Chị Vàng Thị Thông - người phụ nữ hạnh phúc nhất Gala WeChoice: Có cả gia đình đồng hành “xuống xuôi”, được chồng thả tim liên tục

Chị Vàng Thị Thông là một người phụ nữ Tày sống ở bản Liền, Bắc Hà (Lào Cai). Chị được biết đến nhiều hơn nhờ xuất hiện trong một chương trình truyền hình thực tế. Từ đó, câu chuyện về hành trình bền bỉ làm du lịch cộng đồng, tạo sinh kế cho phụ nữ và trẻ em địa phương của chị dần được lan tỏa, trở thành một lát cắt đặc biệt trong bức tranh truyền cảm hứng của WeChoice Awards.

Tại WeChoice Awards 2025, chị Vàng Thị Thông là một trong những đề cử được yêu thích nhất. Liên tục trong giai đoạn bình chọn người phụ nữ Bản Liền này luôn giữ vững vị trí đầu tiên với lượt bình chọn cao. Đây cũng là một điều vô cùng đặc biệt, chưa từng có tại WeChoice Awards.

Và cũng chính từ những điều ấy chị Vàng Thị Thông trở thành Top 10 Nhân vật Truyền cảm hứng cho cộng đồng bình chọn.

Chị Vàng Thị Thông

Có mặt tại đêm Gala WeChoice Awards 2025, chị Vàng Thị Thông cùng cả gia đình gồm chồng - anh Hà và bé Thư, bé Thắng thu hút sự chú ý và nhận được nhiều sự cổ vũ từ công chúng. Vẫn là những bộ trang phục truyền thống của dân tộc, cả gia đình xuất hiện giản dị, chân chất trên thảm đỏ, gây thiện cảm với bất cứ ai đang theo dõi.

Đặc biệt hơn, khoảnh khắc chị Vàng Thị Thông đứng trên sân khấu WeChoice, gửi lời chào đến hàng nghìn khán giả và giới thiệu về Bản Liền của mình khiến không ít người xúc động. Cùng với đó, biểu cảm của cả gia đình chị Thông ở phía dưới nhanh chóng chiếm trọn spotlight.

Gia đình chị Vàng Thị Thông xuất hiện tại thảm đỏ Gala WeChoice Awards 2025

Cả gia đình chị Thông nhận được nhiều sự yêu mến từ công chúng

Bé Thư liên tục cầm điện thoại ghi lại những khung hình của mẹ trên sân khấu. Bé Thắng thì vẫy tay không ngừng, cười tươi cổ vũ cho mẹ. Còn anh Hà - chồng chị Thông thì gương mặt thể hiện rõ niềm tự hào, hạnh phúc. Không những thế, anh Hà còn giơ tay thả tim để thể hiện sự ủng hộ, bày tỏ tình cảm với vợ.

Chính những biểu cảm này khiến cả gia đình chị Thông lại 1 lần nữa viral trên MXH. Ai cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ bởi sự gắn kết, yêu thương của gia đình chị Thông. Cách anh Hà nhìn chị Thông, đồng hành cùng vợ nói riêng và hành trình “xuống xuôi”, có mặt tại Gala WeChoice của cả gia đình khiến nhiều người yêu mến vì quá đáng yêu.

Biểu cảm của anh Hà - chồng chị Thông khi thấy vợ trên sân khấu lớn

Vợ ở trên sân khấu, chồng ở dưới "thả tim", cười tươi hết cỡ

Chị Vàng Thị Thông xuất hiện trên sân khấu vinh danh top 21 đề cử thuộc Hạng mục Nhân vật truyền cảm hứng, gửi lời cảm ơn và giới thiệu về Bản Liền, Bắc Hà, Lào Cai.

Một số bình luận của cộng đồng mạng: - “Sự đồng hành hạnh phúc nhất mà ai cũng mong có được đó chính là có gia đình làm hậu phương vững chắc. Và chị Thông chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất ấy. Nhìn anh Hà và các con ở dưới ánh mắt rạng rỡ, cổ vũ cho mẹ mà thấy đáng yêu ghê”. - “Cả nhà nhìn dễ thương, đáng mến vô cùng. Chị Thông lúc nào cũng tươi, anh Hà thì đúng chuẩn ông chồng kiểu mẫu”. - “Mình chăm chú theo dõi từng biểu cảm của gia đình chị Thông. Sao mà ai cũng đáng yêu, dễ thương hết vậy trời”. - “Nhìn gia đình họ mà mình cũng rưng rưng xúc động luôn. Di chuyển từ Lào Cai xuống Hà Nội rồi bay vào TP.HCM, một hành trình hẳn rất bỡ ngỡ với gia đình. Đã vậy còn đi thảm đỏ, lên sân khấu lớn, nhận vinh danh. Chúc mừng gia đình vì một hành trình tuyệt vời!”. - “Thích cách anh Hà thả tim cho chị Thông, cách bé Thư quay không sót khung hình nào của mẹ. Thật sự rất mến mộ gia đình anh chị từ cách các thành viên thể hiện tình yêu thương cho nhau”.

Cả gia đình chị Thông - anh Hà bắt đầu được biết đến nhiều hơn khi cùng xuất hiện trong chương trình Gia đình Haha - một chương trình truyền hình thực tế kết hợp du lịch, trải nghiệm văn hóa, gắn kết cộng đồng. Chị Vàng Thị Thông là chủ homestay (một hình thức du lịch lưu trú tại nhà dân) mà các nghệ sĩ ở trong thời gian lưu lại bản. Chị đảm nhận vai trò đồng hành cùng các nghệ sĩ Jun Phạm, Bùi Công Nam, Ngọc Thanh Tâm, Duy Khánh... hướng dẫn họ thực hiện những công việc hằng ngày.

Ngoài ra, nhiều người còn ngưỡng mộ về tình yêu và tổ ấm của chị Thông - anh Hà. Không ít người cho rằng, tình yêu của cặp vợ chồng vùng cao không phô trương nhưng bền chặt, thể hiện trong từng cử chỉ thường ngày, từ cách giao tiếp, cư xử,... Anh Hà, khi nói về vợ, luôn gọi là "cô ấy" đồng thời thể hiện sự trân trọng và nể phục.

Với hành trình sống đầy cảm hứng đó, chị Vàng Thị Thông có mặt trong Top 21 đề cử hạng mục Nhân vật truyền cảm hứng tại WeChoice Awards 2025, đồng thời trở thành Top 10 Nhân vật Truyền cảm hứng do cộng đồng bình chọn.