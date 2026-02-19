Phát hiện "tiên cảnh" tuyệt đẹp cách Hà Nội chỉ 30km: Ngôi đền tựa sơn đạp thủy gây bão hội mê xê dịch đầu xuân Bính Ngọ

Chẳng cần lặn lội đến những vùng đèo núi xa xôi, ngay sát xịt trung tâm Hà Nội có một chốn bồng lai tiên cảnh đang khiến hội chị em rần rần rủ nhau đi vãn cảnh. Đó chính là đền Ứng Thiên - tọa độ tâm linh sở hữu vẻ đẹp lung linh, huyền diệu với địa thế hiếm có, hứa hẹn là điểm đến trọn vẹn cho chuyến du xuân thanh tịnh đầu năm.

Tiên cảnh đời thực trốn khói bụi ngay sát vách Thủ đô

Nằm nép mình yên bình tại thôn Đồng Âm, xã Đồng Xuân, huyện Quốc Oai, đền Ứng Thiên chỉ cách trung tâm thủ đô chừng 30km, một khoảng cách quá đỗi lý tưởng cho một chuyến "đi trốn" khói bụi ngay trong ngày. Khác với sự xô bồ của những khu du lịch sầm uất, nơi đây mang đến một cảm giác thanh tịnh và mộc mạc đến lạ kỳ ngay từ khoảnh khắc bước chân qua cổng đền.

@denungthien

Với vị trí đắc địa được thiên nhiên ôm trọn bởi thế "tựa sơn đạp thủy", lưng tựa vào núi non vững chãi, mặt hướng ra hồ Đồng Âm mênh mông gợn sóng, ngôi đền hiện lên như một bức tranh thủy mặc sống động. Kiến trúc cổ kính, rêu phong hòa quyện cùng cảnh quan xanh mướt tạo nên không gian thoát tục, khiến bất cứ ai đến đây cũng thấy lòng mình dịu lại, bao muộn phiền dường như tan biến.

Đặc biệt, bước vào không gian thờ tự, du khách sẽ không khỏi trầm trồ trước sự linh thiêng của bức tượng Ngọc Hoàng Thượng Đế uy nghi, được tạc hoàn toàn từ gốc cây gỗ mít 200 năm tuổi quý hiếm thỉnh về từ tận vùng núi non Cao Bằng. Cùng với đó, đền còn là nơi thờ Phật và Quan Hoàng Bẩy, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, cầu tài lộc, bình an của du khách thập phương mỗi độ Tết đến xuân về.

@denungthien

Khung cảnh lung linh ma mị khi màn đêm buông xuống

Nếu như ban ngày, đền Ứng Thiên khoác lên mình vẻ đẹp trầm mặc, an yên giữa thiên nhiên bao la thì khi hoàng hôn buông xuống, vạn vật lại được khoác lên một tấm áo mới mang vẻ đẹp huyền bí đến nao lòng. Vào những ngày đầu xuân năm mới, khuôn viên đền được trang hoàng vô cùng rực rỡ với muôn vàn sắc hoa đào thắm tươi bung nở xen lẫn những chiếc đèn lồng đỏ rực treo cao.

@denungthien

Từng góc nhỏ trong đền đều bắt mắt với những dải lụa thướt tha tung bay trong gió, cũng chính là nơi gửi gắm biết bao lời nguyện ước chân thành về một năm mới an khang, thịnh vượng của dòng người đổ về đây. Khi bóng tối bao trùm, hàng ngàn ánh đèn lấp lánh được thắp lên soi bóng xuống mặt hồ Đồng Âm tĩnh lặng, biến cả không gian trở thành một chốn thần tiên thực sự.

Sắc đỏ của đèn lồng hòa quyện cùng ánh sáng ấm áp hắt ra từ những gian thờ tạo nên một khung cảnh huyền ảo, ma mị nhưng cũng đầy ấm cúng. Chính vẻ đẹp lung linh ấy đã biến đền Ứng Thiên thành tọa độ thu hút đông đảo du khách thập phương và những người yêu nhiếp ảnh đến lưu lại những khoảnh khắc xuất thần mang đậm chất mộng mị, an yên của mùa xuân.

@denungthien

Hành trình thuận tiện và điểm cộng tuyệt đối từ sự minh bạch

Không chỉ ghi điểm bởi cảnh quan ngoạn mục và không gian linh thiêng, đền Ứng Thiên còn vô cùng được lòng du khách bởi sự chu đáo trong khâu quản lý. Mở cửa đón khách tham quan hoàn toàn miễn phí từ 07h sáng đến 21h tối tất cả các ngày trong tuần, nơi đây luôn dang rộng vòng tay chào đón những tâm hồn muốn tìm về chốn an yên.

@denungthien

Nỗi lo lắng muôn thuở về tình trạng "chặt chém" giá vé gửi xe mỗi dịp lễ Tết cũng được đập tan khi ban quản lý đền đưa ra chính sách vô cùng rõ ràng. Xuyên suốt từ mùng 1 đến mùng 5 Tết, toàn bộ xe máy và ô tô của du khách đều được miễn phí bến bãi hoàn toàn.

Từ mùng 6 trở đi, mức phí gửi ô tô cũng chỉ ở mức 30.000 đồng/xe, trong khi xe máy vẫn tiếp tục được miễn phí. Thậm chí vào những ngày thường, mọi phương tiện cá nhân đều không phải trả bất kỳ khoản phí trông giữ nào. Với vị trí giao thông thuận tiện kết hợp cùng cảnh sắc mãn nhãn và dịch vụ minh bạch, đền Ứng Thiên xứng đáng là điểm sáng rực rỡ trong bản đồ du xuân quanh Hà Nội dịp đầu năm 2026. Chỉ mất chưa đầy một giờ chạy xe, bạn đã có thể thả mình vào không gian đậm chất thiền, nạp đầy năng lượng tích cực cho trọn vẹn một năm bứt phá phía trước.