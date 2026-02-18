Người đàn ông 21 năm đều đặn ra thăm mộ tình đầu mỗi dịp Tết: Xúc động câu chuyện phía sau

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông ra thăm mộ bạn thân cấp 3, cũng là mối tình đầu lan truyền trên xã hội khiến nhiều người xúc động. Trong clip, người đàn ông cẩn thận dọn dẹp phần mộ, bày trái cây, cắm hoa để thắp hương cho người bạn cũ. Năm nay, anh ra thăm mộ bạn đúng dịp Valentine nên còn chuẩn bị thêm một hộp socola.

Được biết, người đàn ông trong đoạn clip là anh Phan Hùng (sinh năm 1983). Suốt 21 năm qua, năm nào đến dịp Tết anh cũng ra thăm mộ của người bạn đã không may rời xa cuộc đời từ năm 21 tuổi. Cách đây 3 năm, hình ảnh anh Hùng ra thăm mộ bạn cũng từng lan tỏa trên mạng xã hội, để lại trong lòng người xem những cảm xúc đan xen.

Anh Hùng ra thăm mộ bạn vào dịp Tết năm nay.

Chia sẻ trên Tri thức - Znews , anh Hùng cho biết năm nay, anh đi cùng bố của người bạn đã khuất. Ông cũng chính là người đã quay lại cảnh anh Hùng dọn dẹp, chăm sóc mộ phần cho cô gái.

Người đàn ông xúc động kể, trong lúc chỉnh trang phần mộ, anh thấy một con bướm lướt qua: " Chắc là bạn đang ngắm nhìn tôi ".

21 năm trôi qua, thời gian có thể khiến nhiều ký ức nhạt dần, nhưng dường như không thể làm phai mờ một tình bạn từng gắn bó. Sự trở lại lặng lẽ của anh Hùng mỗi dịp Tết không chỉ là thói quen, mà còn giống như cách anh gìn giữ một phần thanh xuân của mình. Bởi có những người bạn, dù không còn hiện diện giữa đời, vẫn ở lại trong tim ta bằng sự trân trọng và lòng thủy chung bền bỉ theo năm tháng.