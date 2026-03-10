2 cuộc ly hôn, 1 đúc kết: "Có những cặp đôi thể hiện hạnh phúc trên mạng, nhưng âm thầm tẩu tán tài sản vì sợ đối phương chia chác khi biến cố"

Trong số rất nhiều yếu tố của hôn nhân, tài chính thường là vấn đề nhạy cảm, ít được thảo luận một cách trực tiếp nhưng lại có sức chi phối lớn. Không ít cặp đôi từng rất yêu nhau, nhưng khi bước vào đời sống chung mới nhận ra khác biệt trong tư duy tiền bạc có thể khiến mọi thứ rạn nứt. Với nhiều người, tài chính không chỉ là chuyện chi tiêu mà còn có thể quyết định sự bền vững của một cuộc hôn nhân.

Thế nhưng trên thực tế, nhiều cặp đôi lại bước vào hôn nhân mà chưa từng ngồi lại nói rõ những nguyên tắc sống chung. Những câu chuyện quan trọng, bao gồm cả vấn đề tài chính thường không được thảo luận một cách thẳng thắn trước khi cưới. Họ mặc định rằng mọi thứ sẽ tự vận hành tốt sau hôn nhân.

Đó là một sai lầm phổ biến trước khi kết hôn và cũng trở thành nỗi tiếc nuối của nhiều người khi cuộc hôn nhân đã không thể tiếp tục.

Những trải nghiệm ấy cũng được nhắc đến trong câu chuyện của 2 người phụ nữ từng bước qua đổ vỡ hôn nhân. Khi nhìn lại hành trình đã qua, họ nhận ra rằng những khác biệt - nhất là về tiền bạc và cách nhìn nhận cuộc sống - đôi khi lại là yếu tố quyết định sự bền vững của một mối quan hệ.

Chia sẻ về trải nghiệm của mình, Bạch Dương (32 tuổi, đang sống ở Hà Nội) cho biết nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của cô kết thúc là những khác biệt sâu sắc trong tư duy tài chính.

Bạch Dương cho biết cô và bạn cũ lớn lên trong những môi trường khác nhau, được nuôi dạy những quan điểm khác nhau về tiền bạc: “Mình có quan điểm vợ nên là người quản lý tài chính, ưu tiên sự an toàn, vun vén vào các tài sản dài hạn như vàng bạc, nhà đất. Ngược lại, bạn ấy lại được lớn lên trong môi trường khác, có tư duy đàn ông phải xông pha, mạo hiểm nên phát triển số tiền đã có lên, nhân tiền lên”.

Bạch Dương

Cả hai cách nghĩ đều xuất phát từ mong muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình và con cái nhưng lại hoàn toàn trái ngược nhau. Khi có một khoản tiền lớn, người kia muốn đem đi đầu tư mạo hiểm còn Bạch Dương thì muốn chọn những kênh an toàn hơn.

“Rất buồn cười là chúng mình bắt đầu tranh luận về tiền khi... có rất nhiều tiền. Khi bọn mình không có tiền, ở nhà thuê, góp từng mấy trăm nghìn đi ăn với nhau thì lại rất vui. Khi đứng trước một số tiền lớn, ai cũng muốn giành quyền kiểm soát về mình” - Bạch Dương nói.

Đến khi xảy ra mâu thuẫn cô cũng mới nhận ra tài chính là một vấn đề khá lớn trong hôn nhân, quyết định đến 50 - 60% hạnh phúc, ngoài tình yêu và sự đồng hành: “Mình nhận ra ‘một túp lều tranh hai trái tim vàng’ giờ không còn đúng nữa. Mình phải tìm được người có cùng tư duy tài chính với mình bởi tài chính trong hôn nhân phản ánh cách quản lý cuộc sống, cảm giác an toàn, tham vọng tương lai và mức độ tình yêu thật sự của hai người.

Có những cặp đôi luôn thể hiện hạnh phúc trên mạng, nhưng đằng sau lại âm thầm dùng mánh khóe để tẩu tán tài sản, sang tên cho người thân vì sợ đối phương chia chác khi có biến cố. Khi ấy, tiền bạc trở thành cái ‘kính chiếu yêu’ cho thấy họ chỉ đang yêu giả vờ hoặc yêu có tính toán”.

Cũng đổ vỡ ở tuổi 30, Thuỳ Dung (32 tuổi, đang sống ở Bắc Ninh) có cùng quan điểm này. Cô tin rằng tình cảm và tài chính là hai thứ này không thể tách rời, là điều kiện để hình thành và duy trì hôn nhân. Khi một trong hai yếu tố này không tồn tại hoặc mất cân bằng, rất khó để hôn nhân có thể bền vững.

Thuỳ Dung

Theo Thuỳ Dung, quan điểm "chỉ cần tình yêu, không quan trọng tiền bạc" hiện nay không còn phù hợp. Bởi vì nhu cầu và điều kiện sống của con người ngày càng cao. Để đáp ứng những điều đó, ít nhất mỗi người cần có một nền tảng kinh tế nhất định.

“Khi điều kiện kinh tế được đảm bảo, cả hai mới có thể cảm thấy thoải mái và an toàn để nghĩ đến những chuyện xa hơn như sinh con, nuôi dạy con cái hay phát triển bản thân. Còn nếu cuộc sống của hai người chỉ xoay quanh chuyện cơm áo gạo tiền, đến một lúc nào đó tình yêu cũng sẽ dần cạn kiệt.

Ngược lại, nếu trong hôn nhân hai người đến với nhau chỉ vì tiền mà không có tình cảm, chắc chắn cũng sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề. Khi đó giữa họ không có sự gắn kết thật sự, cuộc sống chung dễ biến thành một mối quan hệ mang tính “hợp đồng”.

Vì vậy trong hôn nhân, hai yếu tố quan trọng nhất vẫn là tình cảm và tài chính. Đây cũng là những điều mà các cặp đôi cần thẳng thắn chia sẻ, quan sát và tìm hiểu ở nhau ngay từ khi còn trong giai đoạn tìm hiểu”.

Nhìn rộng ra, Bạch Dương cho rằng quan điểm “môn đăng hộ đối” mà người xưa từng đề cập bây giờ cần nói đến cả sự tương đồng về tư duy tài chính, quan điểm sống và mục tiêu sống của hai người vì:

“Theo mình, trong hôn nhân tình yêu, tài chính và sự ‘môn đăng hộ đối’ đều rất quan trọng. Vợ chồng giống như hai người cùng ngồi trên một con thuyền giữa biển. Mỗi người cầm một mái chèo, cùng chèo về một hướng. Dù có chuyện gì xảy ra thì vẫn phải cùng nhau vượt qua. Không thể vừa mới có sóng nổi lên, một người đã vội nhảy xuống biển để thoát thân trước”.