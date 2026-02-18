Đầu năm mới 2026, người khôn ngoan làm 3 việc này giúp rước lộc về nhà, buôn may bán đắt trong năm mới

Bước sang năm 2026, ai cũng mong một năm hanh thông, buôn may bán đắt, tiền bạc rủng rỉnh. Tuy nhiên, người khôn ngoan hiểu rằng tài lộc không chỉ đến từ may mắn đầu năm, mà còn đến từ cách họ “kích hoạt” vận trình của chính mình. Thay vì làm mọi thứ theo cảm tính, họ thường bắt đầu năm mới bằng ba việc thực tế và có tính nền tảng dưới đây.

Giữ tâm thế tích cực trong những ngày đầu năm

Đầu năm không phải lúc để thay đổi lớn hay tất bật sắp xếp lại mọi thứ. Quan trọng hơn, đó là thời điểm giữ cho tinh thần ổn định và tích cực. Người khôn ngoan hiểu rằng những ngày đầu năm có thể ảnh hưởng lớn đến tâm trạng và nhịp làm việc của cả tháng, thậm chí cả năm.

Họ tránh tranh cãi, hạn chế nóng nảy, không đưa ra quyết định quan trọng khi cảm xúc chưa ổn định. Thay vào đó, họ dành thời gian gặp gỡ người thân, trò chuyện với bạn bè, giữ lời nói hòa nhã và thái độ vui vẻ. Trong kinh doanh, họ ưu tiên sự niềm nở, cởi mở với khách hàng thay vì đặt nặng lợi nhuận tức thì.

Tâm thế tích cực giúp con người nhìn thấy cơ hội thay vì rủi ro, giữ được sự bình tĩnh khi gặp khó khăn.

Đặt mục tiêu rõ ràng

Nhiều người thường dành thời gian ngay trong tháng Giêng để xác định mục tiêu cụ thể.

Họ tính toán doanh thu mong muốn, dự kiến chi phí, lên kế hoạch tiết kiệm hoặc đầu tư. Với người kinh doanh, đây là lúc rà soát thị trường, đánh giá lại sản phẩm, cân nhắc chiến lược giá và kênh bán hàng. Với người làm công ăn lương, đó có thể là mục tiêu thăng tiến, nâng cao kỹ năng hoặc tìm kiếm cơ hội mới.

Việc đặt mục tiêu rõ ràng giúp tránh chi tiêu tùy hứng và ra quyết định thiếu cân nhắc. Khi có định hướng cụ thể, mỗi bước đi trong năm đều có cơ sở và mục tiêu để hướng tới.

Giữ chữ tín và vun đắp quan hệ

Trong kinh doanh, tài lộc không chỉ đến từ sản phẩm tốt mà còn từ uy tín. Đầu năm là dịp thích hợp để gửi lời chúc tới khách hàng, đối tác, duy trì sự kết nối và thể hiện thiện chí hợp tác lâu dài.

Người khôn ngoan không vì lợi ích ngắn hạn mà đánh đổi niềm tin. Họ hiểu rằng một lần thất tín có thể làm mất đi nhiều cơ hội phía sau. Ngược lại, khi giữ được chữ tín, khách hàng sẽ quay lại, đối tác sẽ tin tưởng và cơ hội mới sẽ tự nhiên xuất hiện.

Bên cạnh đó, việc mở rộng mối quan hệ cũng là cách gia tăng “vận may” cho chính mình. Càng có nhiều kết nối chất lượng, cơ hội hợp tác và làm ăn càng rộng mở.

Đầu năm 2026 là thời điểm khởi động một hành trình mới. Giữ tâm thế tích cực, xác định mục tiêu rõ ràng và coi trọng chữ tín chính là ba việc nền tảng giúp tài lộc đến bền vững.

May mắn có thể là yếu tố khởi đầu. Song sự tỉnh táo và chủ động mới là điều quyết định một năm buôn may bán đắt.

Thông tin mang tính chiêm nghiệm