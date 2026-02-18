Vội đem hết 37,6 triệu tiền lì xì của con đi mua vàng trước ngày vía Thần Tài, tôi phát hiện ra chuyện chấn động của vợ

*Câu chuyện được chia sẻ trên nền tảng Douyin (tương tự TikTok ở Việt Nam) đang thu hút lượng tương tác cao.

Theo đó, ngày mùng 5 tháng Giêng âm lịch - ngày vía Thần Tài theo quan niệm của người Trung Quốc luôn là thời điểm khiến nhiều gia đình thấp thỏm. Giá vàng biến động, tin tức liên tục cập nhật, ai cũng sợ chậm một bước là “lỡ sóng”. Ở một thành phố thuộc Tân Cương, anh Trần cũng không ngoại lệ.

Ảnh minh họa.

Anh Trần là bác sĩ, công việc bận rộn, thường xuyên trực đêm, ít khi có mặt trọn vẹn trong những sinh hoạt gia đình. Tết năm nay, hiếm hoi có vài ngày rảnh, anh quyết định làm một việc mà anh tin là “hợp lý”: gom toàn bộ tiền lì xì của hai con để mua vàng trước ngày vía Thần Tài.

Tổng cộng khoảng 10 nghìn nhân dân tệ (37,6 triệu đồng tiền Việt) số tiền mừng tuổi mà con gái và con trai anh nhận được sau Tết được anh đổi sang nhân dân tệ rồi mang thẳng đến tiệm vàng. Anh sợ giá vàng tiếp tục leo thang, sợ chần chừ sẽ thiệt. Với anh, đó vừa là cách giữ tiền cho con, vừa là một quyết định đầu tư an toàn.

“Cầm túi vàng về nhà, tôi còn thấy khá tự hào. Nghĩ bụng phen này chắc vợ cũng yên tâm", anh Trần kể lại.

Nhưng phản ứng của vợ anh - chị A Mỹ lại không giống như anh tưởng. Nghe chồng hào hứng khoe vừa mua vàng bằng tiền lì xì của các con, A Mỹ im lặng vài giây rồi thở dài. Sau đó, chị nói một câu khiến anh Trần sững người: "A nh mua thêm làm gì nữa, vàng trong nhà… em bán hết rồi".

Không phải một chỉ, cũng không phải vài món trang sức lặt vặt. Theo lời A Mỹ, chị đã âm thầm mang toàn bộ số vàng vợ chồng tích cóp bấy lâu - khoảng 1,2 cây vàng đi bán đúng thời điểm giá vàng đạt đỉnh.

Số tiền thu về, chị chia làm hai phần. Một phần gửi ngân hàng để giữ an toàn, phần còn lại góp vốn đầu tư bất động sản cùng một người bạn. Kế hoạch của chị là chờ khi giá vàng hạ nhiệt sẽ tính tiếp chuyện mua lại, nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh, và chị chưa kịp hoặc chưa dám nói với chồng.

“Em không phải giấu anh vì có ý xấu. Anh đi suốt, ít khi ở nhà. Mà mỗi lần nói chuyện tiền bạc, anh lúc nào cũng tính toán rất kỹ, quản lý từng khoản. Em sợ nói ra lại thành cãi nhau" , A Mỹ phân trần.

A Mỹ làm kinh doanh buôn bán nhỏ, quen với việc xoay vòng vốn, nhìn thị trường và chớp thời điểm. Với chị, việc bán vàng khi giá đạt đỉnh là một quyết định hợp lý. Nhưng với anh Trần - người luôn tin rằng vàng là kênh tích trữ an toàn nhất đó lại là một cú sốc.

Ảnh minh họa.

“Cảm giác lúc đó không hẳn là giận. Mà là… hụt hẫng. Tôi cứ nghĩ trong nhà có chuyện gì lớn thì vợ chồng phải bàn với nhau", anh nói.

Câu chuyện của anh Trần và A Mỹ nhanh chóng lan truyền trên các diễn đàn địa phương như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng không kém phần chua chát. Trong nhiều gia đình, tiền bạc không chỉ là con số, mà còn là niềm tin, là sự đồng hành. Khi nhịp sống quá bận rộn, khi mỗi người quen đưa ra quyết định theo cách riêng, khoảng trống trong giao tiếp rất dễ xuất hiện.

Ngày vía Thần Tài trôi qua, giá vàng rồi cũng lên xuống theo thị trường. Nhưng với gia đình anh Trần, “bí mật động trời” được phát hiện hôm đó lại để lại một bài học khác: đôi khi, điều cần giữ không chỉ là vàng, mà còn là sự minh bạch và tiếng nói chung trong hôn nhân.

Nguồn: Douyin.