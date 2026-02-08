CLIP: Trường đoạn chạm cảm xúc khiến dàn sao Mưa Đỏ, Khánh Vy bật khóc ở Gala WeChoice

Không khí của một đêm Gala vinh danh thường gắn với ánh đèn, tiếng vỗ tay và những khoảnh khắc tỏa sáng, và WeChoice Awards 2025 cũng không ngoại lệ.

Giữa những phút giây náo nhiệt, chương trình cũng dành chỗ cho các khoảnh khắc lắng đọng, gợi lên cảm xúc, sự biết ơn và niềm tự hào về những điều tử tế, giản dị.

21 đề cử trong hạng mục truyền cảm hứng đang Viết tiếp câu chuyện Việt Nam bằng những cách của riêng mình.

Khoảnh khắc ấy diễn ra khi hạng mục Nhân vật truyền cảm hứng được xướng tên. Những con người bình dị bước ra ánh sáng sân khấu, mang theo câu chuyện rất riêng của mình, để cùng nhau ghép nên bức tranh của sự kiên cường, nhân văn và không ngừng vươn lên.

Những thước phim ngắn lần lượt được trình chiếu. Xen giữa là những lời chia sẻ chân thành của các đề cử, dẫn dắt giàu cảm xúc của nhà báo Thu Uyên và MC Khánh Vy. Câu chuyện không dừng lại ở việc được kể, mà dường như đã chạm, để lại những khoảng lặng kéo dài, những ánh mắt đỏ hoe và sự xúc động hiện rõ trên nhiều gương mặt trong khán phòng.

Có những khoảng lặng kéo dài hơn cả tiếng vỗ tay và rất nhiều cảm xúc không dễ gọi tên ở trường đoạn này tại Gala WeChoice năm nay.

Cả khán phòng lặng người vì trường đoạn vinh danh 21 Nhân vật truyền cảm hứng tại WeChoice Awards 2025.

21 câu chuyện được WeChoice Awards 2025 đặt cạnh nhau như những điểm chạm khác nhau của đời sống. Có những hành trình rất lặng lẽ, đi qua gian khó bằng sự bền bỉ và tử tế. Có những bước chân trẻ trung, mang theo tinh thần dấn thân và trách nhiệm với xã hội. Có những tập thể làm việc phía sau ánh đèn, nơi từng lựa chọn là một cuộc chạy đua với thời gian để níu giữ sự sống. Và cũng có những dấu ấn công nghệ, trí tuệ Việt được sinh ra trong khoảnh khắc cần thiết nhất, để trở thành sợi dây kết nối giữa con người trong những hoàn cảnh ngặt nghèo.

Trong dòng chảy ấy, hình ảnh cô giáo Đinh Thị Kim Phấn để lại nhiều dư âm đặc biệt.

Suốt 16 năm, cô đồng hành cùng các bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Ung Bướu, mở nên một lớp học rất khác. Khi lớp học khép lại, nâng niu từng cuốn vở, từng trang chữ để trao lại cho gia đình các em như một ký ức đẹp đẽ nhất. “Một lời an ủi rằng các em đã được sống một cuộc sống rất đáng sống”, giọng đọc trầm lắng của nhà báo Thu Uyên cùng những thước phim về cô khiến nhiều người không kìm được nước mắt.

Clip: Câu chuyện về cô giáo Đinh Thị Kim Phấn.

Dàn sao phim Mưa Đỏ như Lê Hoàng Long, Đình Khang,... xúc động.

Hậu Hoàng mắt đã đỏ hoe.

Khi những thước phim, kể câu chuyện của Đội cứu hộ - cứu nạn miễn phí 116 tại WeChoice Awards 2025 vang lên, ngay chính cả những người đảm nhận vị trí dẫn dắt cũng không kìm nổi sự xúc động. Ánh mắt đã đỏ hoe lên từ lúc nào không hay.

Một tập thể không hoạt động vì danh tiếng, không thu phí, không hứa hẹn kết quả, nhưng luôn xuất hiện ở những thời điểm khó khăn nhất, để đi đến cùng với các gia đình nạn nhân. Để hiện thực hóa một lời hứa giản đơn, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra chắc chắn sẽ có người đi tìm, và không một ai bị bỏ lại phía sau.

Clip trích đoạn về Đội cứu hộ - cứu nạn miễn phí 116, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy và Kỳ tích sinh tồn giữa biển của 3 người dân Lý Sơn.



MC Khánh Vy đôi mắt đỏ hoe, ngấn lệ.

Ở những lát cắt khác, tinh thần Việt Nam được phản chiếu qua rất nhiều gương mặt và tập thể, từ những người trẻ nỗ lực bền bỉ trong thể thao, eSports; những nghệ sĩ miệt mài đưa văn hóa Việt lan tỏa qua âm nhạc và sáng tạo; đến những con người gắn bó với sân cỏ, bệnh viện, vùng cao hay phòng thí nghiệm suốt hàng chục năm không ngơi nghỉ.

Mỗi câu chuyện là một hướng đi riêng, nhưng đều chung một điểm: không cho phép mình dừng lại trước khó khăn.

Và có lẽ, điều khiến nhiều người rơi nước mắt không chỉ nằm ở những mất mát hay thử thách được kể. Đó còn là cảm giác được tiếp thêm niềm tin. Rằng truyền cảm hứng không nhất thiết phải đến từ điều vĩ đại hay rực rỡ. Đôi khi, đó chỉ là một lựa chọn bền bỉ, một hành động tử tế lặp đi lặp lại qua năm tháng, đủ để thắp lên hy vọng cho người khác.

Không chỉ những người có mặt tại khán phòng, khán giả theo dõi qua màn ảnh cũng chia sẻ đã thực sự bị “chạm” trước các câu chuyện của 21 đề cử Nhân vật truyền cảm hứng:

- “Đề cử Nhân vật truyền cảm hứng WeChoice năm nay khóc quá trời khóc.”

- “Xem mà thấy ai cũng xứng đáng, ai cũng được giải.”

- “Khóc vì hạnh phúc, vì thấy người Việt Nam mình thật đẹp.”

- “Giọng chị Thu Uyên dẫn đoạn này nghe mà nổi da gà.”

- “Giờ xem lại vẫn khóc.”

Có lẽ, đó chính là dấu ấn rất riêng của hạng mục Nhân vật truyền cảm hứng tại WeChoice Awards, nơi những câu chuyện không chỉ được kể, mà ở lại trong lòng người nghe rất lâu sau khi ánh đèn sân khấu đã tắt.

WeChoice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức, nhằm tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng. Năm 2025, WeChoice Awards trở lại với thông điệp "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam" – kể tiếp những câu chuyện về một Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh, giàu nhiệt huyết và tinh thần cống hiến cho tương lai. Cổng gửi bình chọn đã chính thức khép lại, kết quả chính thức của các hạng mục giải thưởng sẽ được công bố tại đêm Gala Vinh danh và Trao giải vào tối ngày 7/2. Thông tin chi tiết về kết quả và các hạng mục giải thưởng sẽ được cập nhật trên wechoice.vn.



