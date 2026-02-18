Tiên Nguyễn, Đỗ Hà, Hương Liên: Chấm điểm Tết đầu làm dâu của hội mỹ nhân Việt

Tết, với nhiều người, là câu chuyện sum vầy. Nhưng với những cô gái vừa bước qua ngưỡng cửa hôn nhân, đó còn là “bài kiểm tra” Tết đầu tiên trong vai trò làm vợ, làm con dâu. Năm đầu tiên, từ chuyện mâm cơm cúng gia tiên, cách xưng hô họ hàng đến từng bộ áo dài mặc Tết tất cả đều trở thành đề tài được quan tâm.

Với dàn mỹ nhân Việt - những cái tên vốn quen thuộc trên mạng xã hội - năm đầu làm dâu lại càng đặc biệt. Năm 2025 vừa qua, hàng loạt người đẹp và ái nữ nổi tiếng đã thành vợ người ta nên Tết năm nay càng rộn ràng hơn. Vì thế năm đầu làm dâu của dàn mỹ nhân trở thành câu chuyện vừa đời thường, vừa khiến nhiều người tò mò.

Bên cạnh đó, không gian đón Tết của các nàng dâu mới cũng thu hút sự chú ý. Từ những biệt thự rộng rãi, sân vườn trang trí mai - đào chỉn chu đến phòng khách cao trần,... tất cả vô tình trở thành background xịn xò nhất cho các cặp đôi mới cưới.

Tiên Nguyễn - Justin Cohen

Dù đã lấy chồng nhưng Tiên Nguyễn vẫn được trải qua kỳ nghỉ Tết trọn vẹn ở nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn vì nhà chồng cô là gốc Dubai sống ở Canada, không tổ chức Tết Nguyên đán. Trên tài khoản cá nhân, cô nàng cập nhật tình hình đón Tết nhà tỷ phú như mặc áo bà ba, cuộc thi gói bánh tét, giải pickleball gia đình,...

Đỗ Hà - Viết Vương

Hoa hậu Đỗ Hà cũng đã nhanh tay xả suộc mùng 1 Tết trong ngày cùng với “chồng iu” Viết Vương. Dù năm nay mới chính thức làm dâu họ Nguyễn nhưng trong những năm trước đó, nàng Hậu đã cùng gia đình Viết Vương du xuân, cho thấy mối quan hệ gắn bó với nhà chồng.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu - Phát Nguyễn

Với Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Tết năm nay không chỉ đặc biệt vì là năm đầu tiên làm dâu mà còn bởi vợ chồng cô sắp đón em bé đầu lòng.

Mỹ nhân đăng ảnh bụng bầu vượt mặt cùng với chồng và gửi lời chúc đến mọi người: “Mùng 1 đặc biệt vì năm nay Châu và anh Phát chụp cùng 1 ‘mầm xuân’. Chúc cả nhà một năm mới an khang, nhiều sức khỏe, hạnh phúc đủ đầy và luôn giữ được những khoảnh khắc yêu thương như thế này nhé”.

Hương Ly - Tùng Anh

Mới cưới hồi tháng 12/2025 vừa qua, Hương Ly khoe ảnh mùng 1 cùng ông xã - Tùng Anh và lời chúc ngắn gọn: “Chúc mừng năm mới Bính Ngọ 2026 cả nhà nha”. Từ sau khi kết hôn, Hương Ly cũng đã thoải mái công khai dung mạo của chồng doanh nhân.

Hương Liên - Minh Trung

Một mỹ nhân khác cũng gây chú ý khi “theo chồng bỏ cuộc chơi” trong năm 2025 là Hương Liên. Nửa kia của cô là Lê Minh Trung - con trai cựu Chủ tịch một tập đoàn lớn trong nước, anh không hoạt động nghệ thuật và khá kín đáo. Tết Nguyên đán này cũng là dịp hiếm hoi cô đăng ảnh rõ mặt chồng.