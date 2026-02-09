Nàng Mơ, Meichan, Lamoon và dàn mỹ nhân quyết "chơi lớn"!

Huyền Trang, Theo phunumoi.net.vn 07:12 09/02/2026
Không chỉ xinh đẹp, dàn mỹ nhân thế hệ mới còn đầu tư váy áo chấn động, bộ nào bộ nấy nhìn là thấy cả một sự đầu tư khủng.

Nếu có một bảng xếp hạng những sự kiện "nịnh mắt" nhất dịp cuối năm, chắc chắn Gala WeChoice Awards 2025 vừa qua sẽ được trao vị trí đầu bảng. Cộng đồng mạng được chứng kiến sự bùng nổ visual mạnh mẽ, từ hội "phú bà" đến dàn mỹ nhân Gen Z và thế hệ mới.

Màn đọ sắc hiếm có này mang đến năng lượng vừa xinh đẹp vừa trẻ trung và thể hiện cá tính riêng. Không chỉ xinh đẹp, dàn mỹ nhân thế hệ mới còn đầu tư váy áo chấn động, bộ nào bộ nấy nhìn là thấy cả một sự đầu tư khủng. Có người như "xuyên không" với Việt phục, có người lại khoe trọn nhan sắc ngọt ngào như công chúa. Mỗi người một vẻ nhưng đều khiến dân tình phải thốt lên: Xinh quá trời ơi!

Nàng Mơ, Meichan, Lamoon và dàn mỹ nhân quyết "chơi lớn"!- Ảnh 1.

Mimi Lưu - (tên thật Hà Lưu Vy Uyên, sinh năm 2005) là con gái lớn của nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Lưu Thiên Hương.

Nàng Mơ, Meichan, Lamoon và dàn mỹ nhân quyết "chơi lớn"!- Ảnh 2.

Mina Hồ - con gái nhạc sĩ/ NSƯT Hồ Hoài Anh và ca sĩ Lưu Hương Giang.

Nàng Mơ, Meichan, Lamoon và dàn mỹ nhân quyết "chơi lớn"!- Ảnh 3.

Ruby Bảo An (sinh năm 2006) và Tylin Ngo (sinh năm 2007) - con gái rapper Thái VG

Nàng Mơ, Meichan, Lamoon và dàn mỹ nhân quyết "chơi lớn"!- Ảnh 4.

Mỗi người một vibe nhưng đều xinh xuất sắc!

Nàng Mơ, Meichan, Lamoon và dàn mỹ nhân quyết "chơi lớn"!- Ảnh 5.

Nguyễn Lâm Thảo Tâm (sinh năm 2000) là MC thảm đỏ Gala WeChoice Awards 2025.

Nàng Mơ, Meichan, Lamoon và dàn mỹ nhân quyết "chơi lớn"!- Ảnh 6.

Meichan (sinh năm 2000) như một công chúa bước ra từ cổ tích...

Nàng Mơ, Meichan, Lamoon và dàn mỹ nhân quyết "chơi lớn"!- Ảnh 7.

Meichan thả một tim còn netizen thả nghìn tim cho nhan sắc này.

Nàng Mơ, Meichan, Lamoon và dàn mỹ nhân quyết "chơi lớn"!- Ảnh 8.

Lamoon đánh son đỏ là thần!

Nàng Mơ, Meichan, Lamoon và dàn mỹ nhân quyết "chơi lớn"!- Ảnh 9.

Á hậu Cẩm Ly (sinh năm 2003) với visual 0 điểm... không điểm nào để chê.

Nàng Mơ, Meichan, Lamoon và dàn mỹ nhân quyết "chơi lớn"!- Ảnh 10.

Nàng Mơ, Meichan, Lamoon và dàn mỹ nhân quyết "chơi lớn"!- Ảnh 11.

Yên Đan quá xuất sắc rồi đó!

Nàng Mơ, Meichan, Lamoon và dàn mỹ nhân quyết "chơi lớn"!- Ảnh 12.

Nàng Mơ, Meichan, Lamoon và dàn mỹ nhân quyết "chơi lớn"!- Ảnh 13.

Bộ trang phục cầu kỳ và rất xinh của Nàng Mơ

Nàng Mơ, Meichan, Lamoon và dàn mỹ nhân quyết "chơi lớn"!- Ảnh 14.

Không hổ danh nàng thơ mới, Đoàn Minh Anh khoe nhan sắc trong trẻo.

Nàng Mơ, Meichan, Lamoon và dàn mỹ nhân quyết "chơi lớn"!- Ảnh 15.

Nhà sáng tạo nội dung Xuân Khánh chọn Việt phục để xuất hiện trên thảm đỏ

Nàng Mơ, Meichan, Lamoon và dàn mỹ nhân quyết "chơi lớn"!- Ảnh 16.

Nhà sáng tạo nội dung Hoa Xù và Chí Hiển

WeChoice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức, nhằm tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng. Năm 2025, WeChoice Awards trở lại với thông điệp "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam" – kể tiếp những câu chuyện về một Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh, giàu nhiệt huyết và tinh thần cống hiến cho tương lai.

Gala Vinh danh và Trao giải đã khép lại trọn vẹn hành trình truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2025. Thông tin chi tiết về kết quả các hạng mục giải thưởng, truy cập wechoice.vn.

Nàng Mơ, Meichan, Lamoon và dàn mỹ nhân quyết "chơi lớn"!- Ảnh 17.

