Mở tiệc mời bạn cũ đến họp lớp sau 20 năm, hóa đơn hết 190 triệu đồng, người đàn ông về bị xóa khỏi nhóm chat, không ai gặp lại

Ông Triệu, sống tại tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), hiện giữ chức giám đốc hành chính tại một công ty tư nhân với mức thu nhập khá cao. Sau hai thập kỷ kể từ ngày tốt nghiệp đại học, ông nảy ra ý tưởng tổ chức một buổi họp lớp để gặp lại những người bạn cũ.

Trong nhóm chat chung của lớp, ông hào hứng gửi lời mời tới tất cả mọi người. Ông nhấn mạnh đây là dịp đặc biệt để cả lớp sum họp sau nhiều năm xa cách. Đồng thời, ông cũng bày tỏ mong muốn được “bao trọn” chi phí bữa tiệc như một cách thể hiện tình cảm và sự trân trọng với bạn bè.

Lời mời nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình. Không ít bạn học cũ dù đang sinh sống ở những thành phố khác trong tỉnh vẫn sẵn sàng đặt vé tàu cao tốc tới Thanh Đảo để tham dự buổi gặp mặt.

Để buổi họp lớp trở nên đáng nhớ, ông Triệu chọn tổ chức tại một nhà hàng cao cấp nổi tiếng ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Đây được xem là một trong những địa điểm sang trọng bậc nhất tại địa phương, chuyên phục vụ các món hải sản tươi sống.

Theo thông tin từ nhà hàng, mức giá trung bình cho mỗi suất ăn tại đây khoảng 899 NDT (hơn 3,3 triệu đồng). Thanh Đảo vốn là thành phố du lịch biển nổi tiếng nên giá các món đặc sản thường cao hơn nhiều khu vực khác. Trong đó, nhà hàng Elite Club gần như là lựa chọn thuộc nhóm đắt đỏ nhất.

(Ảnh minh họa)

Tối hôm đó, tổng cộng 24 người, bao gồm cả ông Triệu, cùng tụ họp quanh bàn tiệc. Với vai trò chủ nhân buổi gặp gỡ, ông muốn chiêu đãi bạn bè những món ngon nhất của địa phương.

Thực đơn được chuẩn bị khá phong phú với nhiều loại hải sản cao cấp như hải sâm, bào ngư và tôm hùm. Không khí bữa tiệc ban đầu rất vui vẻ. Mọi người vừa thưởng thức món ăn vừa trò chuyện rôm rả, ôn lại những kỷ niệm thời sinh viên sau nhiều năm xa cách.

Theo tính toán ban đầu của ông Triệu, tổng chi phí bữa tiệc sẽ vào khoảng 21.000 NDT (gần 80 triệu đồng), dựa trên mức giá trung bình của nhà hàng và số lượng khách tham dự.

Tuy nhiên, điều ông Triệu không lường trước là trong lúc dùng bữa, nhiều người đã gọi thêm các món hải sản đắt tiền, đặc biệt là cua hoàng đế - một trong những đặc sản nổi tiếng nhưng cũng có giá cao tại Thanh Đảo. Loại cua này có giá khoảng 300 NDT/kg (hơn 1 triệu đồng). Với những con lớn, giá có thể lên tới 1.000 NDT mỗi con (hơn 3,8 triệu đồng), tùy kích thước.

Chỉ đến khi nhân viên mang hóa đơn tới, ông Triệu mới thực sự bất ngờ khi tổng số tiền phải thanh toán lên tới 50.000 NDT (khoảng 190 triệu đồng), cao gần gấp đôi so với dự kiến ban đầu. Sau khi xem lại chi tiết hóa đơn, ông nhận ra nhóm đã gọi hơn 20 con cua hoàng đế, khiến chi phí bữa ăn tăng mạnh.

Đứng trước khoản thanh toán lớn ngoài dự tính, ông Triệu bắt đầu cảm thấy áp lực. Sau một hồi suy nghĩ, ông đứng dậy và đề nghị mọi người cùng chia đều số tiền bữa ăn.

Đề nghị này khiến nhiều người bất ngờ, bởi trước đó ông từng khẳng định sẽ chi trả toàn bộ chi phí cho buổi họp lớp. Tuy nhiên, để tránh tạo ra không khí căng thẳng ngay tại bàn tiệc, phần lớn bạn bè vẫn đồng ý góp tiền dù trong lòng không được vui.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, mọi người chào nhau ra về. Điều khiến ông Triệu bất ngờ hơn là khi về tới nhà, ông phát hiện mình đã bị loại khỏi nhóm chat chung của lớp. Không chỉ vậy, nhiều người tham dự buổi tiệc cũng chặn liên lạc với ông.

Từ một cuộc hội ngộ được mong chờ sau 20 năm, buổi họp lớp kết thúc trong sự khó xử, thậm chí khiến mối quan hệ giữa những người bạn cũ trở nên rạn nứt.

(Ảnh minh họa)

Câu chuyện sau đó nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc và thu hút hàng nghìn bình luận tranh luận. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng với vai trò là người mời, ông Triệu nên chuẩn bị ngân sách kỹ lưỡng hơn và giữ lời hứa “bao trọn” bữa tiệc để tránh khiến khách cảm thấy khó xử. Việc bất ngờ đề nghị chia tiền sau khi bữa ăn kết thúc bị xem là thiếu tinh tế.

Trong khi đó, một số ý kiến khác lại bày tỏ sự thông cảm. Theo họ, 50.000 NDT là con số khá lớn cho một bữa ăn, ngay cả đối với người có thu nhập cao. Việc một mình chi trả toàn bộ khoản tiền này có thể tạo ra áp lực tài chính đáng kể.

Dù vậy, nhiều người cho rằng cách xử lý tình huống của ông Triệu chưa thực sự khéo léo. Nếu dự đoán chi phí có thể phát sinh cao, ông nên trao đổi trước với mọi người hoặc thống nhất rõ ràng về thực đơn.

(Theo Baijiahao)