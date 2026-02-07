Gala WeChoice Awards 2025 chính thức diễn ra!

Với chủ đề "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam", hành trình WeChoice Awards 2025 ghi dấu và lan tỏa những giá trị, nỗ lực và hành trình đáng trân trọng trong năm qua bằng những cách thức, hoạt động mang yếu tố sáng tạo, tương tác và đậm chất đời sống giới trẻ.

Những nhân vật và câu chuyện tại giải thưởng năm nay đều mang đến một thông điệp chung là Viết tiếp câu chuyện Việt Nam. Từ những nỗ lực lớn lao đến những đóng góp thầm lặng, tất cả đang cùng nhau kiến tạo cho một Việt Nam đi lên bằng chính nội lực của mình.

Đó là 21 câu chuyện của 21 Nhân vật truyền cảm hứng như những điểm sáng được thắp lên từ nhiều ngả đường khác nhau - từ đời sống, thể thao, khoa học, văn hóa đến hoạt động cộng đồng. Đó là những nghệ sĩ đã cống hiến hết mình để viết tiếp câu chuyện của nghệ thuật nước nhà. Đó là những gương mặt, đội nhóm, dự án,... từ Gen Z có độ phủ sóng và ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng nói chung và người trẻ nói riêng.

Tối 7/2, Gala vinh danh và trao giải của WeChoice Awards 2025 chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC (phường Tân Mỹ, TP.HCM). Gala thực sự đã trở thành một đêm tôn vinh đáng nhớ dành cho những điều tử tế và tích cực nhất.

18h10: Sự xuất hiện của nhiều gương mặt nổi tiếng làm nóng dần không khí thảm đỏ Gala WeChoice Awards

Ngay lúc này, khu vực thảm đỏ vô cùng nhộn nhịp với sự xuất hiện của các Nhân vật truyền cảm hứng, đề cử ở các hạng mục và dàn khách mời nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực. Rất nhiều gương mặt đình đám từ Hoa hậu, ca sĩ, diễn viên cho đến hot boy - hot girl, nhà sáng tạo nội dung,... đã có mặt, đồng loạt check-in tại sự kiện hot nhất dịp đầu năm 2026.

Jun Vũ

Á hậu Cẩm Ly

Á hậu Mâu Thủy

Hoa hậu Ngọc Châu

Vũ Thúy Quỳnh

Bốn gương mặt đại diện cho dàn cast Mưa Đỏ

Dàn thí sinh Tân binh toàn năng

17h00: Thảm đỏ WeChoice đầy rộn ràng

Trước giờ G, những hình ảnh đầu tiên của thảm đỏ WeChoice Awards chính thức được công bố. Không gian hoành tráng, hiện đại là nơi các nghệ sĩ việc check-in, góp phần lan toả hình ảnh của WeChoice Awards 2025 - Viết tiếp câu chuyện Việt Nam trên các nền tảng mạng xã hội.

Quỳnh Lương

Thảo Tâm

Nàng Mơ

Năm nay, bộ đôi MC thảm đỏ của WeChoice Awards là YouTuber MC Thiện Khiêm (Khiemslays) và diễn viên - MC Thảo Tâm. Cả hai đều đã có dấu ấn riêng trong sự nghiệp của mình và được nhiều người biết tới nhưng đây lại là lần đầu tiên đảm nhận vị trí MC thảm đỏ WeChoice Awards. Cùng chờ xem sự kết hợp của hai nguồn năng lượng trẻ trung, mới mẻ này nhé!

Bộ đôi MC thảm đỏ của Gala WeChoice Awards 2025

Hé lộ sân khấu Gala WeChoice Awards 2025

Tại WeChoice Awards 2025, sân khấu đêm Gala được đầu tư vô cùng công phu và chuyên nghiệp với set màn hình “siêu to khổng lồ”. Qua những hình ảnh được hé lộ này, lễ trao giải WeChoice Awards 2025 hứa hẹn sẽ đem đến một không gian âm nhạc và nghệ thuật đỉnh cao, với nhiều tiết mục đặc sắc không kém cạnh các liveshow lớn ở Việt Nam.

Danh sách những kênh có thể xem trực tiếp Gala WeChoice Awards 2025

Gala Vinh danh và Trao giải WeChoice Awards 2025 diễn ra vào lúc 17h00 ngày 7/2/2026, được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV), phát sóng trực tiếp trên Cổng thông tin Chính phủ, toàn bộ hệ thống kênh truyền thông của VCCorp và các đối tác truyền thông. Cụ thể:

- Truyền hình trực tiếp trên sóng HTV1 của Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV).

- Livestream trên website Báo Chính phủ, kênh Fanpage và YouTube của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

- 1 Watching Party (điểm tiếp sóng trực tiếp) tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC (phường Tân Mỹ, TP.HCM).

- Website: 8 website thuộc hệ thống kênh online của VCCorp (bao gồm: Kênh 14, CafeF, Autopro, Soha, Afamily, Gamek, GenK).

- Facebook: 26 fanpage thuộc hệ thống của VCCorp (bao gồm: WeChoice, Kênh 14, CafeF, Soha, Cafebiz, Đi Soi Sao Đi, Welax…) và 23 fanpage của các đối tác (bao gồm: Vie Channel, MCV Network, 59News, Wenew Showbiz, Schannel , Đài Phát Thanh, Trạm, MZ News, Ở Đây Có Sao, Theanh28 Entertainment,...). Tổng cộng lên đến 45+ fanpage.

- YouTube: 5 kênh YouTube thuộc hệ thống kênh online của VCCorp (bao gồm: KingLive, WeChoice, Kenh14 News, Đi soi sao đi, Kenh14 Special) và 3 kênh YouTube hợp tác (Vie Channel, MCV TV, MCV XPRESS). Tổng cộng lên đến 8 kênh YouTube.

- TikTok: Bao gồm 8 kênh sau WeChoice, Kenh14, Đi soi sao đi, Kenh14 Special, Mutex, KingLive, VieOn, Theanh 28Entertainment.

- Zalo Video: Trên 2 kênh là kenh14official và WeChoice.