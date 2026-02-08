Đang dùng bữa trưa, người đàn ông nhìn thấy thứ bất ngờ

Mới đây, một cư dân mạng ở Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, đã chia sẻ một trải nghiệm bất ngờ trên mạng xã hội. Anh ta gọi món nghêu xào hẹ giá 29 Nhân dân tệ tại nhà hàng ẩm thực Hồ Nam "Mr. Big Bowl" và phát hiện một viên ngọc trai màu hồng bên trong thịt nghêu.

Cụ thể, ngày 6/2, người đàn ông đăng tải hình ảnh anh ta dùng bữa trưa tại nhà hàng, gọi bốn món với tổng giá chưa đến 80 Nhân dân tệ. Khi ăn được nửa chừng, anh ta phát hiện một viên ngọc trai màu hồng nằm trong thịt nghêu.

Người này hào hứng bình luận: "Vui quá! Tết Nguyên đán đang đến gần, cảm giác như đây là điềm may mắn cho năm mới!".

Viên ngọc trai được người đàn ông tìm thấy.

Một số cư dân mạng khác cũng bình luận rằng họ đã tìm thấy ngọc trai trong bữa ăn của mình tại các cửa hàng cùng thương hiệu, làm cho cuộc thảo luận thêm phần thú vị.

Một nhân viên của nhà hàng cho biết, ngọc trai thỉnh thoảng xuất hiện trong vỏ sò, đó là hiện tượng tự nhiên và ngẫu nhiên; khách hàng có thể mang về nhà mà không phải trả thêm phí. Về giá trị cụ thể của những viên ngọc trai này, cửa hàng nói rằng họ không biết.

Trước những câu hỏi của một số cư dân mạng về việc liệu vụ việc có phải là dàn dựng hay không, nhân viên cửa hàng khẳng định rằng viên ngọc trai thực sự được khách hàng tìm thấy trong bữa ăn của họ.

"Đây là lần đầu tiên trong hai năm qua tôi gặp trường hợp có ngọc trai trong thức ăn", nhân viên này nói.

