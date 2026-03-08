CLIP 2 người phụ nữ ly hôn ở tuổi 30: Kết hôn năm 25 tuổi nhầm người, không bằng 40 tuổi mới cưới nhưng đúng “chân ái”

Ly hôn ở độ tuổi 30 không phải là kết thúc mà là điểm khởi đầu. Có người cảm giác như bỏ xuống khỏi vai mình một quả tạ nặng nề, ra biển khóc bằng hết nước mắt rồi quay về; sống lại cuộc đời khác. Có người thấy mình lọt thỏm trong những câu hỏi chông chênh: Ủa, mình cũng đâu có tồi tệ lắm đâu, sao lại ra nông nỗi này?...

Bạch Dương và Thùy Dung, đều trải qua sóng gió hôn nhân ở độ tuổi 30 - thời điểm mà có thể nhiều người vẫn cho là “quá trẻ để tan vỡ”. Nhưng chẳng có khuôn mẫu nào cho biến cố! Bước qua giai đoạn chông chênh, cả 2 đã nhìn nhận lại những điểm chưa hoàn hảo trong hôn nhân, cách ứng xử với người cũ cho đến việc nuôi dạy con.

Và quan trọng nhất, họ nhận ra mình muốn yêu lại, không phải yêu một ai khác, mà là yêu chính mình.

“Thông báo ly hôn lên mạng, nhiều người khuyên tôi xóa bài đi để còn ‘có cửa quay lại’”

Chào Bạch Dương và Thùy Dung,

Giữa ngày cưới và ngày ly hôn, 2 cột mốc tưởng chừng đối lập, điều gì đã thật sự xảy ra với các chị?

Bạch Dương: Tôi cưới vì "bác sĩ bảo cưới" (cười). Tất nhiên chúng tôi có yêu nhau nhưng tôi chưa thật sự hình dung những điều sẽ đến với mình sau đám cưới. Rồi tôi ly hôn, đó kiểu chông chênh: “Ủa? Alo? Mình cũng đâu có tồi tệ lắm đâu, sao lại ra nông nỗi này? Đối phương cũng đâu có gì quá đáng, sao hai người lại không thể đi cùng nhau?”.

Và ở hiện tại, tôi muốn nếu có lần kết hôn tiếp theo, tôi sẽ có đủ kiến thức để thấu hiểu bản thân và đối phương thay vì chỉ yêu một cách bản năng.

Thuỳ Dung: Còn tôi, đến 28 tuổi, đã yêu 8 năm thì cưới thôi. Thời điểm đó, mọi người xung quanh đều nói “đây là thời điểm phù hợp nhất”. Bản thân mình cũng thấy ổn, nên tôi cũng không nghĩ quá nhiều, vậy là cưới.

Sau khi ly hôn, tôi thở phào một cái.

Đó là cảm giác giống như trút được gánh nặng nghìn cân trên vai. Tôi đặt một chuyến du lịch riêng cho 2 mẹ con trong vài ngày mà không cho ai biết, kể cả gia đình và bạn bè. Tôi đã khóc rất nhiều và bỏ lại mọi tiêu cực ngoài biển…





Trước khi cưới, cả 2 chị và người cũ có từng thật sự nói với nhau về những nguyên tắc cốt lõi để sống cùng nhau?

Bạch Dương: Cay đắng, đây lại chính là lý do khiến chúng tôi ly hôn. Cả hai chưa hề "làm luật" hay đặt ra quy tắc chung cho "cuộc chơi" hôn nhân này diễn ra thế nào. Lúc đó, tôi mới 26 - 27 tuổi… Tôi khá tiếc nuối về điều đó!

Thùy Dung: Tôi từng mặc định rằng những điều tốt đẹp đang có giữa hai người sẽ tự nhiên tiếp tục, rằng mọi thứ sẽ ổn và sẽ không có biến cố gì xảy ra. Vì vậy, trước khi cưới, chúng tôi chưa bao giờ thật sự ngồi lại để thỏa thuận hay chia sẻ thẳng thắn với nhau về những vấn đề của hôn nhân.

Chỉ đến khi đã trải qua rồi, tôi mới hiểu rằng hôn nhân cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc, giống như một cuộc đầu tư của cả hai người. Việc chỉ đơn giản nghĩ rằng “đến tuổi thì cưới” hóa ra lại là một sai lầm, và cũng là bài học lớn nhất mà tôi rút ra cho mình.

Khi nào một người phụ nữ hiểu rằng cuộc hôn nhân của mình không còn có thể giữ được nữa?

Thùy Dung: Thời điểm đó con tôi mới 4 tháng tuổi, còn tôi ở nhà chăm con. Tôi rất sợ hãi và hoang mang, không biết nếu dừng lại thì con sẽ ra sao, gia đình sẽ thế nào. Vì vậy, tôi đã thỏa hiệp và cho đối phương thêm nửa năm cơ hội. Nhưng người muốn vun đắp chỉ có mình tôi, còn họ thì vẫn trượt dài trong vấn đề của bản thân. Khi ấy tôi tự nhủ: “Tôi sẽ cố gắng cho đến khi không thể cố được nữa thì thôi.”

Khi cảm thấy mình đã làm tròn bổn phận của một người vợ, một người mẹ, một người con dâu, tôi chọn rời đi. Tôi cũng quyết định công khai câu chuyện ly hôn của mình lên mạng xã hội. Nhiều người khuyên tôi nên xóa bài để còn “có cửa quay lại”, hoặc ít nhất là giữ thể diện cho gia đình. Nhưng tôi chỉ trả lời: “Mặt mũi em vẫn ở đây. Em đăng lên để mọi người đừng hỏi nữa, vì với em thế là xong rồi.”

Thực ra không ai chịu uất ức mà muốn im lặng cả. Có người im lặng với xã hội, nhưng cả đời lại dằn hắt, nhắc đi nhắc lại lỗi lầm ấy với người thân. Tôi thì chọn nói ra một lần, để sau này không phải nhắc lại trong sự nặng nề nữa.

Bạch Dương: Chúng tôi ly thân một năm trước khi chính thức ly hôn. Trong quãng thời gian đó, cả hai đều muốn hàn gắn, hứa sẽ thay đổi và cố gắng tìm một “điểm giữa”. Nhưng niềm tin và tư duy về tiền bạc là thứ rất khó thay đổi. Đến lần xung đột thứ hai, vẫn là câu chuyện kinh tế, và khi ấy tôi hiểu rằng cả hai đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể dung hòa.

Trước đây tôi từng coi nhẹ chuyện tiền bạc, nghĩ rằng đã yêu nhau đến thế thì làm sao lại cãi nhau vì vài đồng tiền. Nhưng khi mâu thuẫn thật sự xảy ra, tôi mới hiểu tài chính thực ra chi phối đến 50 - 60% hạnh phúc hôn nhân, bên cạnh tình yêu và sự đồng hành.

“Tôi thấy mình may mắn khi ly hôn ở tuổi 30, chứ đến 50 mới ly hôn thì mới thật sự… dở hơi”





Sau ly hôn, làm sao để con không phải gánh nỗi buồn của người lớn?

Bạch Dương: Thời gian đầu sau ly hôn, việc chăm con một mình không hề dễ dàng. Nhiều lần đưa con đi chơi hay đi khám bệnh, nhìn những gia đình khác có đủ cả bố lẫn mẹ, tôi cũng không khỏi rưng rưng.

Lúc đó tôi chỉ nghĩ mình phải cố gắng vừa làm cha vừa làm mẹ, đồng thời giữ kết nối tích cực với bố của bé. Chúng tôi không gọi điện hay nhắn tin hằng ngày, nhưng những chuyện liên quan đến con thì vẫn trao đổi với nhau rất thiện chí.

Hiện tại cả hai vẫn chưa có mối quan hệ mới. Tôi vẫn facetime để con nói chuyện với bố, vì bé mới 5 tuổi và vẫn chưa nhận ra bố mẹ đã ly hôn. Khoảng một đến hai tháng, chúng tôi vẫn cùng đưa con đi chơi. Tôi chỉ mong sự hiện diện của cả bố và mẹ, dù không còn là vợ chồng, vẫn có thể giúp con cảm thấy tuổi thơ của mình đủ đầy.

Thùy Dung: Nhiều người bảo tôi “dị”, nhưng tôi nghĩ cần tách bạch rõ ràng: mối quan hệ vợ chồng có thể đã kết thúc, nhưng quan hệ bố - con hay mẹ - con thì vẫn còn. Trên pháp luật, họ vẫn là bố của con tôi. Vì vậy tôi vẫn thoải mái để họ gặp con, chỉ là phải có một giới hạn rõ ràng rằng: Chúng ta gặp nhau với tư cách những người cùng đến thăm con, chứ không phải chồng gặp vợ nữa.

Tôi thấy nhiều gia đình sau ly hôn nảy sinh mâu thuẫn kiểu cấm con gặp bố mẹ hoặc ông bà nội ngoại, vì coi đứa trẻ như “nút thắt” cuối cùng để trả đũa nhau. Nhưng đứa trẻ đâu có quyền chọn bố mẹ. Vậy tại sao khi bố mẹ chia tay, con lại phải chịu thêm một tổn thương nữa?

Sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ ở tuổi 30, điều khó nhất để bắt đầu lại là gì?

Bạch Dương: Tôi thấy mình may mắn khi ly hôn ở tuổi 30. Nếu phải ly hôn ở tuổi 50 thì mới thật sự… dở hơi. Khi đó mình đã già, đã xấu, cũng không còn nhiều nhiệt huyết để kiếm tiền hay làm lại từ đầu nữa. Còn bây giờ, tôi vẫn còn thời gian, còn sức khỏe, còn năng lượng để bắt đầu lại.

Thùy Dung: Tình cờ đúng vào thời điểm chia tay, tôi đọc báo và thấy những câu chuyện về các cụ 70 - 80 tuổi mới ly hôn. Tôi tự hỏi họ đã làm gì để vực dậy sau một cuộc hôn nhân dài như vậy. Tôi mất 10 năm gắn bó với một người, nhưng 10 năm đó cũng mua lại cho tôi những bài học mà có khi người khác phải mất cả đời mới học được. Và may mắn là ở tuổi 30, tôi đã khép lại xong chương đó của cuộc đời để sẵn sàng đón nhận những điều mới.

Vậy giờ… hôn nhân còn là điều “phải có” để cuộc sống trọn vẹn, để gắn với định nghĩa “sự ổn định”?

Bạch Dương: Tôi nghĩ chưa chắc hôn nhân đã là sự ổn định. Nếu thật sự ổn định thì có lẽ tôi đã không ngồi ở đây. (cười)

Tôi thấy nhiều người khi còn độc thân thì xinh đẹp, vui vẻ, nhưng sau khi kết hôn lại trở nên buồn chán, căng thẳng. Cũng có người sau ly hôn tuyên bố: “Cuộc đời này không bao giờ lấy chồng nữa”, hay bắt đầu nói những câu kiểu “đàn ông thế này, đàn ông thế kia”… Nhưng tôi vẫn luôn tin vào tình yêu.

Niềm tin đó phần nào đến từ hình mẫu hạnh phúc của bố mẹ tôi. Tôi tin rằng có một người bạn đồng hành trong đời là điều rất quý giá và cần thiết. Đó là người để mình cùng sống một cuộc sống trọn vẹn hơn, cùng yêu thương nhau nhiều hơn, chứ đừng coi kết hôn chỉ là một cái đích để ổn định.

Thùy Dung: Thế hệ trước coi kết hôn là sự ổn định vì cuộc đời của người phụ nữ khi ấy gần như chỉ xoay quanh chồng con. Nhưng xã hội bây giờ đã khác. Phụ nữ và đàn ông đều có vai trò tương đương, cả trong sự nghiệp lẫn việc nuôi dạy con cái.

Phụ nữ hiện đại biết yêu bản thân và có mục đích sống rõ ràng hơn. Với tôi, hôn nhân chỉ là một phần của cuộc đời, không phải thứ để đánh cược cả cuộc đời. Nếu hạnh phúc thì mình tận hưởng, còn nếu đổ vỡ thì mình có quyền dừng lại để tìm kiếm một hạnh phúc khác.

Kết hôn năm 25 tuổi nhưng nhầm người đôi khi không bằng 40 tuổi mới kết hôn lần đầu nhưng chọn đúng “chân ái”. Vì vậy khi còn độc thân, hãy cứ trải nghiệm và lựa chọn. Nhưng khi đã bước vào hôn nhân, hãy nghiêm túc xem đó như một “cuộc đầu tư”, nơi cả hai phải dồn tâm trí và công sức để gặt hái kết quả.

Người đàn ông như thế nào mới được các chị “chấm”?

Bạch Dương: Hiện tại tôi đang tận hưởng cuộc sống độc thân và chưa thấy việc hẹn hò là điều cần thiết. Nhưng nếu nghĩ đến một tiêu chuẩn cho tương lai, tôi mong đó sẽ là người hội tụ đủ đạo đức, trí tuệ và có sự đồng điệu với tôi về nhân sinh quan cũng như tư duy tài chính.

Thùy Dung: Cuộc hôn nhân trước đây với tôi đã là một “kho tàng” bài học quá đầy. Vì vậy nếu có ai đó bước vào cuộc đời mình sau này, người đó ít nhất phải cùng tư duy và định hướng sống với tôi. Nếu chỉ lặp lại những bài học cũ, thì đó không phải là bắt đầu lại, mà chỉ là một vết trượt dài.

Chúc Thuỳ Dung và Bạch Dương một ngày 8/3 ý nghĩa!

Thuỳ Dung: (Cười) Cảm ơn vì lời chúc! Đã lâu rồi tôi không nhận hoa từ đàn ông, nhưng lại nhận rất nhiều hoa và quà từ những người phụ nữ xung quanh hoặc tự tạo cho mình một niềm vui cũng là cách biết sống hạnh phúc hơn.

Bạch Dương: Với tôi, 8/3 trở nên ý nghĩa hơn từ khi làm mẹ, vì khi đó tôi mới thật sự cảm nhận được thiên chức và trách nhiệm của một người phụ nữ. Và có một lý do khá hài hước nữa là trước đây trong hôn nhân tôi chỉ nhận một món quà, còn bây giờ thì… nhận được rất nhiều quà.