hạng mục giải thưởng sẽ được công bố tại đêm Gala Vinh danh và Trao giải vào tối ngày 7/2. Thông tin chi tiết về kết quả và các hạng mục giải thưởng sẽ được cập nhật trên wechoice.vn.