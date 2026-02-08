Màn bắn "tiếng Nghệ An" gây sốt của Khánh Vy - Đình Bắc: 2 anh tài xứ Nghệ hội tụ ở WeChoice Awards

Vừa qua, đêm Gala Vinh danh và Trao giải WeChoice Awards 2025 đã chính thức diễn ra tại TP.HCM, thu hút đông đảo sự chú ý từ công chúng. Bên cạnh siêu thảm đỏ với những gương mặt nổi bật, “đặc sản” tại Gala WeChoice vẫn là những màn kết hợp, sự xuất hiện bất ngờ của những nhân tố đặc biệt.

Theo đó, cầu thủ Đình Bắc - Top 10 Nhân vật Truyền cảm hứng do cộng đồng bình chọn cũng đã có mặt trong đêm Gala. Với những thành tích mà nam cầu thủ sinh năm 2004 đạt được trong thời gian vừa qua, sự xuất hiện của Đình Bắc khiến không chỉ người hâm mộ mà các nghệ sĩ, dàn sao Việt cũng đều ấn tượng, thích thú.

Đình Bắc xuất hiện tại Gala WeChoice Awards 2025 khiến khán giả vỡ òa

Khác với lúc tham gia thi đấu, Đình Bắc tại Gala WeChoice có phần bẽn lẽn, ngại ngùng hơn. Nam cầu thủ sải bước trên thảm đỏ, lên sân khấu kết hợp với các ca sĩ hay nhận giải đều rất khiêm tốn, có những khoảnh khắc đáng yêu, hài hước đang viral MXH.

Đáng chú ý trong đó phải kể đến màn đối đáp bằng tiếng Nghệ An của Đình Bắc và MC Khánh Vy. Ngay tại đêm Gala, nữ MC tiết lộ cô và Đình Bắc là đồng hương và khi những người con xứ Nghệ gặp nhau sẽ đều chào hỏi, trò chuyện với nhau bằng tiếng Nghệ An.

Chính vì vậy MC Khánh Vy đổi giọng, hỏi Đình Bắc một câu bằng tiếng Nghệ: “Chào người em đồng hương. Cho chị hỏi một chút, lúc em ghi bàn, em có một động tác ăn mừng rất đáng yêu và dễ thương. Giờ em có thể tái hiện lại màn ăn mừng đó được không?”.

Màn đối đáp bằng giọng Nghệ An của MC Khánh Vy và cầu thủ Đình Bắc

Không chần chừ, Đình Bắc tái hiện lại khoảnh khắc ăn mừng từng gây sốt khắp cõi mạng tại Gala WeChoice Awards 2025. Tuy nhiên khi được hỏi thêm về ý nghĩa của động tác ăn mừng này, nam cầu thủ bày tỏ: “Về khoảnh khắc ăn mừng đó em nghĩ là em xin phép được giữ cho riêng mình. Em nghĩ là khoảnh khắc đó em còn tái đi tái lại rất nhiều lần nữa trong chặng đường sự nghiệp của em”.

Nam cầu thủ tái hiện lại màn ăn mừng ngay trên sân khấu Gala WeChoice

Khoảnh khắc chung khung hình cực dễ thương của hai đồng hương xứ Nghệ

Câu trả lời này của Đình Bắc khiến nhiều người bất ngờ, bật cười vì sự chân thành, dễ thương của nam cầu thủ. Phía dưới sân khấu, nhiều sao Việt cũng liên tục vỗ tay, khích lệ tinh thần và bày tỏ sự hào hứng, ấn tượng với nam cầu thủ cũng như cách anh chàng trò chuyện.

Trên MXH, màn đối đáp này của Khánh Vy và Đình Bắc cũng thu hút lượng quan tâm lớn từ dư luận. Không ít người dành lời khen cho nữ MC vì đã làm một điều cực tinh tế với nam cầu thủ. Đó chính là việc chuyển sang phỏng vấn, trò chuyện bằng tiếng Nghệ An với Đình Bắc, mang đến cảm giác thân quen, gần gũi. Còn với Đình Bắc, người hâm mộ lại càng “mê mẩn” hơn với diện mạo bảnh bao khác hẳn trên sân của anh chàng cùng những khoảnh khắc đời thường cực đáng yêu.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Hai chị em này dễ thương vậy trời”.

- “Lúc nghe Khánh Vy hỏi Đình Bắc bằng tiếng Nghệ An tự dưng tui nổi da gà luôn, sao đáng yêu mà cũng xúc động quá”.

- “Thích cách Khánh Vy luôn tinh tế như thế và càng ấn tượng hơn với Đình Bắc vì tính cách chân thật, đáng yêu”.

- “Mê Đình Bắc quá, trên sân bản lĩnh còn trên sân khấu hơi run nha”.

- “Bật cười với câu trả lời của Bắc luôn. Cơ mà dễ thương ghê, xứng đáng viral hơn nữa”.

MC Khánh Vy (tên đầy đủ là Trần Khánh Vy, sinh năm 1999) là một gương mặt đã quá quen thuộc với người trẻ nói riêng và công chúng nói chung. Ở bất cứ bối cảnh nào, lên sóng truyền hình hay xuất hiện trước công chúng, Khánh Vy luôn khiến mọi người thích thú vì nụ cười sáng bừng, phong cách dẫn thông minh và nguồn năng lượng vui vẻ, tích cực.

Dù đã xuất hiện tại Gala WeChoice Awards nhiều năm, cũng từng đảm nhận ví trí MC thảm đỏ nhưng đây là lần đầu tiên, Khánh Vy cầm trịch sân khấu đêm Gala. Nữ MC nhận về nhiều lời khen ngợi vì giọng nói truyền cảm, cách dẫn dắt lôi cuốn, thu hút.

Còn với Đình Bắc, năm 2025 ghi dấu một chặng đường rực rỡ của tiền đạo sinh năm 2004 khi anh liên tục tỏa sáng tại các giải đấu lớn, từ chức vô địch U23 Đông Nam Á đến tấm HCV SEA Games 33. Câu chuyện của Đình Bắc truyền đi thông điệp mạnh mẽ về ý chí vượt khó: từ một cậu bé từng bị coi là không đủ thể lực để theo chuyên nghiệp, Bắc đã bứt tốc để trở thành trụ cột của đội tuyển, luôn chơi bóng với tinh thần rực lửa và không ngại đối đầu với bất kỳ đối thủ lớn nào.

Hành trình ấy của Đình Bắc đã khiến nhiều người ấn tượng, được truyền cảm hứng. Cũng chính vì vậy mà anh chàng trở thành Top 10 Nhân vật Truyền cảm hứng do cộng đồng bình chọn tại WeChoice Awards 2025.