Hạnh phúc "bể màn hình" trên thảm đỏ HOT đầu năm 2026: Lộ diện cặp đôi có kiểu "lò vi sóng lạ nhất lịch sử"

Thảm đỏ của WeChoice Awards 2025 vẫn là nơi chứng kiến nhiều khoảnh khắc "tình bể bình" của những couple hot trong showbiz, KOL, hot couple MXH. Và năm nay, ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên, các tay máy đã tia được hàng loạt cảnh tình tứ của hội đang yêu nhau, đã cưới và có khi là cưới trong năm nay...

Cùng ngắm lại những khoảnh khắc đẹp của các cặp đôi đã xuất hiện tại Gala WeChoice Awards 2025, chiếm splotlight ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Không thể không nhắc đến đôi vợ chồng Đức Triệu - Linh Bùi (con rể/con gái của "vua hài đất Bắc Xuân Hinh). Couple vốn không xa lạ với gu thời trang ấn tượng và cá tính, nhưng lần xuất hiện tại WeChoice Awards 2025 vẫn khiến nhiều người phải “wow”.

Nhà này slay quá rồi đó.

Từ cách chọn trang phục, makeup cho đến kiểu tóc, tất cả đều cho thấy sự đầu tư kỹ lưỡng, chỉn chu đúng chuẩn một couple luôn xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện lớn.

Trong năm vừa qua, gia đình con gái NSND Xuân Hinh đã đón thêm thành viên mới. Sau khoảng 9 tháng sinh con đầu lòng, sắc vóc của Linh Bùi không những không giảm sút mà còn được nhận xét là ngày càng thăng hạng.

Cô nàng dần trở lại với công việc, tham gia các sự kiện và luôn có ông xã Đức Triệu đồng hành. Đi đến đâu là có nhau đến đó, hình ảnh quen thuộc nhưng vẫn đủ khiến người đối diện cảm nhận được sự gắn bó của cặp đôi.

Xuất hiện với sắc màu hoàn toàn khác là An Phương - Nam Tô. Couple lựa chọn trang phục mang hơi hướng truyền thống với hai gam màu đỏ - vàng nổi bật, vừa nổi bật trên thảm đỏ, vừa mang lại cảm giác ấm áp, trang trọng.

Còn nhà này thì đi đâu cũng nhiều năng lượng tích cực.

Trong năm 2025, Nam Tô đã chính thức cầu hôn An Phương sau gần một thập kỷ bên nhau. Chính vì thế, mỗi lần cặp đôi xuất hiện chung khung hình, netizen lại thêm phần mong chờ cái kết viên mãn là một đám cưới trong tương lai không xa.

Một trong những cặp vợ chồng nhận được nhiều sự chú ý khác là Trox - Lacci. Phải nói rằng, sự xuất hiện của hai hot TikToker này đúng nghĩa là slay hết nấc. Cả hai cùng chọn outfit hiện đại với tông đen chủ đạo, được nhiều người nhận xét là vừa sang trọng, vừa ăn ảnh.

Cặp đôi khoe visual đỉnh.

Fansie Family xuất hiện đã gửi con cho ông bà chăm sóc, bay từ Hà Nội vào TP.HCM chỉ để kịp góp mặt tại đêm gala WeChoice Awards 2025. Cặp đôi chọn diện trang phục tone -sure - tone với gam màu hồng nổi bật. Không chỉ tạo thiện cảm bởi ngoại hình rạng rỡ.

Xinh quá!

Và đây rồi, "lò vi sóng" khó đoán nhất show hẹn hò Mạnh Kiên - Yuna Vũ đã xuất hiện. Giữa những tin đồn hẹn hò lan truyền thời gian gần đây, sự đồng hành của Mạnh Kiên và Yuna Vũ tại WeChoice Awards 2025 càng khiến nhiều người tò mò. Là có yêu hay không yêu?

Bộ đôi này sao dạo này đi đâu cũng có nhau vậy?