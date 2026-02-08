Ông Lê Quốc Minh - Tổng biên tập báo Nhân Dân công bố "Tổ quốc trong tim" sẽ diễn ra tại TP.HCM trong năm 2026

Đêm Gala WeChoice Awards 2025 đã khép lại với nhiều cảm xúc tuyệt vời. Cùng với những chia sẻ xúc động, những sự kết hợp và màn trình diễn bất ngờ, nhiều thông tin thú vị cũng được bật mí ngay trên sân khấu chương trình. Một trong số đó là về Chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim" của báo Nhân Dân.

Cùng với Chiến dịch Không Một Mình và Chiến dịch Tự hào Việt Nam, Chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim" của báo Nhân Dân là một trong 3 đề cử được vinh danh tại hạng mục Dự án vì Việt Nam tôi.

Ông Vương Vũ Thắng và Nghệ sĩ nhân dân Tự Long trao giải hạng mục Dự án vì Việt Nam tôi

Ông Lê Quốc Minh (đứng chính giữa) phát biểu tại gala

Phát biểu tại gala WeChoice Awards 2025, ông Lê Quốc Minh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, trưởng ban chỉ đạo chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim" hưởng ứng 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2/9 công bố thông tin chương trình sẽ quay trở lại vào năm 2026.

“Khi người ta nói về báo Nhân dân thì thường hay nói về những người lớn tuổi. Nhưng trong những năm vừa qua, chúng tôi rất quan tâm đến giới trẻ. Và những sự kiện của báo Nhân dân đã chạm đến người trẻ và giải thưởng ngày hôm nay đã chứng minh con đường chúng tôi đi là con đường đúng đắn, đúng với tôn chỉ của chúng tôi là: Ở đâu có nhân dân, ở đó có báo: Nhân dân.

Trong năm vừa qua, đất nước ta có rất nhiều sự kiện và báo Nhân dân chúng tôi cũng góp phần rất nhỏ để dấy lên niềm tự hào. Và chương trình Tổ quốc trong tim thực sự là chương trình tạo ra nhiều cảm xúc.

Hôm nay trên sân khấu này, tôi xin tranh thủ công bố thông tin quan trọng rằng năm 2026 này, Tổ quốc trong tim sẽ trở lại và được tổ chức tại TP.HCM” - ông Lê Quốc Minh nói.

Chia sẻ của ông Lê Quốc Minh - Tổng biên tập báo Nhân Dân

Thông tin nhận về sự hưởng ứng, đông đảo khán giả trong khán phòng đã ồ lên vỗ tay ủng hộ.

Được biết chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” do báo Nhân Dân tổ chức được xem là một trong những dấu ấn nghệ thuật, xã hội nổi bật nhất năm 2025. Sự kiện được xác định là hoạt động văn hóa, chính trị trọng điểm, mở màn cho chuỗi kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Diễn ra tối 10/8 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, concert quy tụ hơn 50.000 khán giả trực tiếp. Trên không gian số, chương trình ghi nhận 1,4 triệu lượt xem livestream, hơn 1 tỷ lượt xem trên các nền tảng, hơn 70.000 bài đăng gắn hashtag #ToQuocTrongTim và tạo ra hơn 20 triệu lượt tương tác. “Tổ quốc trong tim” giữ vị trí top 1 SocialTrend suốt ba tuần liên tiếp, xuất hiện trong hơn 1.000 tin, bài báo chí và lọt top 10 sự kiện nổi bật nhất mạng xã hội tháng 8/2025, cho thấy sức lan tỏa hiếm có của một concert mang tinh thần chính luận.

Khác với khuôn mẫu quen thuộc, chương trình lựa chọn hình thức concert hiện đại để kể câu chuyện yêu nước bằng ngôn ngữ của thời đại mới. Âm nhạc cách mạng được làm mới khi kết hợp cùng rock, pop, EDM, tạo nên sự giao thoa giữa các thế hệ nghệ sĩ. Sân khấu, công nghệ trình diễn và hiệu ứng thị giác được đầu tư quy mô, lấy cảm xúc khán giả làm trung tâm thay vì nhấn mạnh yếu tố nghi lễ.

Điểm nhấn đặc biệt là màn chào cờ, hát Quốc ca kỷ lục với sự tham gia của hơn 50.000 khán giả tại sân vận động và hàng triệu người theo dõi qua truyền hình, internet. Cả khán đài phủ sắc cờ đỏ sao vàng, biến Mỹ Đình thành một không gian cộng hưởng thiêng liêng. Sự xuất hiện của khối chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam càng đẩy cao cảm xúc tự hào.

Những hình ảnh gây ấn tượng tại chương trình Tổ quốc trong tim

Chương trình được chia thành các zone khán giả mang tên Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc, Cờ Đỏ Sao Vàng, giúp người xem trực tiếp tham gia vào thông điệp của concert. Ngay từ tấm vé in lời Tiến quân ca, khán giả đã được mời gọi trở thành một phần của “dàn đồng ca” chung.

Sau đêm diễn, “Tổ quốc trong tim” tiếp tục được phát triển thành concert film phát hành tại rạp và trên nền tảng số, kéo dài vòng đời tác phẩm. Chương trình thực sự trở thành “concert quốc dân”, nơi âm nhạc khơi dậy tinh thần yêu nước theo cách gần gũi và đầy cảm xúc.