Nam ca sĩ ở biệt thự 300 m2 tại TPHCM nói thẳng lý do không trực tiếp dạy con nhiều

Là khách mời trong chương trình Chuyện tối cùng sao (phát trên kênh THVL1), nghệ sĩ Hoàng Bách đã có những chia sẻ chân thành về hành trình đến với nghệ thuật của mình.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, Hoàng Bách sớm được tiếp xúc với âm nhạc từ khi còn nhỏ. Cha anh là NSƯT, biên đạo múa Hoàng Hải, mẹ là ca sĩ Thục An. Những buổi biểu diễn, phòng thu và không gian nghệ thuật quen thuộc đã gieo vào tâm hồn cậu bé Hoàng Bách những hạt mầm đầu tiên của đam mê.

Tuy nhiên, con đường đến với nghệ thuật của Hoàng Bách không phải ngay từ đầu đã rõ ràng. Anh từng mơ ước trở thành cầu thủ bóng đá, rồi phiên dịch viên, thậm chí là phóng viên thể thao.

“Trong một giai đoạn, tôi có hai mong muốn song song: làm nghệ sĩ chuyên nghiệp và làm phóng viên thể thao. Nhưng cuối cùng, niềm khao khát được đứng trên sân khấu, được sáng tạo đã thắng”, Hoàng Bách chia sẻ.

Ca sĩ Hoàng Bách trong chương trình Chuyện tối cùng sao.

Theo nam ca sĩ, việc lớn lên trong gia đình nghệ thuật mang lại rất nhiều thuận lợi, từ việc sớm làm quen với phòng thu, nhạc cụ cho đến cách vận hành của một tác phẩm âm nhạc.

Tuy nhiên, đó cũng là áp lực vô hình. Anh nói: “Không thuận lợi không nhiều nhưng cũng có. Có lẽ những định hướng của bố mẹ, phần nào đó cũng định hình mình trên con đường nghệ thuật.

Đôi khi cái ảnh hưởng đó, mình thấy nó tốt nhưng ở góc độ sáng tạo, tự do của tâm hồn người nghệ sĩ thì nó lại là điều khó cho mình nếu mình không đủ bản lĩnh và chiều sâu về nghề nghiệp.

Góc nhìn của bố mẹ và của mình là bức tường vô hình. Đôi khi để đập thông được bức tường đó, chúng ta phải dũng cảm. Chúng ta đều nhìn thấy những tấm gương cha mẹ giỏi nghề nhưng con cái lớn lên không phát triển được. Phần nào cũng vì con cái không đủ mạnh mẽ bước ra khỏi hào quang của bố mẹ thì điều đó hạn chế con đường của sáng tạo của thế hệ sau.

Tôi cũng nhận ra điều đó nên tôi không trực tiếp dạy con quá nhiều. Vẫn cho con học âm nhạc và phát triển theo cách nó mong muốn. Tôi chỉ định hướng 1 chút chứ không đóng khung nó”.

Hoàng Bách chia sẻ về ảnh hưởng gia đình trên con đường nghệ thuật.

Bên cạnh âm nhạc, Hoàng Bách cũng từng thử sức ở nhiều lĩnh vực khác như diễn xuất, sản xuất và bày tỏ niềm yêu thích đặc biệt với điện ảnh. Anh cho biết ước mơ trong tương lai là được tham gia sâu hơn vào lĩnh vực làm phim hoặc sáng tác âm nhạc cho các dự án điện ảnh chuyên nghiệp.

Anh nói: “Tôi hơi tham lam. Tham lam nhất là trải nghiệm. Từ khi còn bé, dù chưa trải nghiệm cuộc sống nhưng điều thôi thúc tôi luôn là cảm giác được khám phá”.

Dẫu vậy, âm nhạc vẫn luôn là “sợi chỉ đỏ” dẫn dắt anh suốt hành trình sáng tạo. “Nếu vài ngày không được chơi nhạc, không được nghe, phân tích hay sáng tác âm nhạc, tôi sẽ rất dễ stress”, Hoàng Bách thừa nhận.

Nhìn lại chặng đường đã qua, nam nghệ sĩ không chọn một cột mốc hay ca khúc cụ thể để tự hào, bởi với anh, hiện tại mới là điều quan trọng nhất. “Những gì đã qua hay chưa tới đều chỉ là ảo ảnh. Hiện tại mới là tất cả”, Hoàng Bách chia sẻ quan điểm sống.

Hoàng Bách sinh năm 1980, quê Ninh Bình (tỉnh Nam Định cũ), được bố mẹ cho tiếp xúc âm nhạc từ nhỏ. Thập niên 2000, anh gây chú ý khi tham gia nhóm nhạc AC&M.

Sau khi nhóm tan rã, anh theo con đường solo, thường ra những sản phẩm âm nhạc có chủ đề gia đình như album 30+, Tôi muốn về nhà! (2015), MV Mình già đi cùng nhau (2019).

Anh cũng nói rõ không áp đặt con cái.

Hiện tại, gia đình Hoàng Bách đang sống trong một căn penthouse có diện tích lên tới 300 m2 ở Phú Mỹ Hưng, TP.HCM. Dù vậy thì tháng 6/2025, nam ca sĩ đã khởi công xây biệt thự ở ngoại ô phía nam để gia đình về ở. Nam ca sĩ đang có cuộc sống hạnh phúc bên vợ đẹp và 2 con.