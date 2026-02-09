Chàng trai gây sốc khi đi bộ 1.400km về quê ăn Tết

Câu chuyện của một chàng trai tên Vương sinh năm 1995 ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc khiến cộng đồng mạng xúc động: Anh mất 33 ngày đi bộ quãng đường 1.400km từ Thượng Hải về quê nhà tại Ân Thi (Trung Quốc). Điều đặc biệt là hành trình này không chỉ để "về nhà ăn Tết", mà còn là hành trình phục hồi sức khỏe sau nhiều lần nhập viện vì viêm tụy cấp và tình trạng rối loạn mỡ máu nghiêm trọng.

Vương trên hành trình đi bộ 1.400km về quê ăn Tết. Ảnh: Sohu.

Gần đây, anh nhiều lần phải nhập viện vì viêm tụy cấp tái phát, với chỉ số mỡ máu tăng cao, vượt hơn 10 lần mức bình thường. Ngoài dùng thuốc để kiểm soát nhưng chỉ cho kết quả hạn chế, các bác sĩ liên tục khuyên anh tăng cường vận động. Tuy nhiên, công việc bận rộn cùng thói quen ngồi nhiều và uống trà sữa, Vương khó sắp xếp thời gian cho tập luyện.

Nhìn các chỉ số mỡ máu tăng cao, Vương lo lắng khi mới 30 tuổi nhưng sức khỏe đã sa sút, thậm chí kém cả bố mẹ. Anh nhận thấy mình không thể tiếp tục sống như vậy.

Khi Tết cận kề, Vương nảy ra ý định đi bộ hơn 1.400km về quê ăn Tết, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa tiết kiệm chi phí và có dịp ngắm cảnh dọc đường. Anh tính nếu mỗi ngày đi 30-40 km, anh cần khoảng 40 ngày để kịp về trước giao thừa, nên phải xin nghỉ ghép.

Khi trình bày với cấp trên, anh nhận được sự ủng hộ lớn. Ban lãnh đạo công ty hỗ trợ sắp xếp nhiều loại ngày nghỉ, bao gồm cả nghỉ ốm và nghỉ việc riêng, giúp anh có đủ thời gian cho chuyến đi.

Ngày 1/1, Vương đeo ba lô gần 15kg, mang theo lều, thuốc men, đồ dùng thiết yếu, hai bộ quần áo, bình giữ nhiệt, vài gói bánh mì nguyên cám và một đôi giày dự phòng, chính thức lên đường đi bộ hơn 1.400km về quê, bắt đầu "cuộc chiến hạ mỡ máu".

10 ngày đầu, chân đau nhức đến mức "nằm xuống giường như rã rời". Anh duy trì kỷ luật chỉ ăn một bữa mỗi ngày, vừa đi vừa nhận được sự động viên từ cộng đồng mạng. Trên đường, có lúc anh được người dân tặng giày bông, có lúc đứng bên bờ sông Trường Giang hét lớn để giải tỏa áp lực. Hành trình cô độc nhưng không thiếu hơi ấm tình người.

Sau 20 ngày, đôi giày của Vương rách hỏng, đế mỏng như tờ giấy, ngón chân lộ hẳn ra ngoài. Anh ghé cửa hàng ven đường mua tạm đôi giày thể thao giá rẻ, tự nhủ "đi được là được". Nhưng đôi thứ hai này còn nhanh hỏng hơn, khiến gót chân Vương sưng đỏ. Anh cắn răng chịu đựng đi bộ đến huyện kế tiếp mới lại mua giày.

Đến ngày thứ 24, khi ngang qua một bệnh viện, Vương tranh thủ vào kiểm tra lại sức khỏe. Kết quả khiến anh vừa bất ngờ vừa mừng rỡ: Các chỉ số mỡ máu vốn luôn ở mức cao đã trở về bình thường, nhiều chỉ số quan trọng khác cũng cải thiện rõ rệt, cân nặng giảm khoảng 12,5kg. "Thật không thể tin nổi. Giờ đi bộ tôi thấy khỏe khoắn, tối ngủ cũng sâu giấc hơn", anh nói.

Tính đến ngày 3/2, Vương đã đi được 33 ngày, chỉ còn khoảng hai ngày đường nữa là về tới quê nhà. Tổng chi phí ăn ở trong suốt hành trình vào khoảng 3.000 nhân dân tệ (hơn 10 triệu đồng). Anh nói: "Chuyến đi bộ này thật sự xứng đáng. Vừa được về nhà ăn Tết, vừa cải thiện sức khỏe, sang năm đi làm cũng có thêm động lực".

Tuy nhiên, giới chuyên môn khuyến cáo hình thức vận động cường độ cao như trên không phù hợp với tất cả mọi người. Tùy thể trạng và mức độ rèn luyện của mỗi cá nhân, việc giảm mỡ và cải thiện sức khỏe cần được thực hiện một cách phù hợp, tránh quá sức. Dẫu vậy, tinh thần chủ động thay đổi lối sống cùng quyết tâm kiên trì, nói đi đôi với làm của chàng trai trẻ này vẫn là điều đáng học hỏi.

(theo thanhnienviet, vnexpress)