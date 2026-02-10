“Ê, Tết này chụp ảnh gì chưa?”

“Chưa. Nhưng chắc là… chụp với ngựa.”

“Hả? Ngựa thiệt hả?”

“Ừ, ngựa thiệt. Áo dài, cổ phục, đứng cạnh ngựa. Không có là coi như… chưa bắt trend Bính Ngọ”.

Chi phí thế nào? Chụp ở đâu? Có lưu ý gì khi tương tác với ngựa? Ở đây sẽ giải đáp tất tần tật!

Chụp hình Tết với ngựa đắt khách nhất lúc này.

Ngựa đen tiền tỷ “kéo khách” dịp Tết Bính Ngọ: Khách sẵn sàng chi 10 triệu, studio tất bật chạy trend

3-5 triệu đồng/giờ chụp với ngựa đen tiền tỷ, gần Tết lượng khách đổ về tăng vọt

Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Đăng Khoa, chủ Mây Farm (TP.HCM) - thành lập từ năm 2023 với diện tích khoảng 4.000m2 cho biết cơ sở có 3 chú ngựa, được mua với giá hơn 200 triệu đồng.

Anh Nguyễn Đăng Khoa - chủ Mây Farm (TP.HCM).

Với mô hình farm trải nghiệm, việc khách tham quan, chụp ảnh vốn đã là hoạt động thường xuyên. Tuy nhiên, dịp Tết Nguyên đán 2026, lượng khách có nhu cầu chụp ảnh cùng ngựa ghi nhận tăng rõ rệt.

Khách đến farm có thể trực tiếp vào khu chuồng để chụp ảnh cùng ngựa, nhưng luôn có nhân viên đi kèm. “Điều này nhằm đảm bảo an toàn cho cả khách và vật nuôi”, anh Khoa nhấn mạnh.

Trong số ba “KOL” của farm mùa Tết năm nay, bé ngựa Sữa là cái tên được gọi nhiều nhất. Gắn liền với concept chụp ảnh “xe gió”, Sữa gần như xuất hiện đều đặn mỗi ngày và trở thành “gương mặt quen” với khách chụp hình. Lịch “lên hình” của bé được thông báo công khai trên fanpage, bắt đầu từ 16h hằng ngày; riêng cuối tuần, khung giờ này được kéo dài để phục vụ lượng khách đông. “Bé Sữa quen người, tính cách hiền và hợp tác tốt khi chụp ảnh, nên thường được ưu tiên cho các concept đông khách, vừa vui mà vẫn đảm bảo an toàn”, anh Khoa chia sẻ.

Theo thống kê, sự thay đổi này nhanh chóng mang lại hiệu ứng rõ rệt.

"Lượng khách tăng khoảng 30-50% mỗi ngày. Riêng vào cuối tuần, đặc biệt là thứ 7 và Chủ nhật, lượng khách có thể tăng hơn 30% so với ngày thường", anh Khoa nói.

Bé ngựa tên Sữa - là KOL của farm, được chủ đầu tư cho một bộ đồ đặt may riêng.

Những bức ảnh khách hàng chụp với bé Sữa

Tuy nhiên, dù lượng khách tăng mạnh, Mây Farm không thu thêm phí đối với khách tham quan chụp ảnh cùng ngựa. Điều này đồng nghĩa, việc đông khách không kéo theo mức tăng doanh thu tương ứng.

Hiện Mây Farm đang chăm sóc ba chú ngựa gồm Trà, Sữa và Xích Thố, được nhận nuôi từ năm 2024. Nói về chi phí duy trì, anh Khoa cho biết khẩu phần ăn của ngựa gồm rơm, cỏ tươi và cám, với tổng chi phí nuôi ba con mỗi tháng khoảng 4,5 triệu đồng hoặc hơn. “Chưa kể những thời điểm phải tiêm phòng, xổ giun định kỳ, chi phí sẽ tăng lên đáng kể ”, anh nói thêm.

Không chỉ các farm mở cửa miễn phí cho khách tham quan, nhiều đơn vị cho thuê ngựa chuyên nghiệp cũng ghi nhận nhu cầu tăng mạnh trong dịp cận Tết.

Tại Vietgangz Horse Club (TP.HCM), anh Nguyễn Mạnh Hùng - phụ trách marketing và quản lý vận hành cho biết, cơ sở đã hoạt động hơn 3 năm, với tổng diện tích gần 10.000 m2, triển khai đa dạng dịch vụ như cưỡi ngựa trải nghiệm, cho thuê ngựa chụp hình, kết hợp mô hình camping.

Riêng dịp Tết Nguyên đán năm nay, lượng khách đến chụp ảnh cùng ngựa hoặc thuê ngựa ra ngoài thực hiện các bộ ảnh Tết tăng rõ rệt so với những năm trước . “Từ thời điểm hiện tại đến Tết, lịch đặt gần như đã kín”, anh Hùng cho biết.

Để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho ngựa cũng như khách hàng, trung bình mỗi ngày cơ sở chỉ tiếp nhận khoảng 1-2 đoàn; vào những ngày cao điểm, con số này có thể tăng lên 3-4 đoàn. Hiện Vietgangz Horse Club đang chăm sóc và huấn luyện khoảng 25 con ngựa.

Theo anh Nguyễn Đức Trung Hậu - lễ tân tại Vietgangz Horse Club, chú ngựa được khách săn đón nhiều nhất trong mùa cao điểm năm nay là Magic, giống Friesian nhập từ Hà Lan. Giá thuê Magic lên tới 4 triệu đồng/giờ.

Anh Mạnh Hùng (bên trái) và anh Trung Hậu (bên phải) bên cạnh chú ngựa tiền tỷ - Magic, 4 triệu/giờ nhưng ai cũng muốn checkin cùng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, giá trị của chú ngựa này trên thị trường hiện dao động khoảng 2-2,5 tỷ đồng. Trong trường hợp khách có nhu cầu thuê ngựa ra ngoài để chụp hình, mức giá phổ biến từ 3-5 triệu đồng/giờ, tùy loại ngựa. Mức phí này chưa bao gồm chi phí vận chuyển; thời gian thuê được tính từ lúc ngựa rời trại đến khi quay trở lại.

“Hiện tại, ở khu vực miền Nam gần như chỉ có một chú ngựa Friesian như vậy. Magic có vóc dáng cao lớn, bộ lông dày và đẹp nên được nhiều ê-kíp quay phim, chụp ảnh lựa chọn” , anh Hậu chia sẻ.

Với khách trải nghiệm tại chỗ, chụp hình cùng ngựa thường có mức giá dao động từ 1-1,5 triệu đồng/giờ/người.

Theo anh Trung Hậu, chi phí nuôi ngựa cũng là một khoản đầu tư lớn: “Trung bình mỗi chú ngựa tốn khoảng 2-2,5 triệu đồng/tháng. Riêng những ngựa lớn hoặc ngựa nhập như Magic thì chi phí cao hơn, có thể trên 3 triệu đồng/tháng”, còn riêng Magic được nhập từ nước ngoài về phải ở phòng mở điều hoà liên tục, sau đó mới dần dần thích ứng với thời tiết. Ngựa được cho ăn 3 bữa chính mỗi ngày với cỏ tươi, rơm khô, cám chuyên dụng và cỏ nhập, đồng thời bổ sung canxi và vitamin tùy thể trạng từng con,... “.

Chi 10 triệu, vượt 27km chụp ảnh với ngựa Tết Bính Ngọ: “Có kỷ niệm gắn với con giáp của năm là được”

Khoảng 16h chiều, chị Nguyễn Hồng Vi Đan (phường Vũng Tàu, TP.HCM) cùng ê-kíp di chuyển quãng đường khoảng 27km, từ phường Bình Thạnh đến phường Long Phước, TP. Thủ Đức để thực hiện bộ ảnh Tết cùng chú ngựa Magic.

Chị Vi Đan - khách chụp ảnh với ngựa cho biết xem trên mạng xã hội là đã fomo liền, vốn cũng là người yêu thích chụp hình nên phải đi chụp ngay.

Lần đầu tiên chụp ảnh cùng ngựa, chị Vi Đan cho biết đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng nhằm vừa có được bộ hình ưng ý, vừa đảm bảo an toàn. “Khác với những bộ ảnh Tết trước đây chỉ chụp cùng phong cảnh hay phụ kiện, việc tương tác với ngựa đòi hỏi sự cẩn trọng nhiều hơn”, chị chia sẻ.

Theo chị Vi Đan, trước hết chị chủ động lựa chọn một studio uy tín, có ê-kíp và huấn luyện viên hỗ trợ xuyên suốt quá trình chụp để mọi khâu được đảm bảo. Về trang phục, chị chọn thiết kế áo giao lĩnh cách điệu, tay áo gọn, không có lớp khoác ngoài nhằm thuận tiện cho các động tác như pha trà, vừa giữ được tính thẩm mỹ, vừa phù hợp khi tương tác với ngựa.

“Ban đầu mình cũng khá lo vì không biết cưỡi ngựa. Nhưng khi tiếp xúc thì thấy Magic khá thân thiện. May mắn là ê-kíp rất chuyên nghiệp, có huấn luyện viên đi kèm nên biết cách điều chỉnh, xử lý nhẹ nhàng để buổi chụp diễn ra suôn sẻ” , chị nói.

Chị Vi Đan cho biết thêm, cả ê-kíp đều thống nhất quan điểm nếu ngựa không thoải mái sẽ dừng chụp ngay, tuyệt đối không tạo áp lực hay gây tổn thương cho con vật. “Nhìn chung, đây là một trải nghiệm mới và thú vị, vừa cho mình một bộ hình Tết đặc biệt, vừa giúp hiểu hơn về việc tôn trọng động vật khi tham gia các trào lưu mới”, chị chia sẻ.

Chị Vi Đan chi 10 triệu cho bộ hình này.

Nói về chi phí bỏ ra để có được bộ hình chụp với ngựa lần này, chị Vy Đan cho biết đó là 10 triệu. Theo chị là hợp lý, vì chi phí bỏ ra đã bao gồm tất tần tật từ di chuyển, makeup, trang phục (riêng lần này chị Vy Đan tự chuẩn bị), 30-60 phút chụp với ngựa. “So với trải nghiệm và chất lượng nhận được thì mình thấy xứng đáng. Cái quan trọng là có kỷ niệm, gắn với hình tượng con giáp của năm là được” , chị chia sẻ.

Hai cô bạn Kiều Dung và Tú Trinh (TP.HCM) cũng lần đầu chọn chụp ảnh với ngựa trong bộ ảnh đầu xuân năm mới vì “xem trên TikTok thấy thích quá đi, FOMO ngay nên không thể bỏ lỡ”.

Cả hai cho biết vì chụp với ngựa nên đã lựa chọn concept không quá cầu kỳ, ưu tiên sự tối giản, thoải mái để di chuyển, tạo dáng. “ Tụi mình chọn áo váy có tông màu nâu - đen, đội thêm nón cao bồi để phù hợp với concept, không quá cầu kỳ”, Tú Trinh chia sẻ.

Hai cô bạn Kiều Dung (bên trái) và Tú Trinh (bên phải).

Cả hai cho biết để đảm bảo yếu tố an toàn thì cả hai làm theo hướng dẫn của nhân viên, đứng vòng ngoài và tránh tiếp xúc trực tiếp với ngựa. Kết thúc buổi chụp, cả hai đều cho rằng số tiền bỏ ra là xứng đáng: “ Hy vọng bộ ảnh này sẽ mang lại cảm giác mới mẻ cho năm mới. Mọi năm chỉ chụp áo dài, năm nay thì khác hơn.”

Trong khi đó, tại Mây Farm của anh Nguyễn Đăng Khoa, lượng khách đi theo gia đình ghi nhận khá đông. Không chỉ là điểm vui chơi dịp cuối tuần, nơi đây còn trở thành địa điểm để nhiều chị em thoải mái chụp ảnh Tết cùng ngựa.

Chị Hải Hạnh (phường Tân Hưng, TP.HCM) cho biết biết đến xu hướng chụp ảnh với ngựa qua mạng xã hội và quyết định tìm đến tận nơi để trải nghiệm. Do chụp ảnh Tết, chị lựa chọn trang phục áo dài truyền thống.

Theo chị Hải Hạnh, việc lựa chọn những cơ sở có ngựa đã quen tiếp xúc với con người, đồng thời luôn có nhân viên hướng dẫn theo sát là yếu tố quan trọng. “Mọi người cần tuân thủ hướng dẫn để đảm bảo an toàn cho bản thân, không nên chủ quan chỉ vì muốn có hình đẹp”, chị nhấn mạnh.

Nắm bắt xu hướng này, các studio ở TP.HCM cũng “chịu khó” dẫn khách rời studio truyền thống để “lên trại” chụp ảnh cùng ngựa, đáp ứng mong muốn có bộ ảnh theo concept ngựa thật, đón Tết của khách.

Anh Khải (chủ một studio chụp hình ở TP.HCM) cho biết cứ 10 khách năm nay thì có khoảng 3-4 khách book chụp hình với ngựa.

“Cứ khoảng 10 khách thì có 3-4 khách mong muốn lựa chọn concept này. Về chi phí, các gói chụp ảnh với ngựa hiện dao động từ 10-13 triệu đồng, đã bao gồm thuê ngựa, trang phục, trang điểm, thợ chụp, ê-kíp hỗ trợ và chi phí di chuyển”, anh Khải, chủ 1 studio cho hay.

Anh Văn Toàn - HLV cưỡi ngựa.