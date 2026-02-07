Phát hiện số vàng trị giá gần 400 triệu đồng bị vứt ở bãi rác

Người phụ nữ họ Trương (tên đã được thay đổi) đến trình báo cơ quan chức năng địa phương vì đã vô tình vứt đi lượng lớn vàng, trang sức quý trị giá 100.000 NDT (gần 400 triệu đồng) trong lúc dọn nhà. Số vàng này là do mẹ cô giấu kín trong lớp áo cũ. Chỉ tới nửa tháng sau, khi mẹ hỏi lại, cô mới nhận ra mình đã phạm sai lầm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an đã tiến hành trích xuất camera khu dân cư và phát hiện một người cao tuổi có hành vi lục rác vào đúng thời điểm quần áo của cô Trương bị bỏ đi. Sau khi theo dõi lộ trình di chuyển và phối hợp với cư dân xung quanh, lực lượng chức năng cuối cùng đã tìm thấy người phụ nữ lớn tuổi này.

Ban đầu, cụ bà này chỉ nghĩ số trang sức thu nhặt trong đống rác là đồ trang sức “mạ vàng rẻ tiền” nên mang về nhà giữ lại mà không đem trả hay báo với ai. Chỉ khi công an thông báo về giá trị thực sự của món đồ lên đến 100.000 NDT, bà mới tá hỏa, cho biết sẵn sàng trả lại cho chủ nhân.

Lực lượng chức năng khu vực khuyến cáo người dân trong quá trình loại bỏ quần áo cũ hay đồ gia dụng nên kiểm tra kỹ từng ngăn, túi và lớp lót, bởi những vật quý giá như trang sức hay tiền mặt có thể vô tình bị bỏ quên trong các lớp quần áo cũ. Việc thận trọng có thể tránh được những mất mát không đáng có và các cuộc tìm kiếm phức tạp sau đó.

Trước đó, một người đàn ông ở Quảng Đông (Trung Quốc) cất 150.000 NDT (hơn 560 triệu đồng) tiền mặt trong chiếc nệm cũ mà không nói cho ai, dẫn đến việc gia đình ông vô tình vứt chiếc đệm đi. Cuối cùng, họ phải báo cảnh sát để tìm lại số tài sản này.

Theo ﻿Toutiao