VIDEO Nàng Mơ, Mạnh Kiên - Yuna Vũ và Fansie Family "bóc quà" Valentine, nói chuyện mua vàng và cả lì xì Tết

Valentine năm nay đến trong không khí rất đặc biệt. Vừa lẫn trong dư âm Tết, vừa chen giữa những cuộc trò chuyện về giá vàng tăng - giảm từng ngày. Trên mạng xã hội, người ta hỏi nhau: “14/2 được tặng gì?”, nhưng cũng có người đùa nửa thật: “Thay vì hoa hồng vài hôm là héo, tặng vàng có khi… thực tế hơn”.

Giữa hoa, socola và những lời yêu ngọt ngào, câu chuyện về tiền, về tích lũy - bỗng len vào Valentine một cách rất tự nhiên. Bởi ở mỗi trạng thái tình cảm khác nhau, cách người ta nhìn về quà tặng, về cam kết, thậm chí về vàng, cũng khác đi rất nhiều.

Từ một cô gái độc thân quen tự mua vàng làm của hồi môn, một cặp đôi “hình hình” còn úp mở chuyện công khai, đến một gia đình trẻ đã cùng nhau “bắt đỉnh bán đáy” vì thiếu kinh nghiệm, ba trạng thái tình yêu, ba cách đón Valentine rất riêng.

Nàng Mơ: Valentine nhẹ như một giấc ngủ trưa, vàng là chuyện của tương lai

Với Nàng Mơ (Lê Minh Trà My, SN 2006) thì Valentine chưa bao giờ là một ngày áp lực. Cô kể năm nào mình cũng nhận được socola, nhưng không phải từ người yêu mà từ “những người mẹ thân yêu”. “Năm nào cũng là hộp socola hình trái tim. Mình thì không ăn nhiều socola đâu, nhưng vẫn giữ trong tủ lạnh vì đó là tình cảm”, Mơ cười.

Dự định Valentine năm nay của Nàng Mơ vẫn là ở nhà thôi nè.

Valentine năm nay lại rơi đúng dịp cận Tết, nên kế hoạch của cô nghe có phần… rất thật: ngủ một lèo tới trưa cho đã. Ở Mơ không có sự sốt ruột vì độc thân, cũng không có cảm giác thiếu thốn.

Nhưng nếu Valentine là câu chuyện nhẹ tênh, thì tài chính lại là điều cô nghiêm túc từ rất sớm. Mơ cho biết mình đã có thói quen mua vàng từ khi còn rất nhỏ. Ngày bé, sau mỗi dịp lì xì Tết, mẹ cô sẽ gom tiền lại để mua vàng. “Từ khoảng 5-10 tuổi là em đã được mẹ dẫn đi mua vàng rồi. Thực ra tiền lì xì trẻ con không nhiều, chắc mẹ cũng phải bù thêm kha khá”, cô kể.

Thói quen ấy vẫn duy trì đến tận bây giờ. Không phải “mấy cây vàng” như nhiều người nghĩ, chỉ vài chỉ mỗi năm, nhưng đều đặn. Khi giá vàng tăng, cô vui vì tài sản tăng giá trị, song chưa từng nghĩ tới chuyện bán. Một phần vì “hợp mệnh”, phần khác vì muốn giữ làm của hồi môn.

“Năm sau thì mình mong mua vàng càng nhiều càng tốt - vàng thì không bao giờ là đủ mọi người ạ”, Mơ chia sẻ về dự định mua thêm vàng trong năm mới.

Ở tuổi vẫn còn thuê nhà, chưa đặt mục tiêu mua nhà ngay, cô chọn cách đầu tư cho việc học thêm kỹ năng, mở rộng hiểu biết. Với Mơ, Valentine có thể chưa có người yêu, nhưng tương lai thì vẫn cần chuẩn bị từ bây giờ.

Nàng Mơ cũng đặt taget mua vàng cho năm mới, không nhiều nhưng hợp mệnh và cũng coi như là của để dành.

Yuna Vũ và Mạnh Kiên: Valentine còn úp mở, tài chính cũng ở trạng thái thăm dò

Yuna Vũ và Mạnh Kiên đang vướng tin đồn hẹn hò nhưng chưa chính thức công khai. Mạnh Kiên thẳng thắn chia sẻ: “Hiện tại vẫn chưa thể công khai được, nên thôi cứ cho là ‘hình hình’ vậy đã”.

Cứ mập mờ như vậy nên khi hỏi về kế hoạch 14/2 - Ngày lễ tình nhân thì cả hai vẫn đang lưng chừng lắm. Yuna cho biết cả hai đang chuẩn bị một vài hoạt động, có thể là chương trình hay nội dung gửi tới fan. “Mọi người chờ nhé”, Mạnh Kiên nói thêm.

Valentine với họ lúc này không phải là những màn tuyên bố rầm rộ, mà vẫn mang màu sắc dè dặt. Một mối quan hệ chưa gọi tên, nên mọi biểu hiện cũng giữ ở mức vừa phải.

Cặp đôi mập mờ hot nhất lúc này là đây chứ đâu.

Điều thú vị là cách cả hai nhìn về chuyện đầu tư vàng cũng phản ánh phần nào trạng thái đó. Yuna thừa nhận mình muốn tìm hiểu “bộ môn” này, nhưng còn phải có nhiều tài sản hơn mới sẵn sàng bước vào đường đua. Cô chưa rành thị trường vàng hay chứng khoán, và năm 2025 được xác định là năm để trau dồi, học thêm kỹ năng mềm, chuẩn bị cho một cú “bùng nổ” vào 2026.

Mạnh Kiên thì thực tế hơn. Anh cho biết mình mua vàng để tích lũy, không đầu cơ, không chạy theo thị trường. “Khi giá cao thì mình vui vì tài sản tăng giá trị, còn mục đích chính vẫn là bảo toàn tài chính lâu dài. Thậm chí có lúc anh còn không xem giá vàng luôn”, anh chia sẻ.

Fansie Family: Valentine là chuyến đi chung, vàng là bài toán chung

Nếu Valentine của Mơ là giấc ngủ trưa, của Yuna Vũ - Mạnh Kiên là sự úp mở, thì với Fansie Family - Nguyễn Minh Phương và Nguyễn Phúc Thắng (chủ kênh gia đình dancer bỉm sữa Fansie Family) thì lại có luôn cả kế hoạch đâu rồi!

Anh Phúc Thắng tiết lộ luôn khiến vợ bất ngờ, phải liên tục hỏi “thật hả”: “Valentine năm nay mình cả nhà sẽ vào Đà Nẵng du lịch ngắn ngày”.

Đủ wow với chiếc Valentine bất ngờ này rồi nha.

Câu chuyện vàng của họ cũng bắt đầu từ ngày cưới. Hai bên ông bà có tặng một ít vàng làm vốn, và từ đó, mỗi năm vợ chồng đều tích lũy thêm. Tuy nhiên, hành trình đầu tư không phải lúc nào cũng suôn sẻ.

“Nhưng thú thật là vừa rồi bọn mình bán ở thời điểm… không được đẹp lắm, coi như “bắt đỉnh bán đáy””, chị Minh Phương chia sẻ.

Ở giai đoạn này, vàng không còn là món quà lãng mạn, mà là tài sản chung. Tựu chung, Valentine có thể bắt đầu bằng một hộp socola, một chuyến đi, hay thậm chí chỉ là một giấc ngủ nướng trưa ngày 14/2. Nhưng dù thế nào đi nữa, cách người ta yêu cũng song hành với cách người ta nghĩ về tương lai.

Còn bạn, Valentine của bạn đang như nào nè?

