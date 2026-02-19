21 giờ 38 phút chồng đi họp lớp về xách theo một túi bóng đen to đùng, thứ bên trong khiến vợ tái xanh mặt

Mùng 3 Tết, với nhiều gia đình, là thời điểm không còn quá tất bật như hai ngày đầu năm nhưng cũng chưa thực sự quay lại nhịp sinh hoạt bình thường. Người lớn bắt đầu thảnh thơi hơn, trẻ con thì mệt vì ăn uống, đi chơi liên tục.

Ảnh minh họa.

Gia đình Tú Linh cũng như vậy. Mùng 3 năm ấy, cả nhà không đi chúc Tết xa, chỉ ở nhà nghỉ ngơi, ăn uống nhẹ nhàng. Tú Linh là con dâu, đã có hai con nhỏ, sống chung với bố mẹ chồng. Cô vốn là người sống khá nguyên tắc, đặc biệt là trong chuyện sinh hoạt gia đình, nhưng ngày Tết, cô cũng chủ động mềm mỏng hơn.

Buổi chiều mùng 3, Tú Linh cùng mẹ chồng bàn nhau nấu một nồi lẩu đơn giản. Không phải mâm cao cỗ đầy, chỉ là bữa tối quây quần cho ấm cúng. Khoảng gần 17h, chồng cô nói sẽ ra ngoài tập thể dục một chút cho nhẹ người, tiện đường ghé siêu thị mua thêm cà chua và ít rau xanh. Trước khi đi, anh còn nói rõ: “Em cứ chuẩn bị trước đi, 19h anh về là ăn được.”

Ngày Tết, Tú Linh không nghi ngờ, cũng không hỏi thêm. Với cô, chuyện chồng đi tập thể dục rồi mua ít đồ ăn là điều quá bình thường. Bố mẹ chồng cũng không có ý kiến gì, chỉ dặn ăn sớm kẻo muộn.

Thế nhưng, khi đồng hồ chỉ đúng 19h, chồng cô vẫn chưa về. Tú Linh nghĩ chắc anh ghé siêu thị đông người nên về muộn chút. Cô tiếp tục nấu nướng, dọn bàn, nồi lẩu bắt đầu sôi nghi ngút. Hai đứa trẻ chạy quanh nhà, vừa chơi vừa hỏi bao giờ được ăn.

19h30 trôi qua, rồi 20h. Nồi lẩu phải tắt bớt lửa vì để lâu. Không khí trong nhà bắt đầu chùng xuống. Tú Linh gọi điện cho chồng, nhưng không ai nghe máy. Nhắn tin thì chỉ thấy trả lời ngắn gọn: “Anh đang trên đường về.” Tin nhắn đến nhanh, nhưng người thì không thấy đâu.

Bố mẹ chồng không nói gì, nhưng sự sốt ruột hiện rõ trên nét mặt. Ngày Tết, không ai muốn cằn nhằn hay to tiếng, nhưng việc cả nhà ngồi chờ một người quá lâu vẫn khiến bữa cơm mất đi không khí vui vẻ ban đầu. Hai đứa trẻ bắt đầu kêu đói, rồi mệt, rồi cáu gắt.

Ảnh minh họa.

Đến hơn 21h, Tú Linh không còn sốt ruột nữa, mà chuyển sang lo lắng. Đi tập thể dục và mua rau không thể lâu đến vậy. Cô gọi điện liên tục, nhưng vẫn không có hồi âm. Cảm giác bất an xen lẫn bực bội bắt đầu dâng lên, nhưng trước mặt bố mẹ chồng, cô vẫn cố giữ im lặng.

Đúng 21h38, khi cả nhà gần như đã chấp nhận việc bữa cơm Tết bị phá hỏng, cửa nhà bật mở. Chồng Tú Linh bước vào, vẻ mặt có chút lúng túng, trên tay xách theo một túi bóng đen to đùng. Anh đặt túi lên bàn ăn, nói qua loa: “Anh mua rau về rồi đây.”

Tú Linh tiến lại gần, mở túi ra. Chỉ trong khoảnh khắc nhìn thấy bên trong, cô gần như đứng sững. Cà chua đã dập nát hoàn toàn, nước đỏ loang ra đáy túi, rau xanh thì héo rũ, úa màu, có mùi ẩm khó chịu. Rõ ràng, mớ rau này đã bị nhốt kín trong túi suốt nhiều giờ liền.

Khoảnh khắc ấy, Tú Linh không nổi giận ngay. Cô tái mặt, bởi trong đầu đã xâu chuỗi được mọi chuyện. Không thể có chuyện đi tập thể dục và mua rau mà đến hơn 9 giờ tối mới về, lại còn mang về một túi thực phẩm hỏng như vậy.

Trước ánh mắt của cả gia đình, đặc biệt là bố chồng đang ngồi lặng lẽ một góc bàn, người chồng cúi đầu thú nhận: anh đã đi họp lớp từ chiều mùng 3 Tết. Vì sợ vợ không đồng ý, anh nói dối là đi tập thể dục. Rau và cà chua được mua từ trước, bỏ sẵn trong túi bóng rồi để trong cốp xe. Buổi họp lớp bắt đầu từ khoảng 16h, dự định 19h sẽ về nhà như đã nói, nhưng vì gặp lại bạn bè cũ, nói chuyện quá vui nên anh nán lại đến gần cuối buổi, khi đã hơn 21h mới vội vã ra về.

Trong lúc anh vui vẻ bên bạn bè, ở nhà, vợ con và bố mẹ vẫn ngồi chờ một bữa cơm mùng 3 Tết. Nồi lẩu nguội dần, trẻ con đói lả, còn túi rau thì hỏng hoàn toàn.

Tú Linh nghe xong, không quát mắng, cũng không làm ầm lên. Cô chỉ nói chậm rãi, đủ để cả nhà nghe rõ: anh hoàn toàn có thể đi họp lớp, cô chưa từng cấm cản, kể cả trong ngày Tết. Nhưng điều khiến cô không thể chấp nhận là việc nói dối và để cả gia đình chờ đợi trong vô vọng suốt nhiều tiếng đồng hồ.

Nói xong, Tú Linh lặng lẽ dọn dẹp bàn ăn, nấu mì cho hai đứa trẻ ăn tạm. Cô không khóc, cũng không cằn nhằn thêm, nhưng sự mệt mỏi hiện rõ trong từng cử chỉ.

Ảnh minh họa.

Suốt câu chuyện, bố chồng Tú Linh gần như không nói gì. Ông nhìn túi rau hỏng, nhìn các cháu ăn mì trong im lặng, rồi cúi đầu thật lâu. Cuối cùng, ông quay sang con trai, nói một câu ngắn gọn nhưng dứt khoát: con dâu làm như vậy là đúng. Ngày Tết càng phải giữ chữ tín, giữ trách nhiệm với gia đình.

Câu nói ấy khiến căn nhà im lặng hoàn toàn. Người chồng không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ thu dọn túi bóng đen, gương mặt không còn vẻ thoải mái như lúc bước vào.

Sau mùng 3 Tết hôm đó, Tú Linh cho biết chồng cô đã chủ động xin lỗi và thay đổi. Không phải vì bị mắng hay vì bố mẹ can thiệp, mà vì lần đầu tiên anh thực sự nhìn thấy hậu quả của sự vô tâm và một lời nói dối tưởng như rất nhỏ. Với Tú Linh, bữa cơm mùng 3 Tết năm ấy không chỉ là một buổi tối muộn, mà là bài học rõ ràng rằng trong gia đình, sự đúng giờ, trung thực và tôn trọng nhau luôn quan trọng hơn bất kỳ cuộc vui nào bên ngoài.