Danh tính dàn nhân vật trong clip “xào ke” triệu view của Công an Đà Nẵng: Gặp khó vì diễn quá nhập vai

Vừa qua, mạng xã hội liên tục chia sẻ một đoạn clip được đăng tải trên Fanpage Công an phường Hải Châu (TP. Đà Nẵng). Theo đó, đây là một đoạn clip tuyên truyền về tác hại của ma túy nhưng được dàn dựng thành một tiểu phẩm thú vị, thu hút sự chú ý của người xem.

Video mở đầu bằng câu nói dân gian quen thuộc: “Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng…”, sau đó bất ngờ “bẻ lái” bằng câu thoại dí dỏm: “Còn mà ‘bay phòng’ thì khoản high (khoản hai trong Bộ luật Hình sự)”. Điều này đã nhanh chóng tạo tiếng cười, kết hợp với diễn xuất của các nhân vật trong clip đã khiến mọi thứ trở nên viral, có đến hàng triệu lượt xem, chia sẻ và bình luận.

Clip: “Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng mà 'bay phòng' thì khoản high" của tập thể Cán bộ chiến sĩ Công an phường Hải Châu, TP.Đà Nẵng (Nguồn: Fanpage Công an phường Hải Châu)

Nội dung tiểu phẩm xoay quanh một nhóm đối tượng tụ tập trong phòng kín, bật nhạc lớn, sử dụng đèn LED và dùng ma túy. Theo tình huống hư cấu, Bé Kun được dì Nở đưa một gói hàng lạ giao cho chú Xì, đổi lại là những viên kẹo làm “mồi nhử”. Khi cả nhóm đang sử dụng ma túy, lực lượng công an bất ngờ ập vào, bắt quả tang.

Bên cạnh kịch bản, diễn xuất của các “diễn viên”, điều khiến công chúng dành nhiều sự quan tâm chính là những người đứng sau đoạn clip này cùng cách chuyển đổi mô hình làm fanpage, tiếp cận trẻ trung và mới lạ hơn.

Cùng trò chuyện với thiếu tá Hà Anh Vũ - cảnh sát khu vực khu dân cư 19 phường Hải Châu - "tổng đạo diễn" của video clip tuyên truyền trên.

Sau vài ngày đăng tải, đoạn clip tuyên truyền Hãy Nói Không Với Ma Túy đang được mạng xã hội dành nhiều sự quan tâm. Là một trong những cán bộ thực hiện video, anh và đội ngũ đón nhận phản ứng từ cộng đồng mạng thế nào?

Tập thể Cán bộ Chiến sĩ Công an phường và bản thân tôi cùng đội ngũ thực hiện video khá bất ngờ trước việc video tiểu phẩm được thực hiện một cách “làm vì đam mê” để tuyên truyền cho bà con phường nhà nhưng được cộng đồng mạng tương tác, chia sẻ với rất nhiều bình luận tích cực khen nội dung video và cách diễn xuất của dàn “diễn viên” không chuyên.

Từ đâu mà anh và đơn vị quyết định làm một clip tuyên truyền theo phong cách mới, trẻ trung, gần gũi với MXH như vậy?

Trang Fanpage Công an phường được thành lập mới từ tháng 08/2025, giai đoạn đầu không có nhiều bài viết hay vì cách viết và dẫn bài theo lối “hành văn” của báo giấy truyền thống. Lãnh đạo Công an phường quyết tâm thay đổi để cải thiện lượng tương tác của nhân dân, cộng đồng mạng với “Kênh tuyên truyền” mới của Công an phường. Việc lên ý tưởng thực hiện các tiểu phẩm được Lãnh đạo Công an phường định hướng và góp ý, sau đó tôi lên kịch bản và xin ý kiến trực tiếp từ đ/c Trưởng công an phường cách biên soạn và diễn xuất cho phù hợp.

Thiếu tá Hà Anh Vũ - "tổng đạo diễn" của video clip

Ý tưởng kịch bản “xào ke” bị bắt quả tang là do ai đề xuất và mất bao lâu để hoàn thiện?

Ý tưởng kịch bản “xào ke” do tôi biên soạn trong vòng 1 tiếng đồng hồ và xin ý kiến Lãnh đạo Công an phường góp ý, kiểm duyệt và các công tác chuẩn bị: phục trang, đạo cụ, “phim trường” được sắp xếp, liên hệ trước. Đạo cụ, phục trang cũng hết sức đơn giản, có gì dùng nấy. Khi ráp đạo cụ và bắt đầu quay xong chỉ vỏn vẹn trong vòng 2 tiếng. Sau đó khoảng 1 ngày để dựng video clip và trình kết quả hoàn chỉnh cho Lãnh đạo Công an phường kiểm duyệt và đăng bài.

Anh có thể giới thiệu chi tiết về đội ngũ của mình, những cán bộ đảm nhận các vai diễn đang viral như: Trùm Xì, Bé Kem, Chị Tét, Dì Nở,...?

Đội ngũ thực hiện toàn là sản phẩm “cây nhà lá vườn” gồm 10 thành viên. Trong đó có những thành viên mới “kết nạp” lần đầu để thực hiện clip).

Nhân vật Chị Tét - Trung tá Nguyễn Thị Ngọc Tuyết - Tổ phó Tổ Tổng hợp Công an phường Hải Châu.

Nhân vật Công an 1 - Trung tá Lê Phi Minh - Tổ trưởng Tổ Điều Lệnh Công an phường Hải Châu.

Nhân vật Công an 2 - Thiếu tá Hà Anh Vũ - Cảnh sát khu vực Khu dân cư 19, Công an phường Hải Châu.

Nhân vật Thiếu tá Công an nữ - chị Trịnh Thị Thu Thanh - Tổ trưởng Tổ dân phố 27A HC phường Hải Châu.

Nhân vật Dì Nở - chị Nguyễn Hoàng Kim Tiền - Chi Hội trưởng Chi Hội Phụ nữ Khu dân cư Hải Hạc 2 (khu vực 25).

Nhân vật Quốc Xì - anh Nguyễn Hữu Quốc - Lực lượng An ninh cơ sở Khu dân cư 19.

Nhân vật Bé Kem - em Lê Trần Bảo Trâm - Phó Bí thư Chi đoàn Khu dân cư NammVinh - Sinh viên năm 3 Trường Cao Đẳng y dược Đà Nẵng.

Nhân vật cu Kun - em Lê Phi Thịnh - con trai đ/c Trung tá Lê Phi Minh - cán bộ Công an phường Hải Châu.

Nhân vật An ninh cơ sở nữ - chị Nguyễn Thị Sâm - Lực lượng An ninh cơ sở Khu dân cư 2.

Cameraman - chị Võ Trương Ngọc Huyền - Chi Hội trưởng Chi hội Phụ nữ Khu dân cư Hải Hạc 3 (khu vực 25).

Nhiều người tò mò đây là sản phẩm 100% “cây nhà lá vườn”, đến từ các cán bộ trong phường hay có thêm sự hỗ trợ từ bên ngoài?

Đúng vậy, tiểu phẩm được thực hiện 100% đúng chất “cây nhà lá vườn” đến từ các cán bộ và công dân trong phường, không có sự hỗ trợ bên ngoài.

Khó nhất trong lúc quay với anh và các cán bộ là gì? Bối cảnh, diễn xuất trước ống kính hay kịch bản, thông điệp,...?

Khó nhất trong lúc quay tiểu phẩm với bản thân và mọi người là các “diễn viên” nhập vai quá đạt nên đội ngũ đứng ngoài cười đau hết cả bụng. Điều này đến các tạp âm trong lúc quay clip khá nhiều nên phải yêu cầu đội ngũ đứng ngoài hỗ trợ “cấm cười” khi làm nhiệm vụ.

Kịch bản tôi là người biên soạn và xin ý kiến góp ý của Lãnh đạo Công an phường, nhưng đến lúc diễn tuỳ cảm xúc và “khiếu” của từng nhân vật để theo cách tự nhiên và chân thật nhất.

Từ ý tưởng kịch bản đến diễn xuất 100% "cây nhà lá vườn", là sự kết hợp của các cán bộ cơ sở

Nhiều bình luận vui bày tỏ: “Các diễn viên diễn như không diễn”, phản ứng của mọi người thế nào khi đọc những bình luận như vậy?

Đội ngũ cười khá nhiều và rất vui vì sản phẩm tự làm, tự biên soạn, tự diễn và tự cười với nhau được mọi người hưởng ứng quá nhiệt tình và viral. Hầu hết mọi người quá bất ngờ vì sự lan toả của video trên các nền tảng mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng.

Để xây dựng clip cũng như fanpage trẻ trung, các anh có tham khảo cách làm của TikTok, YouTube hay những fanpage tuyên truyền khác trên MXH?

Bản thân Ban biên tập trang Fanapge Công an phường có tham khảo một số diễn xuất trên các trang Media, người sáng tạo nội dung trên các nền tảng MXH TikTok, YouTube…

Tuy nhiên, vẫn quyết định tự thực hiện với những gì mình có, không nhờ sự can thiệp hay hỗ trợ của một số đơn vị truyền thông muốn tiếp cận và hỗ trợ Công an phường thực hiện xây dựng tiểu phẩm. Bởi Lãnh đạo Công an phường, ban biên tập và ekip thực hiện muốn đem đến cho mọi người những nội dung gần gũi, chân thật với những cán bộ, công dân “có thật” ngoài đời vẫn gặp nhau hằng ngày.

Có khoảnh khắc hay câu chuyện thực tế nào khiến anh nhận ra rằng nếu cứ tuyên truyền theo lối cũ thì sẽ khó chạm tới giới trẻ, và từ đó thôi thúc anh tìm một cách kể mới táo bạo hơn?

Khi thấy các Công an phường bạn thực hiện các phương pháp tuyên truyền mới, dí dỏm theo “xu hướng” mới thì bản thân tôi đã mạnh dạn góp ý và đề xuất với đồng chí Thượng tá Trịnh Trường Nhơn - Trưởng Công an phường Hải Châu về việc cải thiện, thay đổi hình thức, nội dung tuyên truyền cho kênh thông tin của Công an phường Hải Châu.

Bước đầu thay đổi các nội dung trên trang của Công an phường với cách hành văn và các hình ảnh phong phú, thực tế hơn đã được cán bộ chiến sĩ trong đơn vị và nhân dân trên địa bàn đón nhận, tiếp đó thực hiện theo chỉ đạo của cấp Lãnh đạo Công an phường biên soạn nội dung thực hiện các tiểu phẩm hài tuyên truyền.

Theo anh, đây có phải hướng đi lâu dài của Công an phường Hải Châu trong việc làm nội dung số không?

Việc tiếp cận và thay đổi phương pháp tuyên truyền thông qua tiểu phẩm hài là một hướng đi không mới trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng trong lực lượng Công an, đặc biệt là cấp Công an cơ sở thì Công an phường Hải Châu có thể xem là tiên phong trong hướng đi mới này và chắc chắn sẽ tiếp cận thêm nhiều phương pháp tuyên truyền mới khác, dễ “thấm” nhất đối với bà con nhân dân.

Sắp tới đơn vị có dự định làm thêm các chủ đề khác như lừa đảo mạng, giao thông, PCCC…?

Thực hiện chỉ đạo của đ/c Trưởng Công an phường về thực hiện các nội dung tuyên truyền trong giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026, Công an phường đã biên soạn sẵn các tiểu phẩm khác với nhiều nội dung đa dạng và “hot” trong giai đoạn gần đây. Sắp tới sẽ lên sóng trong thời gian sớm nhất, đặc biệt là giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026.

Anh đặt ra kỳ vọng điều gì sau hiệu ứng của clip: thay đổi nhận thức, tăng tương tác với người dân hay mô hình để các địa phương khác học theo?

Bản thân Lãnh đạo Công an phường và ban biên tập trang Fanpage Công an phường mong muốn đây là phương pháp tuyên truyền dễ gần nhất, vui vẻ nhất, sảng khoái nhất. Để mọi người có thể đón nhận trong tâm thế hào hứng nhưng vẫn đọng lại đúng mục đích về nội dung tuyên truyền mà Công an phường nhắn nhủ.

Chúng tôi cũng cố gắng tạo ra những tiểu phẩm để mọi người muốn xem đi, xem lại vẫn không chán và vẫn cười, vẫn nhớ những nội dung mà Công an phường muốn tuyên truyền, muốn gửi gắm thông điệp.

Xin cảm ơn anh về những chia sẻ!

Ảnh: NVCC