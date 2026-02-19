Danh tính cô gái mặc váy xuyên thấu đi chúc Tết gây bùng nổ

Vào dịp đầu năm mới, mạng xã hội trở nên sôi động hơn với những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc đón Tết, chúc Tết. Những hình ảnh check-in trong những ngày này vì thế cũng dễ trở thành chủ đề bàn luận, đặc biệt khi đi kèm các lựa chọn trang phục gây chú ý.

Mới đây trên mạng xã hội Threads, một bài đăng ảnh check-in trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán bất ngờ thu hút lượng tương tác lớn. Khi ai nấy đều bị thu hút bởi chiếc váy mà chính chủ diện trong ngày đầu tiên của năm mới - đi chúc Tết. Đó là một chiếc đầm màu nâu dài ôm sát body, xong lại có phần giữa xuyên thấu, lộ vòng 2.

Ngay sau khi hình ảnh lan truyền, phần bình luận nhanh chóng “nóng lên” với hàng loạt ý kiến trái chiều. Không ít cư dân mạng cho rằng bộ váy đẹp nhưng không phù hợp với hoàn cảnh, đặc biệt là trong ngày đầu năm mới và khi đi thăm hỏi họ hàng.

"Cái đầm rất đẹp cũng rất hợp với bạn, nhưng nếu mặc vào dịp khác thì mình nghĩ nó sẽ còn đẹp hơn nữa", "Bộ này mặc đi tiệc, đi cưới thì ai nói gì nhưng mặc vào mùng 1 Tết, đi chúc Tết họ hàng hay ở nhà thì cũng bị kỳ ấy ạ", "Mặc như này ai dám chụp cùng", "Đồ đẹp, chị đẹp nhưng mà không hợp hoàn cảnh chút nào", "Đẹp nhưng phải đúng nơi đúng chỗ, không ai mặc như thế này đi chúc Tết cả",... là những bình luận của cư dân mạng.

Liên hệ với cô gái nêu trên - Nguyễn Thanh Thơm (tên thường gọi là Ri, 24 tuổi, quê ở Quảng Ngãi, Kon Tum cũ) cho biết bản thân cũng rất bất ngờ khi những hình ảnh đăng trong ngày Tết lại nhận về nhiều sự chú ý, sự việc đi xa đến vậy.

"Thậm chí có rất nhiều bình luận toxic, nói những điều không đúng về mình và chỉ trích gia đình mình.

Mình chỉ muốn nói là mình là người nghiêm túc, đàng hoàng, mong mọi người đừng nhìn vào ngoại hình hay bộ trang phục mình đang mặc để gán ghép những điều không đúng. Ai từng tiếp xúc hoặc làm việc với em đều biết mình sống và làm việc như thế nào. Mình tôn trọng mọi người, và cũng mong nhận lại sự tôn trọng", Thanh Thơm chia sẻ.

Cô cho biết hiện tại bản thân đang làm trong lĩnh vực làm đẹp, cụ thể là phun xăm thẩm mỹ ở TP.HCM. Dịp Tết này cô về quê nhà ở Quảng Ngãi (Kon Tum cũ) ăn Tết.

Theo chia sẻ, trong ngày mùng 1 Tết, gia đình Thanh Thơm chủ yếu quây quần và chúc Tết trong phạm vi nội bộ, vì vậy cô lựa chọn trang phục khiến bản thân cảm thấy tự tin và thoải mái. Gia đình cũng không có phản ứng tiêu cực trước lựa chọn này.

Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận những ý kiến góp ý từ cư dân mạng, Thanh Thơm cho biết cô đã nhìn nhận lại vấn đề và xem đây là kinh nghiệm cho bản thân. Cô hiểu rằng khi hình ảnh cá nhân được chia sẻ trên mạng xã hội, việc xuất hiện nhiều quan điểm khác nhau là điều khó tránh, đồng thời bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm và những góp ý từ cộng đồng, kể cả những ý kiến mang tính trái chiều.

Một vài hình ảnh đời thường của Thanh Thơm.

Hiện bài đăng trên Threads đã được cô gỡ xuống, trong khi một số nền tảng khác như TikTok hay Instagram vẫn còn giữ lại. Thanh Thơm cũng chủ động phản hồi một số bình luận, khẳng định cô tôn trọng ý kiến đóng góp của cộng đồng nhưng mong mọi người thể hiện quan điểm một cách văn minh, tránh công kích cá nhân.