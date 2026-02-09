Chùm ảnh chưa từng được công bố của 21 Nhân vật Truyền cảm hứng tại Gala WeChoice Awards 2025

Ánh đèn rực rỡ của đêm Gala WeChoice Awards 2025 đã tắt đi nhưng dư âm về lòng tử tế và những hành trình truyền cảm hứng vẫn còn vẹn nguyên, vẫn được cộng đồng ủng hộ nhiệt tình.

Và trong thời gian diễn ra Gala WeChoice Awards 2025, chúng tôi may mắn ghi lại được những khoảnh khắc phía sau sân khấu của 21 Nhân vật Truyền cảm hứng và người đại diện của họ tại sự kiện. Đó là phút giây trầm tư khi lắng nghe lại hành trình của chính mình và các Nhân vật Truyền cảm hứng khác, là nụ cười trong cuộc trò chuyện nơi cánh gà hay ánh mắt rưng rưng vì xúc động khi xem trường đoạn về 21 Nhân vật Truyền cảm hứng.

Trích trường đoạn giới thiệu 21 Nhân vật Truyền cảm hứng tại WeChoice Awards 2025

WeChoice Awards 2025 lựa chọn kể lại 21 câu chuyện như những điểm sáng được thắp lên từ nhiều ngả đường khác nhau. Ở đó có nỗ lực âm thầm, có khoảnh khắc đứng giữa thử thách, có những quyết định không dễ dàng - nhưng tất cả đều mang theo một năng lượng tích cực đủ để lan đi.

Chùm ảnh của các Nhân vật Truyền cảm hứng tại WeChoice Awards 2025 không kể về những danh hiệu mà kể về con người. Cùng nhìn lại những khoảnh khắc chưa từng được công bố để được thấy khía cạnh bình dị nhất của các Nhân vật Truyền cảm hứng.

Nụ cười rạng rỡ luôn thường trực trên gương mặt chị Vàng Thị Thông.

Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc chụp ảnh với NSND Tự Long.

BS.CKII Trần Ngọc Hải - Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, là 1 trong 2 đại diện Ekip thông tim can thiệp bào thai - Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ lên sân khấu.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi chụp ảnh cùng các bạn nhỏ ở hậu trường.

Lê Tuấn Khang với nụ cười hiền lành, bẽn lẽn.

Lê Tuấn Khang và Tiến sĩ Huy Nguyễn - nguời Nam người Bắc nhưng đều đang theo đuổi con đường của mình theo cách ấn tượng.

Hai đại diện của Ekip phim Mưa Đỏ: Đại tá Kiều Thanh Thuý - Nhà sản xuất và Thượng tá, NSƯT, Đạo diễn Đặng Thái Huyền

Ca sĩ Đức Phúc

Ca sĩ Hoà Minzy chụp ảnh kỷ niệm cùng các nghệ sĩ tham gia tiết mục cùng mình

Cặp chị em nổi tiếng của "Gia đình Hoa Dâm Bụt"

Anh Nhâm Quang Văn -Đội cứu hộ - cứu nạn miễn phí 116

Cô giáo Đinh Thị Kim Phấn gây xúc động qua từng khung hình

Đội tuyển nữ Liên Quân Mobile Việt Nam - những cô gái thi đấu thì "chiến" nhưng ở Gala WeChoice lại cực kỳ dịu dàng, dễ thương

Đoàn xiếc "Vùng đất kỳ bí" - Đoàn Bầu Trời Xanh trực tiếp tham gia trường đoàn giới thiệu 21 Nhân vật Truyền cảm hứng

Nhà sáng Con Cò Đây (Quân Trương)

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Đại tá Nguyễn Thế Dũng

Cô Thuỷ và chú Bình - ba mẹ Tiến sĩ Lương Minh Thắng cũng có mặt tại sự kiện

Anh Ngô Phong (Phong Punk) - Người góp phần giữ lửa văn hóa hip hop Việt