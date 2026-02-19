Từ mùng 3, nên ngừng chi 3 khoản này nếu không muốn áp lực cả tháng

Dưới đây là 3 khoản nên dừng lại từ mùng 3 nếu không muốn cả tháng sau phải siết chặt chi tiêu.

1. Ngừng chi vì sĩ diện

Sau hai ngày chúc Tết, việc so sánh bắt đầu xuất hiện rõ hơn: Nhà này đãi lớn hơn. Nhà kia lì xì cao hơn. Người khác mua sắm nhiều hơn.

Từ mùng 3 trở đi, hãy dừng mọi khoản chi chỉ để "giữ hình ảnh".

- Không cần tăng thêm phong bao vì nghe người khác nói.

- Không cần mua thêm quà chỉ vì thấy thiếu tự tin.

- Không cần đãi tiệc lớn chỉ để không "thua kém".

Sĩ diện thường khiến ví tiền trả giá lâu hơn cảm xúc vài phút.

2. Ngừng mua sắm "ăn theo không khí Tết"

Mùng 3 là lúc nhiều người bắt đầu đi siêu thị, trung tâm thương mại "cho có không khí". Và chính những khoản mua thêm này mới khiến ngân sách đội lên:

- Thêm hộp bánh dù nhà vẫn còn.

- Thêm bộ đồ mới dù chưa thực sự cần.

- Thêm vài món trang trí vì thấy giảm giá.

Nếu đã chi đủ trong hai ngày đầu năm, mùng 3 nên là thời điểm dừng lại, không phải mở rộng danh sách mua sắm.

Hãy tự hỏi: Món này có thật sự cần sau Tết không?

3. Ngừng ăn uống ngoài kế hoạch

Sau chuỗi ngày tiếp khách, nhiều gia đình có xu hướng:

- Đi ăn hàng vì "ngại nấu".

- Rủ nhau cà phê, tụ tập thêm vài vòng.

- Gọi đồ online vì tiện.

Những khoản này riêng lẻ không lớn. Nhưng cộng lại trong tuần đầu năm có thể bằng nửa tiền điện nước cả tháng.

Mùng 3 nên là ngày bắt đầu quay về bữa cơm đơn giản tại nhà. Vừa nhẹ bụng, vừa nhẹ ví.

Vì sao phải "hãm phanh" từ mùng 3?

Tháng Giêng còn dài. Trong khi:

- Lương mới chưa về.

- Phí sinh hoạt quay lại bình thường.

- Các khoản đầu năm như học phí, sinh hoạt phí bắt đầu xuất hiện.

Nếu không dừng nhịp chi tiêu từ mùng 3, áp lực tài chính thường đến rất nhanh vào giữa tháng.

Tết vui - nhưng ví cũng cần được thở

Mùng 3 là ngày chuyển nhịp. Không cần cắt hết mọi chi tiêu, nhưng cần biết đâu là ranh giới.

Dừng chi vì sĩ diện. Dừng mua vì cảm xúc. Dừng ăn uống ngoài kế hoạch.

Giữ được 3 điểm này, bạn sẽ bước qua tháng Giêng với tâm thế ổn định hơn rất nhiều.

Vì áp lực tài chính đầu năm hiếm khi đến từ một khoản lớn – mà đến từ nhiều khoản nhỏ không được dừng đúng lúc.